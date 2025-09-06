Cómo ver en vivo el sorteo de Powerball en Estados Unidos: US$1800 millones en juego
El evento mantiene expectantes a los jugadores que sueñan con adivinar los seis números para llevarse el gran premio de la lotería
El pozo acumulado de Powerball continúa en aumento y asciende a 1800 millones de dólares, el segundo más alto en toda la historia de esta popular lotería de Estados Unidos. En este contexto, miles de jugadores de todo ese país estarán expectantes al próximo sorteo, que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de septiembre en Florida y que será transmitido en vivo.
Cómo ver el sorteo de Powerball del 6 de septiembre: pozo millonario de US$1800 millones
El sorteo de Powerball del próximo sábado 6 de septiembre se realizará a las 22.59 hs (hora del Este de Estados Unidos) en el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee. La transmisión podrá verse en vivo en canales de televisión locales de Estados Unidos y a través del canal de YouTube de la lotería.
El segundo pozo más alto en la historia de Powerball: ¿cómo reclamarlo en caso de ganar?
Si un afortunado acierta los seis números, tendrá dos alternativas para poder reclamar el gran premio de Powerball:
- Recibir US$826,4 millones en un solo pago inmediato en efectivo, antes de impuestos.
- Anualidad: consiste en un desembolso inicial inmediato seguido de 29 pagos anuales sucesivos con un incremento del 5% cada año, hasta alcanzar el total estimado de US$1800 millones. Este formato de pago escalonado busca proteger el capital del jugador frente a la inflación.
Con estas características, el pozo de este sábado solo es superado por los US$2,04 mil millones entregados en California en 2022, explican en el comunicado publicado por la lotería.
¿Cómo se juega al Powerball?
Para participar, el jugador debe elegir cinco números entre el uno y el 69 (bolas blancas) y un número adicional entre el uno y el 26, conocido como la Powerball roja. La selección puede hacerse manualmente, al completar una boleta en el punto de venta, o mediante la opción automática, en la que la terminal elige la combinación de manera aleatoria.
El pozo acumulado, o jackpot, crece sorteo tras sorteo hasta que un jugador logra llevarse el premio mayor. Para reclamarlo, es necesario acertar los seis números sorteados
Además, hay recompensas secundarias. Por ejemplo, adivinar las cinco bolas blancas otorga US$1 millón.
Estas son las fórmulas ganadoras:
- Seis números + Powerball: pozo acumulado.
- Cinco números: US$1 millón. Si se compró el Power Play, se puede multiplicar hasta diez veces.
- Cuatro números + Powerball: US$50.000.
- Cuatro números: US$100.
- Tres números + Powerball: US$100.
- Tres números: US$7.
- Dos números + Powerball: US$7.
- Un número + Powerball: US$4.
- Powerball: US$4.
¿Dónde se pueden comprar boletos de Powerball y cuánto salen?
Los boletos de Powerball cuestan US$2 por jugada y se venden en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En Idaho y Montana, el juego está vinculado con la opción Power Play, por lo que el precio mínimo es de US$3 por jugada.
Además, los jugadores pueden agregar la opción Power Play por US$1 extra, que multiplica las ganancias que no sean jackpot por dos, tres, cuatro, cinco e incluso diez.
Los 10 pozos más altos en la historia de Powerball
- US$2040 millones del 7 de noviembre de 2022, en California
- US$1800 millones: actual
- US$1765 millones del 11 de octubre de 2023, en California
- US$1586 millones del 13 de enero de 2016, repartido en California, Florida y Tennessee
- US$1326 millones del 6 de abril de 2024, en Oregon
- US$1080 millones del 19 de julio de 2023, en California
- US$842,4 millones del 1 de enero de 2024, en Michigan
- US$768,4 millones del 27 de marzo de 2019, en Wisconsin
- US$758,7 millones del 23 de agosto de 2017, en Massachusetts
- US$754,6 millones del 6 de febrero de 2023, en Washington
