Los últimos 10 campeones del Masters 1000 de Cincinnati
- 1 minuto de lectura'
A continuación, los diez últimos ganadores y los tenistas con más títulos del Masters 1000 de Cincinnati, cuya edición de 2025 concluyó este lunes con la victoria del español Carlos Alcaraz:
2025: Carlos Alcaraz (ESP)
2024: Jannik Sinner (ITA)
2023: Novak Djokovic (SRB)
2022: Borna Coric (CRO)
2021: Alexander Zverev (GER)
2020: Novak Djokovic (SRB)
2019: Daniil Medvedev (RUS)
2018: Novak Djokovic (SRB)
2017: Grigor Dimitrov (BLR)
2016: Marin Cilic (CRO)
Jugadores con más títulos del Masters 1000 de Cincinnati desde el inicio de la Era Abierta:
1. Roger Federer (SUI): 7 títulos (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015)
2. Mats Wilander (SWE): 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1988)
3. Pete Sampras (USA): 3 títulos (1992, 1997, 1999)
Andre Agassi (USA): 3 títulos (1994, 1995, 2004)
Novak Djokovic (SRB): 3 títulos (2018, 2020, 2023)
