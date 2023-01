Lo captaron in fraganti mientras robaba una estatua de un gorila de una tienda de antigüedades y ahora lo busca la policía

escuchar

La policía del condado de Montgomery, Maryland, investiga a un hombre que fue captado in fraganti mientras robaba una famosa estatua de gorila. Los hechos ocurrieron a las 3:18 de la madrugada del miércoles 4 de enero, en una tienda de antigüedades ubicada en el poblado de Kensington, en ese estado. Las autoridades locales y la propietaria del establecimiento revelaron el peculiar video y pidieron ayuda para encontrar la pieza.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Departamento de Policía del Condado de Montgomery, el incidente tuvo lugar en el Design Emporium Antiques, ubicado en la calle 4000 de Howard Ave. La figura del animal se encontraba frente al local, por lo que el hombre aprovechó su exposición para hurtarla mientras nadie lo veía.

En las imágenes de la cámara de vigilancia se observa a una persona masculina que viste unos jeans, botas color mostaza, una máscara oscura y un suéter negro. El sospechoso llega al comercio sobre una camioneta Chevrolet Colorado Z71. Luego de bajar del vehículo, se dirige a la estatua de gorila para cortar el cable que ataba a la figura de hierro fundido. Una vez que logra liberarla, la arrastra hasta la parte trasera del vehículo para cargarla sobre la plataforma de la camioneta.

Según informó el medio The New York Post, la icónica estatua tendría un peso aproximado a los 90 kilogramos, por lo que no fue nada fácil para el hombre subirla a su vehículo.

El departamento de policía de Montgomery reveló las imágenes del robo del gorila

El robo fue planeado, afirmó la propietaria

En declaraciones con la emisora de radio estadounidense WTOP News, Kristina Jamgochian, propietaria de la tienda de antigüedades, explicó que este gorila, de nombre “Murphy”, es muy conocido y querido por el público local. Los turistas también suelen pasar por la tienda para tomarse unas selfies con él.

Sobre el hurto, la mujer manifestó que su molestia, sobre todo porque ya había vendido la figura a un cliente. Tras ver las grabaciones, supuso que el robo fue planeado, dado que el sospechoso llegó con la herramienta necesarias. “Debe de haberlo sabido, porque se detuvo y tenía los cortadores listos”, aseguro a la estación de radio. Por su parte, Alan Shropshire, amigo de Jamgochian, estuvo de acuerdo con su teoría y agregó: “Muchas veces, los cortadores de cables ni siquiera pueden con esas cosas. Él sabía bien lo que hacía”.

La policía busca al responsable del robo de la estatua de un gorila en Maryland Montgomery County Department of Police

La policía ofrece recompensa

Los oficiales de Montgomery invitaron a la población a comunicarse en caso de tener alguna información sobre el sospechoso. Asimismo, se ofreció una recompensa de hasta US$10.000 por datos que sirvan para dar con su paradero.

De acuerdo con Niche, que clasifica los lugares para vivir en diferentes puntos de Estados Unidos, con una población de 2336 habitantes, Kesington es uno de los mejores sitios para vivir en Maryland. Sus residentes son amables y la mayoría son propietarios de sus hogares. También hay muchas cafeterías, parques y buenas escuelas. Su clasificación general es de A+, la más alta según este ranking.

