Tienen el mismo trabajo y nombre, no se conocen, pero por un error decidieron hacerse un examen de ADN que los impactó

Hay una creencia popular que dice que, en alguna parte del mundo, hay una persona que se ve exactamente igual a uno. Durante años, dos hombres sufrieron las consecuencias de ser casi idénticos. Ambos son pelirrojos, tienen barba, miden exactamente lo mismo (1,90), e incluso comparten la profesión como beisbolistas. Pero las similitudes no terminan ahí, también tienen el mismo nombre y apellido: Brady Feigl. Por eso, después de muchas experiencias donde los confundieron, tomaron la decisión de realizarse un examen de ADN para descifrar si había una historia detrás de su impactante parecido.

Todo empezó en 2015, cuando uno de ellos estaba por someterse a una cirugía de codo con el mismo médico. Brady Feigl, que juega para el equipo Ole Miss Rebels, de la Universidad de Mississippi, recibió una extraña llamada del doctor James Andrews, quien le preguntó cuándo acudiría a su operación. A Feigl eso lo tomó por sorpresa, porque el procedimiento quirúrgico se lo había realizado seis meses atrás. Después de una breve explicación, al fin se dio cuenta de que compartía nombre con otro paciente. Es decir, con otro Brady Feigl, aunque este jugaba para los Frisco RoughRiders, de Texas. “Así me enteré de que éramos dos”, dijo el primero al Clarion Ledger.

No obstante, la historia de confusiones continuó. Años más tarde, exactamente en 2017, hubo una más. La Universidad de Mississippi acudió a las redes sociales para desearle un feliz cumpleaños a su jugador. “Qué tengas un día increíble”, escribió la institución y etiquetó al supuesto festejado. Horas después, el error quedó al descubierto. En realidad, el que aparecía en la mención era el otro Brady, quien fue el encargado de aclarar la situación: “Tal vez estén buscando a @bfeigl39″, respondió el beisbolista e incluso les dejó el usuario correcto.

El polémico tuit que publicaron en el año 2017 TWITTER / @OleMissBSB

“Bueno, esto es incómodo. Nuestra culpa”, respondió el conjunto, que bromeó sobre lo ocurrido y compartió una imagen de los dos beisbolistas donde se comprobaba que el parecido era innegable. Si bien podrían ser gemelos, lo que no comparten es el mes del nacimiento. El del mayor de los Brady, que juega en Texas, fue un 27 de diciembre, mientras que el de su “casi gemelo” fue cinco años después, el 27 de noviembre.

Desde entonces, las anécdotas no dejaron de surgir. El mayor de los hombres aseguró al Clarion Ledger que continuamente se encuentra con fanáticos que le piden autógrafos. Sin embargo, después se da cuenta de que en realidad no era él a quien realmente buscaban. Lo mismo ocurre en redes sociales, donde la comunidad suele confundirse y darle “seguir” al equivocado.

¿Qué reveló el examen de ADN?

Aunque no se conocen personalmente, ambos decidieron someterse a un examen de ADN. Las similitudes eran demasiadas, pero por extraño que parezca, el resultado no arrojó ningún parentesco, según reveló el diario New York Post. Los deportistas solo comparten su pasión por el béisbol y varias características físicas, aunque estas son lo suficientemente alevosas como para asombrar al resto de los mortales.

Los dos hombres se realizaron un examen de ADN para descartar dudas Unsplash

Cabe resaltar que hay otro detalle en particular por el que pueden ser distinguidos. Feigl, de Ole Miss Rebels, es un lanzador diestro, mientras que su homónimo es zurdo. Aunque la situación podría prestarse a algún malentendido, ambos decidieron tomárselo con humor e incluso esperan en el futuro tener algún acercamiento.

LA NACION