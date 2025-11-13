En cuánto quedó el pozo de la lotería Mega Millons que se sortea este el viernes
El último premio mayor de este juego lo ganó un jugador anónimo de Virginia en junio de 2025, con un boleto comprado en Burgess
- 4 minutos de lectura'
Después de que ningún boleto acertara los seis números ganadores para el sorteo del pasado martes, el pozo de la lotería Mega Millions aumentó para lograr una suma récord. El siguiente juego se realizará el viernes 14 de noviembre.
Así quedó el pozo de la lotería Mega Millons para este viernes
En un comunicado, la agencia de juegos explicó que el premio mayor está por alcanzar los 1000 millones de dólares por octava vez en la historia. Para el siguiente sorteo, el pozo estimado asciende a 965 millones de dólares, lo que serían US$445,3 millones en efectivo.
La cifra ya ganó un lugar en las estadísticas de Mega Million, al convertirse en el octavo premio mayor más grande desde sus inicios en 2002.
El acumulado más reciente en alcanzar una cantidad récord de US$1269 millones se lo llevaron en California, el 27 de diciembre de 2024.
Mega Millions: horario del sorteo del viernes 14 de noviembre
Los boletos de la famosa lotería se venden en 45 estados, Washington D. C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Cada boleto cuesta US$5 e incluye un multiplicador asignado aleatoriamente, que aumenta los premios base por 2, 3, 4, 5 o 10.
Los sorteos se realizan a las 23 hs (hora del este) los martes y viernes en Atlanta, Georgia. La probabilidad general de ganar cualquier premio de Mega Millions es de 1 entre 23; la de ganar el premio mayor es de 1 entre 290.472.336.
Historial de premios mayores en 2025
En la primera mitad del año, se han registrado cuatro ganadores del premio mayor. El sorteo del viernes será el número 40 de esta racha, un récord del juego, desde que se ganara por última vez en Virginia.
Estos son los ganadores del pozo acumulado en lo que va del 2025:
- 27 de junio de 2025: un jugador anónimo de Virginia ganó US$348 millones (US$155,5 millones) con un boleto comprado en Burgess.
- 18 de abril de 2025: el fideicomiso familiar Ironwood se hizo de US$112 millones (US$49,3 millones en efectivo) con un ticket comprado en South Euclid, Ohio.
- 25 de marzo de 2025: jugadores anónimos de Illinois ganaron US$349 millones (US$161,4 millones en efectivo) con un boleto comprado en Cortland.
- 17 de enero de 2025: un jugador anónimo se llevó US$112 millones (US$49,95 millones en efectivo) en Arizona con un boleto comprado en Tempe.
El top 10 de los pozos más altos de Mega Millions
La empresa señala que son el único juego de lotería que ha producido siete premios mayores superiores a US$1000 millones cada uno, todos en diferentes estados. Carolina del Sur fue el primero en 2018, seguido de Michigan en 2021, Illinois en 2022, Maine y Florida en 2023, y Nueva Jersey y California en 2024.
De acuerdo con el historial de Mega Millions, publico en su sitio web, estos son los diez premios mayores más altos:
- US$1602 millones: en Florida, en agosto de 2023.
- US$1537 millones: en Carolina del Sur, en octubre de 2019.
- US$1348 millones: en Maine, en enero de 2022.
- US$1337 millones: en Illinois, en julio de 2022.
- US$1269 millones: en California, en diciembre de 2024.
- US$1128 millones: en Nueva Jersey, en marzo de 2024.
- US$1050 millones: en Michigan, en enero de 2024.
- US$810 millones: en Texas, en septiembre de 2024.
- US$754 millones: un ganador obtuvo el premio 31 de octubre de 2025, sin registro del estado.
- US$656 millones: en Illinois, en Kansas y en Maryland compartieron el pozo en marzo de 2012.
Otras noticias de Mega Millions
Pozo millonario. Resultados de la lotería Mega Millions este martes 11 de noviembre en EE.UU.: los números ganadores
Pozo millonario. Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 7 de noviembre en EE.UU.: los números ganadores
Los detalles. ¿Cuándo es el próximo Mega Millions Drawing? El pozo es el octavo más alto en la historia
- 1
Leve aceleración de la inflación en octubre: marcó 2,3%, dentro de lo que preveía el mercado
- 2
Johnny Depp en la Argentina: su amor por el país, por qué sintió que el mundo estaba en su contra y a quién extraña
- 3
Pruebas Aprender. Alertan sobre el “efecto cuna” y temen que se repitan los resultados “catastróficos” de hace dos años
- 4
De Narváez acelera para quedarse con Carrefour y vende Ta-Ta en Uruguay