El jugador de Illinois que perdió 479 millones de dólares de Powerball por un solo número

La suerte se quedó a medias para un jugador de Illinois que, por solo por un número, no consiguió los 479 millones de dólares del pozo de la lotería Powerball. Si bien no logró ganar el premio mayor, acertó cuatro de los cinco números y no se fue con las manos vacías.

Por un número: perdió 479 millones de dólares del Powerball

Un residente de Illinois, cuya identidad todavía se desconoce, logró acertar en cinco de los seis números ganadores y ganó US$1 millón en Powerball. Sin embargo, no eligió la cifra correcta de la bola roja adicional de Powerball y se quedó sin el pozo multimillonario.

El jugador acertó en cinco de las seis cifras del Powerball y no obtuvo el premio mayor, pero sí ganó un millón de dólares Captura Lotería Illinois

En el sorteo del pasado sábado 9 de agosto, los números ganadores del Powerball fueron: 7, 14, 23, 24, 60 y PB 14. Si bien el jugador atinó en cinco, no pudo obtener el pozo de US$479 millones.

También se perdió la oportunidad de duplicar sus ganancias al no haber abonado un dólar más al comprar su boleto, ya que el sábado por la noche regía la opción Power Play 2x que duplicaba cualquier ganancia para los jugadores que la habían elegido.

De todas formas, este jugador fue la única persona en 11.688.053,52 probabilidades de ganar el premio de un millón.

Según informó la Lotería de Illinois, otros cuatro jugadores del estado ganaron premios también de US$50.000.

¿De cuánto es el premio de la lotería Powerball para el próximo sorteo?

Al no haber ganado nadie el premio mayor, el pozo aumentó a un estimado de US$501 millones, con un valor en efectivo de alrededor de US$229,5 millones para el sorteo del este lunes 11 de agosto.

Además, las autoridades informaron que más de 840 mil billetes de Powerball vendidos en Estados Unidos también ganaron premios que oscilaron entre US$4 y los US$100 mil.

¿Cómo se juega la lotería Powerball?

En este juego los participantes deben seleccionar cinco números distintos entre el 1 y el 69, que corresponden a las bolas blancas. Después, deben elegir un número adicional entre el 1 y el 26, que es la bola roja conocida como Powerball.

Para obtener el premio mayor, los jugadores deben acertar en las seis cifras exactas. Si hay varios ganadores, algo casi imposible, el pozo acumulado se reparte entre ellos.

Para ganar el premio mayor del Powerball los jugadores deben acertar en las seis cifras exactas (AP Foto/Jenny Kane) Jenny Kane - AP

Además, el Powerball cuenta con la opción de añadir un multiplicador denominado “Power Play”, que puede multiplicar el valor de los premios que no corresponden al pozo mayor hasta diez veces.

En sí, los premios que se pueden obtener en caso de acertar son:

Si acierta cinco números: US$1.000.000

Cuatro números + Powerball: US$50.000.

Cuatro números: US$100.

Tres números + Powerball: US$100.

Tres números: US$7 dólares.

Dos números + Powerball: US$7.

Un número + Powerball: US$4.

Powerball: US$4.

Los premios pueden cobrarse en un solo pago o a través de una renta dividida en 30 entregas anuales. La mayoría de los ganadores opta por la modalidad de pago único, pero de esa forma, tras los impuestos y deducciones, las ganancias son mucho menores.

Los sorteos se transmiten los sábados, lunes y miércoles a las 22.59 hs. La lotería se juega en 45 estados y Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.