Lunes 25 de agosto: el histórico premio millonario de Powerball que está entre los más grandes de la lotería de EE.UU.

La lotería Powerball de este lunes 25 de agosto ofrece un pozo acumulado que lo ubica entre los diez premios más grandes en la historia del juego: US$750 millones. El sorteo se transmitirá en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee.

De cuánto es el premio Powerball este 25 de agosto de 2025

De acuerdo con el comunicado oficial de la lotería, el nuevo premio estimado para este 25 de agosto es de US$750 millones. La ganancia mayor tiene un valor en efectivo de $338.6 millones, con la opción del cobro en cuotas para quedarse con el monto total.

La persona que acierte todos los números, podrá ganar el premio mayo de US$750 millones Foto de freepik disponible en freepik

“¡Vuelve la emoción de jugar por un premio colosal del Powerball!“, aseveró Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.

La persona del premio podrá optar entre dos posibilidades de cobro: pagos anuales para cobrar todo el monto o un único desembolso cercano a US$338.6 millones. Quien elija la primera alternativa recibirá un abono inmediato, seguido de 29 pagos anuales con un incremento del 5% anual.

La persona que gane la lotería del 25 de agosto tiene dos alternativas de cobro: un premio anualizado estimado en US$750 millones o un pago único estimado en US$338.6 millones Captura de pantalla/Powerball

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del este). Las transmisiones se pueden ver en vivo a través de canales de televisión locales o a través del canal oficial de YouTube de Powerball.

Los premios más grandes de Powerball a lo largo de los años

El premio de este 25 de agosto es el décimo más grande de Powerball. Los galardones más remunerados son:

US$2040 millones – 7 de noviembre de 2022 – California

– 7 de noviembre de 2022 – California US$1765 millones – 11 de octubre de 2023 – California

– 11 de octubre de 2023 – California US$1586 millones – 13 de enero de 2016 – California, Florida y Tennessee

– 13 de enero de 2016 – California, Florida y Tennessee US$1326 millones – 6 de abril de 2024 – Oregón

– 6 de abril de 2024 – Oregón US$1080 millones – 19 de julio de 2023 – California

– 19 de julio de 2023 – California US$842,4 millones – 1 de enero de 2024 – Michigan

– 1 de enero de 2024 – Michigan US$768,4 millones – 27 de marzo de 2019 – Wisconsin

– 27 de marzo de 2019 – Wisconsin US$758,7 millones – 23 de agosto de 2017 – Massachusetts

– 23 de agosto de 2017 – Massachusetts US$754,6 millones – 6 de febrero de 2023 – Washington

¿Cuánto cuesta participar en Powerball?

Cada boleto tiene un costo de US$2 por jugada. Se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. En el caso de Idaho, y Montana, el juego se vende junto a la opción Power Play por un mínimo de US$3.

Los boletos se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses Captura de Power Ball

Con estos valores, el Powerball logró recaudar más de US$36 mil millones para causas benéficas, según consignó su sitio web.

Cómo se juega a Powerball

Para esta lotería, los usuarios deben seleccionar cinco números entre uno y 69 para las bolas blancas. Luego de ello, deben seleccionar un número entre 1 y 26 para el Powerball rojo.

El premio mayor se gana al acertar las cinco bolas blancas en cualquier orden y la bola roja del Powerball. Esta última ganancia crece hasta que alguien acierta todos los números.