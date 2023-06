Los Papeles del Pentágono: murió Daniel Ellsberg, el informante que filtró la historia secreta sobre la guerra en Vietnam en Estados Unidos

escuchar

WASHINGTON.- Daniel Ellsberg, quien filtró la voluminosa historia secreta de la guerra de Vietnam conocida como los Papeles del Pentágono, una revelación que condujo a un fallo histórico de la Corte Suprema sobre la libertad de prensa y enfureció a la administración de Nixon, sirviendo como catalizador para una serie de robos dirigidos desde la Casa Blanca y los “trucos sucios” que se convirtieron en el escándalo de Watergate, murió el 16 de junio en su casa en Kensington, California, a los 92 años. La familia confirmó su muerte a través de un comunicado.

Ellsberg anunció en un correo electrónico a amigos y simpatizantes el 1° de marzo que tenía cáncer de páncreas y había rechazado la quimioterapia. El tiempo que le quedara, dijo, lo dedicaría a dar charlas y entrevistas sobre la invasión rusa de Ucrania, los peligros de la guerra nuclear y la importancia de las protecciones de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión en Estados Unidos, entre otros derechos.

Ellsberg, que tenía un doctorado en Economía de Harvard, era en algunos aspectos un activista por la paz con antecedentes particulares. Había servido en el Cuerpo de Marines después de la universidad, queriendo demostrar su valor, y emergió como un ferviente guerrero frío mientras trabajaba como funcionario en el Departamento de Defensa, como analista militar en Rand Corp. y como consultor para el Departamento de Estado, que lo envió a Saigón en 1965 para evaluar los esfuerzos de contrainsurgencia.

Daniel Ellsberg, el analista militar que estuvo involucrado en las filtraciones de los documentos del Pentágono en 1971, en un acto de apoyo a Bradley Manning -hoy Chelsea- AP

Atravesando el campo vietnamita, donde se unió a las tropas estadounidenses y de Vietnam del Sur en patrulla, se desilusionó cada vez más con el esfuerzo de guerra y concluyó que no había posibilidad de éxito.

Entonces abrazó una vida de activismo, que se extendió desde la filtración de los Papeles del Pentágono en 1971, una revelación que llevó a Henry Kissinger, el asesor de seguridad nacional de Nixon, a calificarlo en privado como “el hombre más peligroso de Estados Unidos”, a décadas de trabajo abogando por la libertad de prensa y el movimiento antinuclear.

Ellsberg cofundó la Freedom of the Press Foundation, una organización sin fines de lucro de Brooklyn, y defendió el trabajo de una nueva generación de informantes y hackers, incluidos Edward Snowden y Chelsea Manning.

También continuó publicando documentos secretos del gobierno, incluidos archivos sobre la guerra nuclear que había copiado mientras trabajaba en la estrategia militar de “destrucción mutua asegurada” durante la Guerra Fría, casi al mismo tiempo que filtró el estudio que lo convirtió en quizás el denunciante más famoso en la historia estadounidense.

Daniel Ellsberg habla con los medios de comunicación durante una protesta contra la guerra el 16 de diciembre de 2010 frente a la Casa Blanca en Washington, DC. KAREN BLEIER - AFP

“Cuando copié los Documentos del Pentágono en 1969 -escribió en el correo electrónico que anunciaba su diagnóstico de cáncer- tenía todas las razones para pensar que pasaría el resto de mi vida tras las rejas. Era un destino que habría aceptado con gusto si significaba acelerar el final de la guerra de Vietnam, por improbable que pareciera”.

Los Papeles del Pentágono

Encargado por el secretario de Defensa Robert McNamara en junio de 1967, los Papeles del Pentágono comprendían 7000 páginas de análisis histórico y documentos de respaldo, que revelaban cómo el gobierno de Estados Unidos había ampliado en secreto su papel en Vietnam a lo largo de cuatro administraciones presidenciales.

Los documentos mostraron que los líderes del gobierno habían ocultado dudas sobre el progreso de la guerra y habían engañado al público sobre una acumulación de tropas que finalmente sumaron a medio millón de estadounidenses a Vietnam, como parte de una guerra que costó la vida de más de 58.000 miembros del servicio estadounidense y millones de vietnamitas.

Al estudio se le dio un título oficial anodino, “Informe de la Oficina del Grupo de Trabajo de Vietnam del Secretario de Defensa”, y una clasificación de “Alto secreto: sensible”, una designación informal que sugería que el contenido podría causar vergüenza.

Daniel Ellsberg asiste el 1 de junio de 2013 a una manifestación en apoyo del denunciante de Wikileaks, Bradley Manning, hoy Chelsea NICHOLAS KAMM - AFP

Ellsberg, uno de las tres docenas de analistas que ayudaron a preparar el informe, tenía acceso a una copia en Rand Corp., una organización de investigación afiliada a la Fuerza Aérea en Santa Mónica, California. A medida que se endurecía su oposición a la Guerra de Vietnam, él comenzó a sacar de contrabando los papeles de su oficina, un maletín lleno a la vez, y los fotocopió con la ayuda de un colega, Anthony J. Russo, cuya novia era propietaria de una agencia de publicidad cercana con una máquina Xerox.

Sus esfuerzos tuvieron un comienzo difícil: en su primera noche copiando papeles, activaron accidentalmente una alarma antirrobo en la oficina, llamando la atención de la policía que se detuvo pero no vio señales de problemas.

Con la esperanza de acelerar el final de la guerra, Ellsberg se puso en contacto con varios senadores estadounidenses y trató de compartir los documentos a través de los canales oficiales. Cuando no encontró interesados, se puso en contacto con el reportero del New York Times Neil Sheehan, lo que condujo a la publicación de la primera historia sobre la historia el 13 de junio de 1971, en la portada del Times.

Libertad de expresión

Las revelaciones reforzaron las críticas a la guerra, horrorizaron a los antiguos colegas de Ellsberg en el establishment de defensa y sorprendieron a la Casa Blanca. Después del tercer día de artículos, la administración de Nixon ganó una orden judicial temporal que amordazó al Times y bloqueó su publicación.

El fallo generó un enfrentamiento legal y periodístico, dramatizado más tarde en la película nominada al Oscar de Steven Spielberg The Post (2017). Ellsberg, quien fue interpretado en pantalla por Matthew Rhys, para entonces había comenzado a compartir el material con casi otros 20 medios, incluido The Washington Post, que comenzó a imprimir sus propias historias. Cuando también se le ordenó a The Post que dejara de publicar, se asoció con el Times ante la justicia, y los diarios ganaron una decisión histórica el 30 de junio, cuando la Corte Suprema dictaminó 6 a 3 a favor de permitir que continuara la publicación.

El fallo fue aclamado como una victoria para la Primera Enmienda y una prensa independiente, y pareció mitigar el uso por parte del gobierno de la moderación previa como herramienta para bloquear la publicación de historias que no quería que el público leyera. La decisión significó que los Papeles del Pentágono continuarían encontrando una audiencia incluso si Ellsberg, quien se entregó a las autoridades, enfrentaba una posible sentencia de 115 años.

Él y Russo fueron acusados de robo, conspiración y violaciones de la Ley de Espionaje, una ley de la era de la Primera Guerra Mundial utilizada para enjuiciar a espías y filtradores. Pero el jurado nunca llegó a un veredicto sobre esos cargos. El juez distrital de Estados Unidos William Matthew Byrne Jr. declaró un juicio nulo en 1973, citando una mala conducta gubernamental tan grave como para “ofender el sentido de la justicia”.

Entre otras revelaciones, el juez se enteró de un robo dirigido por la Casa Blanca en la oficina del psiquiatra de Ellsberg y vio evidencia de escuchas telefónicas ilegales contra Ellsberg. También informó que en medio del juicio, uno de los principales lugartenientes del presidente Richard M. Nixon, John D. Ehrlichman, le había ofrecido un trabajo como director del FBI.

Las cintas de la Oficina Oval revelaron más tarde que Nixon y sus principales asesores habían coordinado para desacreditar a Ellsberg y destruir su reputación. “Debe ser detenido a toda costa. Tenemos que atraparlo”, dijo Kissinger durante una reunión con el presidente, poco después de que la Corte Suprema dictaminara sobre los Papeles del Pentágono. Nixon estuvo de acuerdo. “Todos estos tipos se han puesto por encima de la ley”, dijo, “y, por Dios, vamos a ir tras ellos”.

Daniel Ellsberg, coacusado en el juicio de los Papeles del Pentágono, habla con los periodistas después de testificar en Los Ángeles, el 12 de abril de 1973, mientras su esposa, Patricia Ellsberg, observa Anonymous - AP

Con ese fin, el presidente ordenó la creación de una unidad especial, apodada en broma “los Plomeros” debido a sus esfuerzos clandestinos para encontrar y corregir filtraciones de información clasificada. El grupo irrumpió en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate en Washington, desencadenando un escándalo que culminó con la renuncia de Nixon en 1974.

“La ruina de Nixon fue desencadenada por la publicación masiva de los Papeles del Pentágono por parte de Daniel Ellsberg en el New York Times y el Washington Post”, escribió Leonard Garment, un abogado de Washington que actuó como asesor de Nixon durante el escándalo, en un ensayo de Los Angeles Times de 1997.

Más tarde, Ellsberg se maravilló de lo que él consideraba las consecuencias no deseadas de los Papeles del Pentágono. Los documentos en sí mismos “no acortaron la guerra ni un día”, dijo, y los bombardeos estadounidenses en el sudeste asiático se intensificaron en el año posterior a su publicación y las tropas de combate estadounidenses permanecieron en Vietnam hasta 1973.

Y, sin embargo, le dijo al New Yorker en 2021, “las acciones criminales que la Casa Blanca tomó contra mí… condujeron a esta caída absolutamente imprevisible de un presidente, lo que hizo que la guerra pudiera terminar”.

“Al final”, agregó, “las cosas no podrían haber salido mejor”.

