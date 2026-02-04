El fuerte comunicado de Martin Baron contra Jeff Bezos por los despidos en The Washington Post

WASHINGTON.– La ola de despidos que anunció este miércoles The Washington Post, que dejará cesante a un tercio de su personal, fue calificada por el exdirector del prestigioso medio Martin Baron como “uno de los días más oscuros” del diario, en un comunicado en el que destacó la calidad de personal y cuestionó a las autoridades del medio por los desmanejos que habrían conducido a la crisis.

“Este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo. Las ambiciones del Washington Post se verán drásticamente mermadas, su talentoso y valiente personal se verá aún más reducido, y el público se verá privado de la información objetiva y de primera mano en nuestras comunidades y en todo el mundo, que se necesita más que nunca. Por supuesto, hubo graves problemas comerciales que debían abordarse. Nadie puede negarlo”, señaló.

El reconocido periodista admitió que se trata de un período de cambios vertiginosos en el consumo de medios, y dijo que la respuesta a estos cambios “es necesariamente difícil y sumamente disruptiva”, que requiere una innovación radical.

Marty Baron en la redacción del Washington Post, en los días de su retiro en 2021 Justin T. Gellerson - NYTNS

“Sin embargo, los desafíos del Post se agravaron aún más por decisiones desacertadas provenientes de las altas esferas, desde una orden cobarde de cancelar un respaldo presidencial 11 días antes de las elecciones de 2024 hasta una nueva versión de la página editorial que ahora destaca solo por su debilidad moral. Los lectores fieles, furiosos al ver al dueño Jeff Bezos traicionar los valores que se suponía debía defender, huyeron del Post. En realidad, fueron expulsados por cientos de miles”, señaló.

The Washington Post había apoyado a los candidatos demócratas en las elecciones de 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero en 2024 no publicó ningún editorial en apoyo a la demócrata Kamala Harris. Son muchos, al igual que Baron, los que aseguran que el diario perdió suscriptores debido a decisiones editoriales, como esa falta de respaldo seguida de un giro conservador en las páginas de opinión.

“El propietario, en una nota a los lectores, escribió que su objetivo era fomentar la confianza en el Post. El resultado fue completamente distinto: los suscriptores perdieron la confianza en su gestión y, a pesar del excelente periodismo de la redacción, en el Post en general. De igual manera, muchos periodistas destacados del Post perdieron la confianza en Bezos y se marcharon a otras organizaciones de noticias. De hecho, también fueron expulsados. Los repugnantes esfuerzos de Bezos por congraciarse con el presidente Trump han dejado una mancha especialmente fea. Este es un caso práctico de destrucción de marca casi instantánea y autoinfligida”, dijo Baron.

Jeff Bezos durante un evento en Cabo Cañaveral, Florida, donde habló junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - AFP

“Muchos periodistas destacados permanecerán en el Post, realizando un trabajo importante. Espero que sigan exigiendo cuentas al poder, como lo han hecho espectacularmente bien durante décadas. Merecen el apoyo de todos los que creen en el periodismo de calidad”, añadió el periodista, que dirigió el Post de 2013 a 2021.

Sin rastros de compromiso

Conocido para el gran público por su personaje en la película de 2015 Spotlight (En primera plana), sobre la investigación que él dirigió en el diario Boston Globe y que destapó una red de abusos dentro de la Iglesia, estuvo a cargo de la redacción de The Washington Post en una exitosa transformación que la salvó en su momento de la crisis económica y le valió diez Premios Pulitzer.

“Sigo personalmente agradecido por el firme apoyo y la confianza de Jeff Bezos durante mis más de ocho años como editor ejecutivo del Post. Durante ese tiempo, sufrió una brutal presión por parte de Trump. Aun así, habló con fuerza y elocuencia sobre la libertad de prensa y la misión del Post, demostrando su compromiso en términos concretos. A menudo declaró que el éxito del Post sería uno de los logros de los que más se enorgullecería en su vida. Ojalá percibiera ese mismo espíritu hoy. No hay rastro de eso”, sostuvo Baron.

Bob Woodward y Carl Bernstein, los periodistas del caso Watergate, la icónica investigación del Washington Post Getty Images

“Como a muchos otros, me gustaría escuchar al propietario y al editor que él nombró articular una visión contemporánea que ofrezca la perspectiva de estabilidad financiera y crecimiento, demuestre imaginación y creatividad, honre la herencia del Post, muestre aprecio por su extraordinario personal y demuestre un firme propósito. Ya era hora”, concluyó con severidad.

En septiembre de 2025, para conmemorar el World News Day, una campaña de la industria de los medios informativos para destacar el valor del periodismo, Baron escribió un artículo que tituló significativamente “Lecciones globales de una prensa en peligro”, donde advertía sobre las amenazas a la libertad de expresión.

“Esto se debe a que tenemos un presidente que ha despreciado las limitaciones tradicionalmente asociadas al cargo. A que una mayoría en el Congreso le rinde pleitesía. A que una mayoría en el Tribunal Supremo ha entregado al actual presidente una autoridad y una inmunidad extraordinarias. A que el presidente parece decidido a atacar los pilares institucionales de la democracia, siendo la prensa un blanco altamente prioritario. Y obedece también a que estas instituciones están demostrando ser más frágiles y pusilánimes de lo que jamás habría imaginado”, señaló en ese texto, que en la Argentina difundió Adepa.