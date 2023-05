Un supermercado se negó a darle la membresía por su apellido y no lo pudo creer: “No estoy tramitando la visa”

escuchar

En algunas tiendas departamentales es necesario que los clientes compren una membresía para que se les permita el acceso. Sin embargo, parece que para adquirirla hay algunos requisitos que no toda la gente conoce, como no portar algunos nombres “prohibidos”. Un joven mexicano expuso en redes sociales que en un famoso supermercado le negaron este servicio por su apellido.

El usuario @jacob_oficial24 publicó un video de TikTok para contar su experiencia, dado que tenía la intención de tramitar la membresía para hacer sus compras mensuales, por lo que asistió a las oficinas correspondientes para hacer el proceso como cualquier otra persona. Sin embargo, desde el primer momento se la negaron, según acusó.

De acuerdo con los detalles que da en su video, el empleado comenzó a procesarle la tarjeta de forma regular. No obstante, el problema llegó cuando, al momento de poner su nombre, el sistema no se lo permitía. “Le habló a la supervisora y le preguntó que por qué no se podía”, afirmó. Entonces, la jefa le dijo que era porque su apellido, Pastor, “estaba en la lista de los nombres prohibidos” y que en ninguna tienda “del mundo” se le permitiría el acceso.

Un tiktoker expuso cómo le prohibieron sacar la membresía de un supermercado por su apellido

Sorprendido, el joven le preguntó, en un tono sarcástico: “¿Pues qué nos robamos o qué?”. La mujer le respondió que los motivos no eran personales, sino que la empresa tenía una política que impedía afiliar a las personas que tuvieran nombres religiosos. En su caso, Pastor fue relacionado con la autoridad de una iglesia.

El titkoker intentó dar varias opciones, dado que en realidad quería la membresía porque deseaba comprar cosas en ese local. Entonces, les sugirió a los dos empleados que únicamente se utilizara uno de sus apellidos y que se omitiera el que no estaba permitido, pero la supervisora no aceptó su propuesta. Le dijo que no podía optar por esa alternativa porque “estaría inventándole un nombre falso”.

El joven se enojó todavía más y arremetió contra ellos. “No estoy tramitando la visa, es solo una membresía”, dijo para hacer referencia a que no era un documento tan importante y que no importaba si se omitía un apellido. De esa manera accedieron a dársela y así fue como terminó su anécdota: obtuvo su tarjeta después de un largo altercado con los encargados.

Las membresías de los supermercados suelen utilizarse para entrar y para pagar Unsplash

Lo tacharon de mentiroso

El video del hombre mexicano causó gran revuelo entre la comunidad virtual, tanto que hasta el momento tiene poco más de 500 mil reproducciones. Cientos de personas le comentaron sus opiniones, algunas lo apoyaron y lo instaron a denunciar legalmente a la cadena, mientras que otras lo tildaron de mentiroso: “No mientas por convivir”; “Yo acabo de sacar la mía y todo bien”; “Mi mamá tiene ese apellido y tiene membresía”; “Yo trabajé en el Costco y nunca supe de eso”.

Enseguida, el tiktoker hizo otros videos para aclarar que no había sido un invento y que tenía otros testimonios que respaldaban su versión. Aseguró que después de su caso, consultó con sus familiares con los que comparte apellido y se dio cuenta de que a todos les había pasado lo mismo.

