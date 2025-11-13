En cuánto quedó el pozo de la lotería Mega Millons que se sortea este el viernes

Después de que ningún boleto acertara los seis números ganadores para el sorteo del pasado martes, el pozo de la lotería Mega Millions aumentó para lograr una suma récord. El siguiente juego se realizará el viernes 14 de noviembre.

Así quedó el pozo de la lotería Mega Millons para este viernes

En un comunicado, la agencia de juegos explicó que el premio mayor está por alcanzar los 1000 millones de dólares por octava vez en la historia. Para el siguiente sorteo, el pozo estimado asciende a 965 millones de dólares, lo que serían US$445,3 millones en efectivo.

El premio mayor de Mega Millions alcanza una cifra récord Mega Millions - Mega Millions

La cifra ya ganó un lugar en las estadísticas de Mega Million, al convertirse en el octavo premio mayor más grande desde sus inicios en 2002.

El acumulado más reciente en alcanzar una cantidad récord de US$1269 millones se lo llevaron en California, el 27 de diciembre de 2024.

Mega Millions: horario del sorteo del viernes 14 de noviembre

Los boletos de la famosa lotería se venden en 45 estados, Washington D. C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Cada boleto cuesta US$5 e incluye un multiplicador asignado aleatoriamente, que aumenta los premios base por 2, 3, 4, 5 o 10.

Los sorteos se realizan a las 23 hs (hora del este) los martes y viernes en Atlanta, Georgia. La probabilidad general de ganar cualquier premio de Mega Millions es de 1 entre 23; la de ganar el premio mayor es de 1 entre 290.472.336.

Mega Millions ha producido siete premios mayores superiores a 1000 millones de dólares Andrew Kelly / Reuters

Historial de premios mayores en 2025

En la primera mitad del año, se han registrado cuatro ganadores del premio mayor. El sorteo del viernes será el número 40 de esta racha, un récord del juego, desde que se ganara por última vez en Virginia.

Estos son los ganadores del pozo acumulado en lo que va del 2025:

27 de junio de 2025: un jugador anónimo de Virginia ganó US$348 millones (US$155,5 millones) con un boleto comprado en Burgess.

(US$155,5 millones) con un boleto comprado en Burgess. 18 de abril de 2025: el fideicomiso familiar Ironwood se hizo de US$112 millones (US$49,3 millones en efectivo) con un ticket comprado en South Euclid, Ohio .

(US$49,3 millones en efectivo) con un ticket comprado en South Euclid, . 25 de marzo de 2025: jugadores anónimos de Illinois ganaron US$349 millones (US$161,4 millones en efectivo) con un boleto comprado en Cortland.

(US$161,4 millones en efectivo) con un boleto comprado en Cortland. 17 de enero de 2025: un jugador anónimo se llevó US$112 millones (US$49,95 millones en efectivo) en Arizona con un boleto comprado en Tempe.

Cada boleto cuesta 5 dólares e incluye un multiplicador asignado aleatoriamente Mega Millions

El top 10 de los pozos más altos de Mega Millions

La empresa señala que son el único juego de lotería que ha producido siete premios mayores superiores a US$1000 millones cada uno, todos en diferentes estados. Carolina del Sur fue el primero en 2018, seguido de Michigan en 2021, Illinois en 2022, Maine y Florida en 2023, y Nueva Jersey y California en 2024.

De acuerdo con el historial de Mega Millions, publico en su sitio web, estos son los diez premios mayores más altos: