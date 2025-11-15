Lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuál será el mejor día de noviembre para verlas en EE.UU.?

Durante noviembre de 2025 se registran diversos fenómenos astronómicos que podrán verse desde Estados Unidos. Uno de ellos es la lluvia de meteoros Leónidas, que pronto alcanzará su punto máximo, lo que significa que los amantes de los astros tendrán un par de noches del mes para observarlas con mayor precisión, si siguen los consejos de los expertos.

Cuál es el mejor día de noviembre para ver la lluvia de Leónidas

Las Leónidas son conocidas por ser una de las lluvias de meteoros más espectaculares de todo el año y alcanzarán su punto máximo el 16 y 17 de noviembre de 2025, de acuerdo con Starwalk.

Las Leónidas alcanzan su punto máximo a mediados de noviembre (Archivo) GETTY IMAGES

Por lo tanto, los cielos oscuros de estas dos fechas serán los mejores para observarlas. Se calcula que se producirán hasta 15 meteoros por hora y que las condiciones de observación serán favorables, gracias a que se produce días antes de la Luna Nueva.

Esta lluvia de meteoros podrá verse desde cualquier parte de Estados Unidos hasta el 30 de noviembre de 2025, con su radiante (el lugar del que parecen originarse) en la constelación de Leo.

Consejos para ver la lluvia de Leónidas

Las lluvias de meteoros ocurren cada año, en el caso de las Leónidas, pueden estar presentes desde el 3 de noviembre hasta el 2 de diciembre, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Los principales consejos de observación son:

Observar el cielo a partir de la media noche

Buscar una zona alejada de las luces de la calle y de la ciudad

Preparar adecuadamente, según sea el clima. Se recomienda una manta, saco para dormir o una silla de jardín

Orientar los pies hacia el este, acostarse boca arriba y ver al cielo

Esperar al menos 30 minutos en la oscuridad para comenzar a ver meteoros

En los días habituales pueden verse hasta tres meteoros por hora, mientras que en el pico máximo se calculan 15 meteoros

Tener paciencia, el espectáculo suele durar hasta el amanecer

La NASA revela los mejores consejos de observación de lluvias de meteoros (Archivo-Business Insider Es)

La NASA explica que las Leónidas provienen del cometa 55P/Tempel-Tuttle y viajan a velocidades de 44 millas (71 kilómetros) por segundo, por lo que son consideradas unos de los meteoros más rápidos.

Además, cada 33 años estas estrellas registran una tormenta de meteoros, que a diferencia de la lluvia, tienen un punto máximo con cientos o miles de meteoritos por hora, según la ubicación del observador. Como la última de estas tormentas fue en 2002, la próxima se registrará en 2035.

Qué fenómenos astronómicos se esperan en diciembre 2025

En diciembre de 2025 también se registrarán diversos fenómenos astronómicos, según Starwalk, algunos de los más destacados son:

4 de diciembre: Luna Llena Fría o Superluna de diciembre

La Luna Llena Fría es 7.9% más grande y 15% más brillante que la habitual. El satélite natural de la Tierra se encontrará en la constelación de Tauro.

En diciembre se registra la última Superluna del año (Archivo-Unsplash/Igor Omilaev)

13 y 14 de diciembre: Pico de la lluvia de meteoros Gemínidas

Son estrellas brillantes, coloridas y abundantes. En 2025 su pico máximo será buen punto de observación, ya que la Luna estará en fase cuarto menguante, y no estará tan brillante. Estas lluvias de estrellas se observan mejor en cielos oscuros.

20 de diciembre: Luna Nueva

El lado brillante de la luna estará dirigido lejos de la Tierra, es el mejor momento para la observación de estrellas.

21 de diciembre: Solsticio de diciembre

Marca el inicio del primer día del invierno astronómico en el hemisferio norte, el día más corto y la noche más larga del año.

22 y 23 de diciembre: Pico de la lluvia de meteoros Úrsidas

Son una lluvia de meteoros menor que alcanza en su pico máximo hasta 10 meteoritos por hora.