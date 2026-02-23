El Gobierno mantuvo contactos con EE.UU. por el acuerdo comercial tras el revés para Trump en la Corte

WASHINGTON.- Mientras la administración de Donald Trump avanza con su nueva estrategia arancelaria en respuesta al duro revés que le propinó la Corte Suprema al anular un emblema de su política económica, el gobierno argentino mantuvo en las últimas horas contactos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para interiorizarse sobre el impacto en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones sellado entre ambos países este mes.

Así lo señalaron a LA NACION dos fuentes al tanto del asunto. Uno de los consultados indicó que se están programando reuniones entre las partes, pero aclaró que aún es prematuro para tener precisiones sobre cómo podrían afectar al acuerdo tanto el fallo del máximo tribunal norteamericano como el nuevo arancel global temporal del 15% anunciado por Trump.

El presidente Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 20 de febrero, en Washington. Allison Robbert - FR172296 AP

Está previsto que ese arancel -basado en una norma conocida como Sección 122, de la Ley de Comercio de 1974- entre en vigor a las 0.01 de este martes (hora de la costa este de Estados Unidos, las 2.01 en la Argentina). Estará efectivo por un período de 150 días, según establece la norma, a menos que se prorrogue a través del Congreso.

El domingo, la administración republicana había dado señales de que no desmantelará los acuerdos bilaterales alcanzados con sus socios comerciales en los últimos meses. Como la Argentina, otros países rubricaron pactos de distinta índole con Estados Unidos, negociados luego de que Trump lanzara su guerra arancelaria global en el llamado “Día de la Liberación”, el 2 de abril pasado.

En ese sentido, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el funcionario que selló junto al canciller Pablo Quirno el acuerdo bilateral, señaló que esos pactos siguen vigentes y buscó separarlos del arancel global del 15% que Trump anunció el sábado.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, junto al canciller Pablo Quirno, en Washington. X

En medio de la incertidumbre global sobre el impacto que tendrá la nueva tarifa de Trump, en el Gobierno destacaron que el contacto con los funcionarios del USTR es permanente.

“Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. No se basaron en si el litigio arancelario de emergencia escalaría o caería. Los respaldaremos. Esperamos que nuestros socios los respeten”, dijo Greer el domingo a la cadena CBS, y agregó que ninguno de los países que alcanzaron acuerdos comerciales con Estados Unidos había anticipado planes de retirarse tras la histórica decisión de la Corte Suprema.

En la misma línea, uno de los funcionarios consultados por LA NACION explicó que la negociación del acuerdo fue “de buena fe” por parte de ambas administraciones, y que por eso hay confianza en que será respetado. El 5 de febrero, cuando se firmó el pacto en la sede del USTR en Washington, el gobierno del presidente Javier Milei anunció que sería enviado al Congreso para su tratamiento.

Este lunes, Quirno reposteó en su cuenta de X un mensaje del USTR en el que remarcó que “la administración Trump tomará medidas para garantizar la continuidad del programa arancelario recíproco y los acuerdos negociados con nuestros socios”.

President Trump’s use of the International Economic Emergency Powers Act was a necessary and appropriate tool to address the major challenges originating from outside the United States, including the fentanyl, immigration, and trade deficit crises.



Regardless of the Court’s… pic.twitter.com/SPKlGDQRtL — United States Trade Representative (@USTradeRep) February 21, 2026

El trascendental fallo de la Corte norteamericana y el contraataque de Trump generó confusión entre los socios comerciales de Estados Unidos. Ecuador, que firmó un acuerdo de comercio recíproco el 13 de febrero pasado, también inició contactos el fin de semana pasado con la administración republicana.

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano, Luis Alberto Jaramillo, señaló en X que su gobierno había activado “de inmediato los canales formales de comunicación” con sus contrapartes del USTR.

Ante la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los hechos suscitados a raíz de esta, Ecuador ha activado de inmediato los canales formales de comunicación con nuestras contrapartes de la USTR.



Actuaremos con responsabilidad y rigor técnico para proteger… — Luis Alberto Jaramillo (@LuisJaramilloOK) February 21, 2026

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó a los transportistas que cancelará a partir de esta medianoche los códigos arancelarios derivados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (Ieepa, por sus siglas en inglés) que usó Trump. En su fallo, la Corte determinó que el presidente no tenía la autoridad para imponer esas tarifas globales bajo la Ieepa, que data de 1977.

Desafiante, Trump amenazó este lunes con aumentar los aranceles a las naciones que decidan sacar provecho con el fallo de la Corte.

Donald J. Trump Truth Social Post 09:34 AM EST 02.23.26



Any Country that wants to “play games” with the ridiculous supreme court decision, especially those that have “Ripped Off” the U.S.A. for years, and even decades, will be met with a much higher Tariff, and worse, than that… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 23, 2026

“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con esta ridícula decisión de la Corte, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a Estados Unidos durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco”, amenazó en su red Truth Social.