Quiénes son las poderosas figuras que fueron afectadas por la última difusión de los archivos de Epstein

NUEVA YORK.– Las nuevas revelaciones que expuso la última tanda de documentos publicados por el Departamento de Justicia en relación con sus investigaciones sobre el fallecido financista Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, siguen generando repercusiones más allá de Estados Unidos.

Este domingo, un exministro británico renunció al Partido Laborista por sus vínculos con Epstein, mientras la princesa heredera de Noruega siente cada vez más la presión por la difusión de emails que intercambió con el financista que se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019.

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein Jon Elswick - AP

Desde gigantes tecnológicos hasta dignatarios extranjeros, poderosas figuras aparecen en los millones de documentos sobre el caso. Todos han negado tener relación alguna con su abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes. Sin embargo, algunos mantuvieron amistad con Epstein, incluso después de que las noticias lo hicieran ampliamente conocido como presunto abusador de niñas. Ninguno ha sido acusado formalmente por la Justicia.

Estas son algunas de las poderosas figuras que aparecen en los archivos de Epstein:

Peter Mandelson, exministro británico

Esta imagen sin fecha, publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU. en diciembre de 2025, parece mostrar a Mandelson y Epstein en un festejo de cumpleaños Departamento de Justicia de EE.UU.

El exministro británico Peter Mandelson renunció como miembro del Partido Laborista, tras las nuevas revelaciones, y el primer ministro, el laborista Keir Starmer, pidió también su destitución de la cámara alta del Parlamento.

Mandelson, que ya había sido destituido por Starmer como embajador de Reino Unido en Estados Unidos el año pasado tras las revelaciones sobre sus conexiones con Epstein, dijo que no quería causar “más vergüenza” al Partido Laborista.

“Este fin de semana se me ha vuelto a relacionar con la comprensible polémica que rodea a Jeffrey Epstein, y lo lamento mucho”, afirmó Mandelson en una carta dirigida al Partido Laborista publicada por medios británicos.

Mandelson dijo que creía que las acusaciones sobre los pagos que le había hecho Epstein, que aparecieron en medios de comunicación británicos basándose en documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eran falsas y que las investigaría.

La foto de Mandelson en ropa interior junto a una mujer en el departamento de París de Epstein Departamento de Justicia de EE.UU.

El año pasado, el dirigente laborista fue objeto de escrutinio después de que parlamentarios estadounidenses publicaran documentos, entre ellos una carta en la que llamaba a Epstein “mi mejor amigo”. A eso se sumó que los nuevos documentos muestran a Mandelson en ropa interior, una imagen que circuló ampliamente en los medios británicos el lunes. El Financial Times dijo que los archivos también mostraban que cuentas vinculadas a Mandelson habían recibido 75.000 dólares de Epstein, lo que llevó a los políticos de la oposición a pedir una investigación completa.

La princesa Mette-Marit de Noruega

Mette-Marit junto a su marido, el príncipe heredero de Noruega, Haakon JOHN MACDOUGALL� - AFP�

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, dijo el lunes que la princesa heredera del país nórdico, Mette-Marit, demostró falta de criterio al mantener contactos con Jeffrey Epstein, tal como ella misma admitió durante el fin de semana.

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia el viernes incluían una extensa correspondencia por correo electrónico entre Mette-Marit y Epstein después de que éste fuese declarado culpable de delitos sexuales contra menores en 2008.

El sábado, la mujer del heredero al trono Haakon se disculpó por mantener el contacto y admitió haber demostrado falta de criterio, algo con lo que Stoere dijo estar de acuerdo este lunes.

El primer ministro añadió que Mette-Marit y otros noruegos prominentes que aparecen en los últimos documentos publicados sobre Epstein deberían proporcionar más detalles sobre su relación con él. “Quizás sea razonable decir que deberían explicar el alcance de los contactos que han tenido lugar”, dijo.

“Debo asumir la responsabilidad de no haber investigado más a fondo los antecedentes de Epstein y de no haberme dado cuenta antes de qué tipo de persona era”, dijo Mette-Marit en un comunicado. “Lo lamento profundamente, y es una responsabilidad que debo asumir. Demostré falta de criterio y lamento haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”.

El nombre de la princesa aparece al menos mil veces en los millones de nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia. Los mensajes entre ambos protagonistas datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega. En un correo electrónico, Mette-Marit le preguntó a Epstein si era “inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf”. En 2012, en otro cruce de mensajes cuando Epstein le contó que estaba en París “buscando esposa”, la princesa le respondió que la capital francesa es “buena para el adulterio”, pero que “las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas”.

El expríncipe británico Andrew Mountbatten-Windsor

El príncipe Andrés fue fotografiado junto a Jeffrey Epstein en el Central Park, en diciembre de 2010 (Sky News)

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña ha sido durante mucho tiempo objeto de cuestionamientos sobre su relación con Epstein, incluyendo acusaciones de la difunta Virginia Roberts Giuffre, quien afirma que Epstein la traficó y le ordenó tener relaciones sexuales con Mountbatten-Windsor cuando tenía 17 años.

El expríncipe ha negado repetidamente que esto sucediera, pero su hermano, el rey Carlos III, aun así lo despojó de sus títulos reales a finales del año pasado, incluyendo el derecho a ser llamado príncipe y duque de York.

El nombre de Mountbatten-Windsor aparece al menos cientos de veces en la documentación publicada el viernes, incluso en los correos electrónicos privados de Epstein. Entre la correspondencia se encuentra una invitación a Epstein para cenar en el Palacio de Buckingham, la oferta de Epstein de presentarle a Mountbatten-Windsor a una mujer rusa de 26 años y fotos que muestran a Mountbatten-Windsor arrodillado junto a una mujer no identificada tendida en el suelo.

Sarah Ferguson, exduquesa de York

Sarah Ferguson también fue impactada por la publicación de los archivos de Epstein Kirsty Wigglesworth - AP Pool

En marzo de 2011, Sarah Ferguson, entonces duquesa de York, se disculpó públicamente por permitir que Epstein pagara algunas de sus deudas. Tanto ella como su exmarido, el expríncipe Andrés, habían sido objeto de un intenso escrutinio público por mantener una amistad con Epstein después de que este se declarara culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor de edad.

Ferguson dijo al periódico londinense Evening Standard que “nunca más volvería a tener nada que ver con Jeffrey Epstein”. Pero tan solo dos meses después, le envió un correo electrónico a Epstein para comunicarle que iba a participar en el programa de televisión de Oprah Winfrey y que quería su consejo sobre cómo responder a las preguntas sobre su relación.

Epstein le sugirió como respuesta: “Jeffrey fue injustamente calificado de pedófilo por la prensa sensacionalista. Hace muchos años, Jeffrey se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a menores de edad. Saldó su deuda con la sociedad y ha buscado perdón. No tengo nada más que decir”.

Donald Trump, presidente de EE.UU.

Una de las imágenes difundidas de Donald Trump en los archivos de Epstein

Se sabe desde hace tiempo que Epstein era amigo de Trump hasta que ambos se distanciaron.

La nueva tanda de documentos contiene miles de referencias a Trump, muchas de las cuales arrojan poca luz sobre la relación entre ambos. Incluyen correos electrónicos en los que Epstein y otros compartieron artículos de noticias sobre Trump, comentaron sobre sus políticas, o hablaron sobre él y su familia.

El Departamento de Justicia también divulgó una hoja de cálculo creada en agosto pasado que resumía las llamadas realizadas a las líneas de denuncia de las fuerzas del orden por personas que afirmaban tener conocimiento de irregularidades cometidas por Trump.

Ese documento incluía diversas historias sin corroborar que involucraban a celebridades y escenarios un tanto fantasiosos, en ocasiones con anotaciones que indicaban qué seguimiento, si lo hubo, dieron los agentes.

Bill Clinton, expresidente de EE.UU.

Bill Clinton junto a Epstein y Ghislaine Maxwell

Al igual que Trump, Clinton convivió con Epstein hace más de dos décadas, incluyendo vuelos ocasionales en su jet privado y visitas a él en la Casa Blanca. El expresidente demócrata también negó tener conocimiento de las irregularidades de Epstein.

Los representantes de Clinton afirman que el expresidente rompió relaciones con Epstein tras la primera ronda de cargos penales en 2006.

El expediente de la investigación incluye fotos de Clinton y otras personas famosas que Epstein guardaba en su casa de Nueva York. También contiene mensajes que los investigadores recibieron de miembros del público en general, exigiendo saber por qué Clinton no estaba siendo investigado. Ninguna de las víctimas de Epstein ha acusado públicamente a Clinton de estar involucrado en los delitos de Epstein.

Elon Musk, fundador de Tesla

Elon Musk es mencionado en los archivos de Epstein Lian Yi - XinHua

El multimillonario Elon Musk aparece al menos en varias ocasiones en la publicación de documentos del viernes, en particular en intercambios de correos electrónicos de 2012 y 2013 en los que habló sobre visitas a la infame residencia de Epstein en una isla caribeña. No está claro si esas visitas a se concretaron. Portavoces de las empresas de Musk, Tesla y X, no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios.

Musk ha mantenido que rechazó repetidamente las propuestas del desacreditado financiero. “Epstein intentó convencerme de ir a su isla y me negué”, publicó en X en 2025.

Richard Branson, fundador de Virgin Group

El multimillonario fundador del conglomerado global Virgin Group intercambió numerosos correos electrónicos con Epstein.

Epstein junto a Richard Branson, en una foto difundida por el Departamento de Justicia Departamento de Justicia de EE.UU.

En un intercambio de 2013, Branson invitó a Epstein a su isla privada en el Caribe, donde se celebran regularmente grandes conferencias, eventos benéficos y reuniones de negocios. “Me encantaría verte cuando estés por aquí”, escribió. “¡Siempre que traigas a tu harén!”.

En otro mensaje de ese año, sugirió a Epstein que rehabilitara su imagen convenciendo al cofundador de Microsoft, Bill Gates, de que le contara al público que Epstein había sido un brillante asesor suyo y que había aprendido la lección con creces y no había hecho nada ilegal desde entonces.

La compañía enfatizó en un comunicado el sábado que no hubo irregularidades por parte de Branson y que cualquier trato con Epstein se limitó a entornos grupales o comerciales hace más de una década.

Branson también rechazó una donación caritativa y decidió no volver a reunirse ni hablar con él después de que su equipo descubriera graves acusaciones, según la compañía.

“Si hubieran tenido la información completa, no habría habido contacto alguno”, dice el comunicado. “Richard cree que las acciones de Epstein fueron aborrecibles y apoya el derecho a la justicia para sus numerosas víctimas”.

Ehud Barak, expremier israelí

El ex primer ministro israelí Ehud Barak y el expresidente Bill Clinton, en Estados Unidos AP

El exprimer ministro israelí y su esposa aparecen con frecuencia en los documentos publicados el viernes, lo que demuestra que mantuvieron contacto regular con Epstein durante años, incluso mucho después de su declaración de culpabilidad en 2008 por delitos sexuales en Florida.

Entre la correspondencia se encuentran planes para una estancia en 2017 en la residencia de Epstein en Nueva York. Otras misivas abordan la logística rutinaria de otras visitas, reuniones y llamadas telefónicas con Epstein.

Barak, primer ministro de Israel entre 1999 y 2001 y luego ministro de Defensa, ha reconocido visitar regularmente a Epstein en sus viajes a Nueva York y volar en su avión privado, pero sostiene que nunca presenció ningún comportamiento inapropiado ni ninguna fiesta.

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de EE.UU.

Larry Summers cayó en desgracia por el caso Epstein New York State Sex Offender Regi� - New York State Sex Offender Regi�

Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Clinton y expresidente de la Universidad de Harvard, es otro conocido de Epstein desde hace mucho tiempo. Los nuevos documentos están repletos de referencias a reuniones y cenas entre ambos.

Un conjunto de documentos publicados previamente muestra que Summers envió un correo electrónico a Epstein en 2019, después de que el financista fuera acusado de abuso sexual de menores, para hablar sobre sus interacciones con una mujer, escribiendo que le había dicho: “Eres muy tímida”. Epstein respondió: “Reaccionaste bien”.

Summers ha calificado sus interacciones con Epstein como “un grave error de juicio”.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE.UU.

El secretario de Comercio del presidente Donald Trump visitó la isla privada caribeña de Epstein con su familia en al menos una ocasión, según documentos publicados el viernes.

Uno de los emails entre Howard Lutnick y Epstein Departamento de Justicia de EE.UU.

Esto parece contradecir declaraciones previas que había hecho, afirmando que había cortado vínculos con el financiero caído en desgracia, a quien ha llamado “asqueroso”, hace décadas.

Sin embargo, correos electrónicos muestran que Lutnick y su esposa aceptaron una invitación a Little St. James, en las Islas Vírgenes Estadounidenses, en diciembre de 2012 y planeaban llegar en yate con sus hijos. Además, se reunió con Epstein en otra ocasión en 2011 y mantuvo correspondencia con él sobre la construcción de un edificio frente a sus casas.

El Departamento de Comercio, en un comunicado, afirmó que Lutnick tuvo “interacciones limitadas con el Epstein en presencia de su esposa y que nunca ha sido acusado de irregularidades”.

Miroslav Lajcak, asesor de Eslovaquia

Asesor de seguridad nacional del primer ministro eslovaco, Lajcak renunció el sábado después de que sus comunicaciones con Epstein aparecieran en la publicación de documentos del viernes.

Epstein junto al eslovaco Miroslav Lajcak Departamento de Justicia de EE.UU.

Los partidos de la oposición y un socio nacionalista en la coalición gobernante del primer ministro, Robert Fico, habían exigido su renuncia.

Lajcak, exministro de Asuntos Exteriores eslovaco y expresidente de la Asamblea General de la ONU, no ha sido acusado de ningún delito, pero fue fotografiado reuniéndose con Epstein en los años transcurridos entre su liberación inicial de la cárcel y su posterior acusación en 2019 por cargos de tráfico sexual. Dijo que su correspondencia con Epstein era parte de sus deberes diplomáticos.

