El premio mayor de la lotería de Powerball se acerca a US$1000 millones: ¿cuándo es el popular sorteo?
Los boletos se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes; en el próximo juego podría registrarse un nuevo millonario
Powerball, una de las loterías más populares de Estados Unidos, podría entregar un premio mayor que se acerca a los 1000 millones de dólares. El pozo acumulado del próximo sorteo ya se coloca como el séptimo más grande en la historia de la agencia de juegos y en caso de que surja un ganador, sería el segundo de este año.
Powerball: el premio mayor se acerca a los US$1000 millones
El premio mayor ya asciende a US$930 millones, con un valor en efectivo de US$429 millones. Si un jugador gana el pozo del Powerball, podrá elegir entre recibir sus ganancias en un pago único o la anualidad, con la que recibirá un pago inmediato, seguido de 29 que aumentan un 5% cada año.
El último premio mayor de la agencia se ganó el 6 de septiembre entre dos boletos comprados en Missouri y Texas, que se repartieron un premio de US$1787 millones. Antes de ese, en abril de 2024, un boleto en Oregon se registró como el ganador de US$1326 millones.
El ganador de Texas cobró sus ganancias en octubre y seleccionó la opción de valor en efectivo al momento de la compra. Recibió más de US$410 millones antes de impuestos, lo que fue el premio más grande jamás pagado a un solo jugador de la lotería estatal.
Por su parte, el afortunado de Missouri, que ganó la otra mitad del premio mayor, cobró sus ganancias en septiembre, y también eligió el pago único de más de US$410 millones.
¿Cuándo es el sorteo de Powerball por los US$930 millones?
El sorteo en el que están en juego los US$930 millones se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre de 2025 por la noche. De acuerdo a un comunicado de Powerball, se trata del número 40 de la actual ronda de premios mayores.
- Los sorteos se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 10.59 hs (hora del Este de EE.UU.) desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida.
- También se transmiten en vivo en el sitio Powerball.com.
- Los boletos cuestan US$2 por jugada.
- Por US$1 extra se puede añadir la opción Power Play, que multiplica las ganancias secundarias, aunque no aplica al premio mayor.
- Se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
- La probabilidad general de ganar un premio, de cualquier tipo, es de 1 en 24,9.
- La probabilidad de llevarse el premio mayor es de 1 en 292,2 millones.
Los récords de premios mayores entregados: Top 10
Los diez mejores pozos entregados por Powerball:
- US$2040 millones: 7 de noviembre de 2022 en California
- US$1787 millones: 6 de septiembre de 2025 en Missouri y Texas
- US$1765 millones: 11 de octubre de 2023 en California
- US$1586 millones: 13 de enero de 2016 en California, Florida y Tennessee
- US$1326 mil millones: 6 de abril de 2024 en Oregon
- US$1080 millones: 19 de julio de 2023 en California
- US$930 millones estimados: 8 de diciembre de 2025 (próximo sorteo)
- US$842,4 millones: 1 de enero de 2024 en Michigan
- US$768,4 millones: 27 de marzo de 2019 en Wisconsin
- US$758,7 millones: 23 de agosto de 2017 en Massachusetts
