“¿Cuándo vas a arreglar ese coche?”. Esa pregunta se había vuelto recurrente para una mujer del condado de Montgomery, en Maryland, cuyo esposo le advertía en cada oportunidad que era necesario hacer una parada en el mecánico. Cansada de la insistencia, finalmente decidió revisar su formulario de reparación y le surgió una idea de miles de dólares. Ahora, incluso podría comprar vehículo.

La mujer convirtió su auto roto y las advertencias de su esposo en un premio Pick 5 de 50.000 dólares en el sorteo del 17 de diciembre. Como desde hace tiempo tenía problemas con su vehículo, rellenó su formulario para reparación y luego no llevó el coche al taller de inmediato. Cansada de escuchar siempre la pregunta de su marido, vio el número de cinco dígitos en el formulario y decidió usarlo en un ticket de la lotería.

Para conseguir su triunfo, la mujer no invirtió una gran fortuna y pagó un solo boleto de US$1 con el número del formulario de su auto. La trabajadora de un comercio minorista estaba en el vehículo con su hermana cuando decidió revisar los números. Al ver la combinación, no pudo evitar un grito. “Creo que asusté a mi hermana”, indicó a los funcionarios de la lotería cuando fue a cobrar su premio.

Revela en qué usará sus ganancias de la lotería

La jugadora, que no fue identificada con su nombre, todavía no decidía qué hacer con su premio cuando se publicó el comunicado de la lotería, aunque dijo que podría destinarlo a su familia. Cuando le preguntaron a qué atribuía su fortuna, fue completamente sincera y destacó la insistencia de su esposo para arreglar el coche, algo que todavía no ha hecho. “Tal vez me compre uno nuevo”, bromeó.

La tienda “de la suerte” para la ganadora de la lotería

El establecimiento en el que la jugadora encontró su fortuna es el Maryland Live Casino, que se sitúa en el número 7002 de Arundel Mills, en Hanover. El lugar recibirá una bonificación de US$500 por haber vendido el ticket.

La mujer se sumó a los afortunados ganadores de la lotería

La promoción navideña de la lotería Pick 5

Cuando se trata de juegos de la lotería, hay diferentes modalidades. Dos de los sorteos más populares son Powerball y Mega Millions, que se juegan en días específicos, por lo que los participantes deben ser pacientes para esperar a que se realicen los sorteos y comprobar si resultaron beneficiados. Hay otras personas que prefieren los boletos “rasca y gana”, ya que los resultados son inmediatos.

En el caso de Pick 5, que fue la modalidad que jugó la mujer de Maryland, los participantes pueden beneficiarse ahora de diferentes premios que se emitieron en la promoción Let it Snow. Hasta el 31 de diciembre, pueden jugar Pick 3, Pick 4 y Pick 5 y ganar un cupón Instant Win gratis de US$2 o US$5. Además, podrían recibir un ticket Snowflake Cash Fast Play de US$5. Estos boletos y vales se otorgan al alzar y se imprimen después de la compra de forma automática, con lo que aumentan sus oportunidades de ganar.

