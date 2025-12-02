Malas noticias para Trump: Costco demanda al Gobierno de EE.UU. y pide el reembolso total por los aranceles

La multinacional Costco presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para solicitar el reembolso de las inversiones derivadas de los aranceles “recíprocos” que impuso el presidente de Estados Unidos tras su regreso a la Casa Blanca. Ahora, la Corte Suprema dirime la autoridad del republicano de aplicar esos impuestos a diversos países.

La demanda de Costco contra Trump para pedir el reembolso por los aranceles

La cadena de supermercados instó al Tribunal de Comercio Internacional que determine como “ilegales” los aranceles de Trump que fueron aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés). El objetivo de Costco es recuperar el dinero destinado a los impuestos.

El gobierno de EE.UU. fue demandado por la cadena de supermercados Archivo

El 7 de agosto de 2025, los aranceles “recíprocos” de importación entraron en vigor en 90 países del mundo. La demanda presentada por Costco Wholesale al gobierno estadounidense solicita un reembolso total para la compañía y se presentó el viernes 28 de noviembre, según detalló NBC News.

“Debido a que la Ieepa no autoriza claramente al presidente a fijar tarifas, las órdenes arancelarias impugnadas no pueden mantenerse", señaló el escrito remarcado por el medio citado. Y siguió: “Los demandados no están autorizados a implementarlas y cobrarlas”.

Qué reclama Costco en la demanda al gobierno de Trump por los aranceles

A la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre los impuestos que implementó el presidente estadounidense, la cadena de supermercados advirtió que podría no recuperar las tarifas pagadas incluso si se retiran los aranceles, debido a que el 15 de diciembre es la fecha límite para “cerrar el proceso de liquidación”.

Previamente, a mitad de 2025, el director financiero de la compañía, Gary Millerchip, remarcó que un tercio de las ventas de Costco son de productos importados en Estados Unidos.

La multinacional destacó que un tercio de las ventas pertenecen a productos importados Archivo

NBC News recordó que otras firmas presentaron demandas contra los aranceles de Trump, como Revlon, Essilor Luxottica, Kawasaki, Bumble Bee o Yokohama Tire.

El caso de los aranceles de Trump escaló a la Corte Suprema en EE.UU.

El 5 de noviembre pasado, el máximo tribunal celebró la primera sesión sobre la legalidad de ciertos impuestos que aplicó el mandatario republicano.

El gobierno federal aguarda la decisión de nueve magistrados sobre si los poderes de emergencia del presidente le otorgan la potestad para imponer aranceles a la gran mayoría de sus socios comerciales, según un reporte de AFP y Reuters.

Mientras se determina una decisión, Costco solicitó que un juez ordene a la CBP que detenga la recaudación de los aranceles, para frenar los pagos de la cadena de supermercados que podrían no reembolsarse posteriormente.

La decisión sobre el futuro de los aranceles de Trump está en manos de la Corte Suprema Freepik

Mientras los argumentos contra los aranceles se centraron en que la Ieepa no permitiría a Trump la aprobación de una gran parte de los impuestos aduaneros, la defensa del gobierno alegó que la anulación de los aranceles “expondría a EE.UU. a represalias comerciales implacables” por parte de otros países.

De ese lado, el fiscal general John Sauer indicó que la medida no se trató simplemente de la imposición de aranceles, sino que el objetivo principal fue la regulación del comercio exterior.