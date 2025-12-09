El premio mayor de la lotería de Powerball se acerca a US$1000 millones: ¿cuándo es el popular sorteo?

Powerball, una de las loterías más populares de Estados Unidos, podría entregar un premio mayor que se acerca a los 1000 millones de dólares. El pozo acumulado del próximo sorteo ya se coloca como el séptimo más grande en la historia de la agencia de juegos y en caso de que surja un ganador, sería el segundo de este año.

Powerball: el premio mayor se acerca a los US$1000 millones

El premio mayor ya asciende a US$930 millones, con un valor en efectivo de US$429 millones. Si un jugador gana el pozo del Powerball, podrá elegir entre recibir sus ganancias en un pago único o la anualidad, con la que recibirá un pago inmediato, seguido de 29 que aumentan un 5% cada año.

El premio mayor de Powerball se acumula y ya supera los 900 millones de dólares Powerball.com - Powerball.com

El último premio mayor de la agencia se ganó el 6 de septiembre entre dos boletos comprados en Missouri y Texas, que se repartieron un premio de US$1787 millones. Antes de ese, en abril de 2024, un boleto en Oregon se registró como el ganador de US$1326 millones.

El ganador de Texas cobró sus ganancias en octubre y seleccionó la opción de valor en efectivo al momento de la compra. Recibió más de US$410 millones antes de impuestos, lo que fue el premio más grande jamás pagado a un solo jugador de la lotería estatal.

Por su parte, el afortunado de Missouri, que ganó la otra mitad del premio mayor, cobró sus ganancias en septiembre, y también eligió el pago único de más de US$410 millones.

¿Cuándo es el sorteo de Powerball por los US$930 millones?

El sorteo en el que están en juego los US$930 millones se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre de 2025 por la noche. De acuerdo a un comunicado de Powerball, se trata del número 40 de la actual ronda de premios mayores.

Los sorteos de Powerball se transmiten en vivo y se realizan los lunes, miércoles y sábados Powerball

Los sorteos se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10.59 hs (hora del Este de EE.UU.) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida.

a las 10.59 hs (hora del Este de EE.UU.) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida. También se transmiten en vivo en el sitio Powerball.com.

Los boletos cuestan US$2 por jugada .

. Por US$1 extra se puede añadir la opción Power Play, que multiplica las ganancias secundarias, aunque no aplica al premio mayor.

Se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

La probabilidad general de ganar un premio, de cualquier tipo, es de 1 en 24,9.

La probabilidad de llevarse el premio mayor es de 1 en 292,2 millones.

Las probabilidades de ganar son de 1 en 292,2 millones Foto de Pinterest Cyda Pereyra

Los récords de premios mayores entregados: Top 10

Los diez mejores pozos entregados por Powerball: