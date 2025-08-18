LA NACION

Los últimos 10 campeones del Masters 1000 de Cincinnati

A continuación, los diez últimos ganadores y los tenistas con más títulos del Masters 1000 de...

A continuación, los diez últimos ganadores y los tenistas con más títulos del Masters 1000 de Cincinnati, cuya edición de 2025 concluyó este lunes con la victoria del español Carlos Alcaraz:

2025: Carlos Alcaraz (ESP)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Borna Coric (CRO)

2021: Alexander Zverev (GER)

2020: Novak Djokovic (SRB)

2019: Daniil Medvedev (RUS)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Grigor Dimitrov (BLR)

2016: Marin Cilic (CRO)

Jugadores con más títulos del Masters 1000 de Cincinnati desde el inicio de la Era Abierta:

1. Roger Federer (SUI): 7 títulos (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015)

2. Mats Wilander (SWE): 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1988)

3. Pete Sampras (USA): 3 títulos (1992, 1997, 1999)

Andre Agassi (USA): 3 títulos (1994, 1995, 2004)

Novak Djokovic (SRB): 3 títulos (2018, 2020, 2023)

