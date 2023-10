escuchar

El desayuno es la comida más importante del día, estudios demostraron que los alimentos que se consumen a primera hora suelen otorgar las energías necesarias para realizar las actividades de la jornada. Pero esto no aplica para todos los productos que ingerimos, ya que algunos de ellos pueden tener el efecto contrario y hacer que el inicio del día no sea placentero.

El café, el yogur, las frutas, el pan o las tostadas suelen estar presentes en esta primera comida, pero expertos recomiendan no consumir algunos de estos alimentos en el desayuno, ni antes del mismo. Como explica la Secretaría de Salud de México, es importante elegir un buen desayuno debido a que los productos que se ingieren son los primeros después de un largo periodo de ayuno derivado de las horas en las que se está dormido. Además, nos preparan para el gasto de energía elevado que implica la rutina.

El desayuno es una de las comidas más importantes del día (Foto: iStock)

La primera recomendación, en este sentido, es comer el primer alimento una hora después de despertar para no prolongar el ayuno que puede derivar en problemas gastrointestinales y causar irritabilidad, desgano, falta de concentración y mareos.

Sin importar la edad, las personas que no desayunan tienen una mayor probabilidad de presentar obesidad debido a que se someten a ayunos prolongados, y cuando se recibe la primera comida el cuerpo responde acumulándola como reserva de energía, explica la entidad mencionada. A esto se le suma que, de acuerdo con un estudio publicado en Psychonomic Bulletin & Review, el hambre afecta la habilidad de tomar buenas decisiones, eligiendo la gratificación instantánea sobre las metas a largo plazo.

Sobre consumir ciertos alimentos con el estómago vacío, la nutricionista Paloma Quintana dijo al medio La Vanguardia que “si hablamos de personas sanas, no existe ningún alimento que no deba consumirse específicamente con el estómago vacío”, pero recomienda que “cada persona observe su cuerpo y compruebe si hay algo que le siente mal y, directamente, no lo consuma en ayunas”.

Eso sí, existen ciertos alimentos que pueden provocar indisposición en algunas personas, “desde náuseas a reflujo o activación de la motilidad”, cuando se ingieren con el estómago vacío.

La lista de alimentos que debés evitar en el desayuno

La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética -Fesnad- indica que “todo alimento que contenga grasa saturada en exceso, ya sean productos de panadería o la comida procedente de los cárnicos procesados, así como la repostería con alta cantidad de azúcar añadida no son beneficiosos para consumir a primera hora del día”.

El desayuno es la comida más importante del día y eso está comprobado científicamente.

Lo anterior se debe a que este tipo de alimentos pueden alterar los síntomas de reflujo o gastritis en personas que hayan presentado señales de estas enfermedades. Este es el listado de las comidas que debe evitar antes del desayuno:

Frutas cítricas : a pesar de que son muy nutritivas y frecuentes en el desayuno, como sucede con la naranja, estas contienen ácido cítrico que puede producir acidez, gastritis y úlceras , según un estudio del National Food and Nutrition Institute de Polonia.

: a pesar de que son muy nutritivas y frecuentes en el desayuno, como sucede con la naranja, estas , según un estudio del Institute de Polonia. Embutidos : las salchichas, el tocino o el chorizo tienen una gran cantidad de grasa que el estómago no podrá digerir bien por las mañanas, lo que puede generar pesadez en el día.

: las salchichas, el tocino o el chorizo tienen una que el estómago no podrá digerir bien por las mañanas, lo que en el día. Picante : de acuerdo con Judith Torrell , dietética especialista en Obesidad y Patologías Digestivas en canalSALUD, el consumo de comidas picantes puede perjudicar la mucosa del tracto gastrointestinal propiciando náuseas, vómitos, dolor abdominal, úlceras, diarrea y hemorroides.

: de acuerdo con , dietética especialista en Obesidad y Patologías Digestivas en canalSALUD, el consumo de comidas picantes propiciando náuseas, vómitos, dolor abdominal, úlceras, diarrea y hemorroides. Dulces : productos de panadería dulces para el desayuno pueden aumentar notablemente la producción de insulina dificultando las funciones del páncreas lo que, a largo o medio plazo, podría desencadenar diabetes. Eso también incluye los cereales industriales.

: productos de panadería dulces para el desayuno dificultando las funciones del páncreas lo que, a largo o medio plazo, podría desencadenar diabetes. Eso también incluye los cereales industriales. Café: es habitual que muchas personas consuman una taza de café al levantarse, sin embargo, los expertos aseguran que este hábito no es recomendable, pues esta es una bebida que aumenta la producción de ácido en el estómago, lo que puede provocar acidez estomacal, malestar y dolor abdominal.