En California: acudió a una cita para su green card por matrimonio con un marine estadounidense y el ICE la detuvo

En San Diego, California, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó detenciones a migrantes durante sus entrevistas para obtener la green card. En ese contexto, destacó el caso de la esposa de un exmarine, quien aseguró sentirse traicionado por el trato de las autoridades luego de su servicio militar al país norteamericano.

El ICE arrestó a una migrante casada con un marine cuando estaba a punto de obtener su green card

La historia de Chanidaphon Sopimpa, una inmigrante oriunda de Tailandia, tomó relevancia en las últimas horas. Según NBC News, está casada con Samuel Shasteen, un sargento retirado que prestó 20 años de servicio a los marines e incluso fue enviado dos veces a Afganistán.

La pareja de California se casó dos años después de conocerse y la mujer comenzó el trámite de la green card apenas se realizó el matrimonio Captura NBC

Ambos se conocieron en 2022, meses después de que Shasteen perdió a su esposa. A los dos años, se casaron, y poco después Sopimpa comenzó el trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para obtener la residencia permanente por matrimonio.

La tailandesa realizó todo el proceso sin problemas hasta su entrevista final, que fue el 18 de noviembre. Cuando creía que estaba a punto de tener la green card, todo cambió. Agentes del ICE entraron en la sede del Uscis, interrumpieron la charla y se la llevaron esposada.

Luego de la detención, un oficial le entregó a Shasteen un código que supuestamente tenía información sobre los pasos a seguir, pero en realidad era “propaganda del ICE”. “Me siento traicionado”, afirmó.

Actualmente, la migrante permanece recluida en el Centro de Detención de Otay Mesa, a pesar de que no tiene antecedentes criminales.

La migrante estaba en una sede del Uscis para la entrevista final de su green card cuando fue detenida Google Maps

Sopimpa tiene en diciembre una audiencia de fianza en la que espera ser liberada para continuar con el trámite de estatus migratorio. Según las autoridades del ICE, el motivo por el que se procedió a la detención fue que la mujer se quedó en Estados Unidos luego del vencimiento de su visa.

Sin embargo, abogados consultados por el medio afirman que existe una excepción en la ley federal para parientes directos de estadounidenses que tramitan su green card, como fue este caso. Las detenciones de este estilo en la zona se intensificaron a partir del 12 de noviembre.

Otra esposa de un exmilitar estadounidense que tramitaba la green card fue detenida por el ICE

Además del caso de Sopimpa, el citado medio entrevistó al abogado de inmigración William Menard, quien tiene una cliente australiana que pasa por la misma situación. La inmigrante está casada con un veterano de la Marina y el ICE la detuvo mientras tramitaba su residencia permanente.

La extranjera tramitaba su green card por estar casada con un ciudadano estadounidense Freepik - Freepik

Según comentó, luego de ocho días detenida pudo obtener una fianza y continuará su proceso migratorio en libertad. Sin embargo, el letrado manifestó que el enfoque de la administración Trump es algo que nunca había visto.

La regla de presencia ilegal del Uscis por las que detuvieron a las migrantes

Más allá de la excepción que mencionan los abogados, el argumento legal del ICE fue que las extranjeras permanecieron más tiempo del que les permitía su visa. Según lo que indica el sitio web del Uscis, cuando migrantes ya no tienen estatus legal en el país norteamericano, comienzan a acumular presencia ilegal.

De acuerdo con el período de tiempo en el que se extienda esta situación, las autoridades estadounidenses castigan con distintos períodos de inadmisibilidad: