Los maestros de Florida, cada vez más preocupados por las restricciones a los contenidos escolares impuestas por DeSantis

Los maestros de Florida expresaron su preocupación por las restricciones a los contenidos impuestas por el gobernador Ron DeSantis, que prohíben hablar de ciertos temas en las aulas. En la reunión de la Junta Escolar del condado de Hernando, este martes 30, se informó que cada vez son más las vacantes para los puestos de docencia y que se prevé que la cantidad siga en aumento a raíz de los malestares entre la comunidad educativa con las limitaciones a los contenidos. Con la entrada en vigor de Ley HB 1557, conocida por los críticos como “No digas gay”, el panorama se ve preocupante, desde la percepción de algunos analistas.

Decenas de docentes, alumnos y miembros de la comunidad asistieron a la reunión de la Junta Escolar. El principal tema fue la prohibición de libros, temáticas y demás contenidos, en medio de la polémica que causó que Jenna Barbee, maestra de la escuela Winding Waters K-8, mostrara una película de Disney con un personaje homosexual a sus estudiantes.

Ron DeSantis ha impulsado diferentes restricciones para evitar que se "adoctrine", según consideró, a los niños sobre temas de orientación sexual

Entre comentarios a favor y en contra, Lisa Masserio, presidenta de la Asociación de Maestros de Hernando, afirmó que, más allá de las opiniones, había una cifra alarmante de las renuncias. Tan solo el martes hubo 33 rechazos de “educadores que se van de nuestro distrito, que posiblemente dejan la docencia por completo, después de lo que han vivido este año”.

Masserio también informó que las renuncias se duplicaron desde mayo de 2022, poco después de que DeSantis firmara la ley que les prohíbe a los profesores hablar de orientación sexual e identidad de género en las escuelas primarias. En su opinión, el ambiente que se vive ha afectado la moral de los educadores y ha provocado que “se pregunten si es el lugar adecuado para ellos”. Además de los 33 maestros que planean renunciar, según la presidenta, hay otros 150 puestos que están por liberarse, de acuerdo con información de USA Today.

Desde la opinión de algunos estudiantes que participaron en la junta, las dimisiones se dan por la frustración que sienten los trabajadores de no poder expresarse libremente. Uno de ellos, de secundario, afirmó que sus profesores “tienen miedo de decir algo que provoque los despidan”. Otro aseguró que los temas relacionados con orientación sexual no les afectan en nada: “Deben escucharnos cuando decimos que el arco iris en nuestro salón de clases no nos está adoctrinando, ver a dos niñas juntas en una película de Disney no nos lava el cerebro y sus políticas no nos protegen de nada”.

Una maestra investigada en Florida

Uno de los casos que impulsó las conversaciones y debates fue el de Barbee, a quien una madre que forma parte de la junta acusó de intentar adoctrinar a los estudiantes de quinto grado sobre las identidades LGBT+. El pasado 3 de mayo, la docente mostró la película Un mundo extraño (2022), como parte de una lección sobre ciencias. La maestra se defendió al argumentar que ese tipo de pensamiento retrasa en aprendizaje a los menores. “Los profesores se quedan en sus puestos por los niños, pero debido a las leyes y al temor de que los despidan por decir algo incorrecto, no pueden conectarse con sus alumnos”, destacó para el medio citado.

