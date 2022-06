Logran el primer embarazo en Latinoamérica con un embrión elegido a través de inteligencia artificial

Una pareja que busca tener un hijo no siempre tiene un camino sencillo hasta el embarazo. Algunas familias se ven en la necesidad de someterse a procedimientos largos, costosos y que no garantizan el éxito, así como sucedió con una mujer en Argentina que ya había buscado embarazarse a partir de la fecundación in vitro sin obtener el resultado esperado y ahora es la primera mujer embarazada con ayuda de la inteligencia artificial.

Esta tecnología llegó a Buenos Aires en abril y es un incubador de embriones que promete un análisis automatizado con la finalidad de elegir al mejor embrión para ser utilizado en el procedimiento. El nombre de este equipo es Embryoscope y es el primero en Latinoamérica con este funcionamiento, lo que representa una esperanza para las personas que se enfrentan a problemas para concebir.

La incorporación de la inteligencia a artificial a los procedimientos de reproducción asistida permiten incrementar las tasas de gestación y acortar el tiempo de espera para conseguir un embarazo

¿Cuál es la diferencia con los estudios que ya se hacían a los embriones? El incubador permite el análisis de hasta 200 embriones en simultáneo y “posee un sistema de anotación automática en su software, EmbryoViewer, el cual elimina la subjetividad y la variabilidad asociada a las anotaciones manuales de los embriólogos”, asegura Santiago Giordana, Director del Centro de Reproducción Asistida WeFIV, que ahora ofrece este procedimiento.

El sistema facilita el contraste con algoritmos que son resultado de millones de observaciones de embriones previas y ofrece información sobre el éxito o no en la gestación, lo que incrementa la precisión. “Las mismas máquinas basadas en su experiencia, analizan no sólo patrones de división embrionaria, sino que además fueron aprendiendo a analizar patrones que son imperceptibles para el ojo humano”, añadió.

Algunas de las principales ventajas de esta tecnología que incorpora IA (Inteligencia Artificial) es la información cuantificada que aporta sobre la calidad de los embriones y la forma en la que estos datos son utilizados para acortar el tiempo de espera para lograr un embarazo, de acuerdo con los especialistas que dirigen el laboratorio.

De acuerdo con la OMS, una de cada 4 parejas en el mundo se enfrentan a la infertilidad, la incorporación de la inteligencia artificial promete incrementar la esperanza de concebir sin tantas complicaciones iStock

En este caso, la mujer que espera lograr un embarazo a partir de la utilización del incubador tiene 38 años, una edad propicia para usar este tipo de tecnología. “Para los pacientes menores a 40 años hay un mejor pronóstico con este tipo de procedimientos”, afirma Bárbara Lotti, especialista en Medicina Reproductiva de WeFIV. Sin embargo, los especialistas acotan que el uso del incubador no lo es todo en la búsqueda de un embarazo y para el éxito de la reproducción asistida influyen: la paciente, el protocolo de estimulación que se utilice para obtener los óvulos y el laboratorio donde se desarrollen los embriones.

De acuerdo con la OMS, una de cada cuatro parejas en el mundo se enfrentan a la infertilidad. El origen de la infertilidad pudiera estar en factores masculinos, femeninos o ambos, incluso puede deberse a factores idiopáticos, es decir a enfermedades. La incorporación de la inteligencia artificial en procedimientos de reproducción asistida es un paso importante para mejorar las tasas de gestación en personas con estas dificultades en Latinoamérica; pero también se suma al debate internacional sobre los límites de la aplicación de la IA en la vida cotidiana.