Llegó el frío y la nieve a Chicago: la lista de las 13 pistas de patinaje al aire libre que abren este invierno

Con la llegada de temperaturas gélidas y ráfagas de nieve, la icónica temporada de patinaje al aire libre en Chicago está oficialmente en marcha. Algunas de las 13 pistas disponibles ya están operativas, mientras que otras esperan un clima más frío para abrir.

Cuáles son las 13 pistas de patinaje al aire libre que abren sus puertas en Chicago

El reciente descenso de la temperatura y la nieve acelerarán la preparación de las pistas de parques públicos. Existe una gran variedad de opciones para hockey, patinaje artístico o simplemente una diversión navideña, señaló NBC.

Patinar sobre hielo en familia es una excelente actividad para la temporada invernal en Chicago (Archivo)

La lista de pistas de patinaje en Chicago es la siguiente:

Chicago Wolves en Parkway Bank Park - Rosemont

Esta pista se ubica en 5501 Park Place, Rosemont y está abierta del 26 de noviembre al 25 de enero. La entrada es gratuita y los visitantes pueden traer sus propios patines o alquilarlos por US$8.

Los horarios del 5 al 21 de diciembre son: viernes, de 17.00 a 22.00 hs, sábados de 11.00 a 22.00 hs, y domingos de 11.00 a 21.00 hs. En su sitio web se pueden consultar los horarios de vacaciones.

Distrito de parques de Oak Park ofrece 2 pistas de patinaje

El Distrito de Parques de Oak Park ofrece dos pistas de hielo al aire libre, una en Longfellow Park y otra en Taylor Park. Estas pistas están cerradas por el momento, debido a que no se han dado las condiciones climáticas necesarias para preparar el hielo.

Desde su web destacan que los revestimientos de la pista se llenan con una gran capa de agua y es necesario un buen período de frío (con temperaturas por debajo de los -20 grados) para congelar el agua. Cuando las capas estén congeladas, anunciará las aperturas de las pitas.

Pista de patinaje en el bloque 59 - Naperville

Naperville dio la bienvenida este año a una nueva pista de patinaje al aire libre en el centro comercial Block 59, ubicado en 404 Illinois Route 59. La pista abrió el 20 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 18 de enero.

El alquiler de patines de hielo tendrá un costo adicional de US$5 por par y estará disponible como complemento al comprar boletos, según señalan desde su sitio oficial.

Estas pistas de patinaje suelen estar abiertas desde noviembre hasta enero o febrero (Archivo) Gentileza Central Park

Pistas de patinaje en los parques de Arlington Heights

Hay varios parques en Arlington Heights que ofrecen pistas de hielo al aire libre, como Frontier Park, Heritage Park y Pioneer Park. Las pistas estarán abiertas del 15 de diciembre al 15 de febrero, pero dependen de las condiciones climáticas. Estas son perfectas para patinaje libre o hockey, destacan desde la web.

Parque Ciudadano - Barrington

La pista de hielo del Citizens Park, ubicada en 511 North Lake Zurich Road en Barrington, está abierta durante la temporada, los siete días de la semana.

La pista debe pasar una inspección diaria para abrir, y la recepción proporcionará actualizaciones diarias después de las 10.00 hs, a través del número 847-381-0687. El horario se puede encontrar en su página oficial.

Pista de hielo comunitaria en Central Park - Oak Brook

La pista de hielo comunitaria del Distrito de Parques de Oak Brook, con dirección en 1510 Forest Gate Road, es gratuita para el público y cuenta con luces elevadas y luces subterráneas únicas, según su web.

La pista no está supervisada y los padres son responsables de sus hijos. En caso de bandera roja o ninguna bandera la pista se encontrará cerrada. Es ideal para practicar patinaje sobre hielo, hockey, curling y otros deportes.

Pista de hielo Daniel V. Capuano - Evergreen Park

La pista de hielo Daniel V. Capuano en Yukich Fields aún no está abierta para la temporada, pero podría abrir en diciembre. En su sitio web y redes sociales se mostrarán los horarios de la pista.

Las tarifas de patinaje libre varían entre US$4 y US$8, según la edad. El servicio de entrega de patines de hockey cuesta entre US$7 y US$8. El alquiler de patines US$5.

Pista de patinaje Winter Wonderland - Orland Park

Esta pista de patinaje sobre hielo se ubica en el suburbio sur de Orland Park, y abrirá del 29 de noviembre al 22 de febrero. La apertura está sujeta a las condiciones meteorológicas, según la Villa de Orland Park.

Las pistas tienen entradas gratuitas o accesibles para la mayoría de las personas (Block59) EyeEm Mobile GmbH - iStockphoto

Pista de hielo del Centro Recreativo Familiar Weinberg - Glencoe

El Centro de Recreación Familiar Weinberg ofrece dos pistas de hielo, ubicadas en 305 Randolph Street en Glencoe, que abrirán 28 de noviembre y permanecerán abiertas hasta fines de febrero.

Según el Distrito de Parques de Glencoe, las pistas están iluminadas y refrigeradas. Las entradas rondan los US$12 a US$24 por persona, de lunes a viernes.

Pista de hielo McCormick Tribune

La pista del McCormick Tribune ofrece pintorescas vistas del Bean, Millennium Park y Michigan Avenue. La pista ofrece concesiones e incluso clases de patinaje gratuitas los sábados.

La entrada es totalmente gratuita, solo hay que reservar y llevar los patines. Otra opción es alquilarlos por US$10. El lugar abrió sus puertas el viernes 21 de noviembre.

Cinta de hielo Maggie Daley

La Maggie Daley Ice Ribbon es una de las pistas de patinaje sobre hielo más emblemáticas y singulares de Chicago. Ofrece vistas panorámicas del lago Michigan y del perfil del centro de la ciudad.

Los visitantes pueden traer los patines y disfrutar de una sesión gratuita al día o alquilarlos a partir de US$17.

Wrigley Field

La pista de hielo Gallagher abre del 23 de noviembre al 15 de febrero de 2026. Se pueden llevar patines o alquilarlos por US$16. Más información sobre horarios y entradas en su web.