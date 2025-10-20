Encontró una caja de boletos de la lotería en el armario y casi se desmaya al conocer su fortuna

Una mujer de Virginia limpiaba un armario de su casa cuando encontró una caja de billetes de la lotería. Luego de raspar los boletos, se percató de que había ganado el premio mayor de 100 mil dólares. “Casi me desmayo”, comentó en diálogo con la agencia encargada de ese juego de azar.

Mientras realizaba las tareas hogareñas en su casa en Richmond, la capital de Virginia, Alfreda Hawkins encontró una caja con tickets sin usar. La curiosidad la llevó a sacarlos y comenzar a rasparlos, sin pensar lo que sucedería a continuación. Uno llamó particularmente su atención: tenía un premio de US$100 mil.

“Casi me desmayo”, expresó Hawkins en un comunicado de prensa compartido por la Lotería. En esa misma línea, agregó: “Fue increíble”.

El ticket ganador, adquirido en un local de Shop & Go, ubicado en 1627 Mechanicsville Turnpike, correspondía al juego Extreme Cash.

De acuerdo a los funcionarios, las probabilidades de ganar esa recompensa eran de uno en un millón. En tanto, las posibilidades de llevarse cualquier premio en este juego son de uno en 4,18.

Días más tarde, el 12 de septiembre, la mujer reclamó sus ganancias. Al ser consultada respecto de si ya tenía planes para el dinero, comentó que aún no había definido ningún gasto.

Tras entregar el tercer y último premio mayor del juego Extreme Cash, la agencia reguladora de los sorteos anunció que cerrará el juego. “Es política de la Lotería de Virginia finalizar los juegos de raspadito después de que se haya reclamado el último premio mayor”, explica el comunicado.

Qué sucede con el dinero de la compra de billetes de lotería en Richmond, Virginia

En la ciudad de Richmond, donde reside Hawkins, todas las ganancias obtenidas por la compra de billetes de lotería se destinan a la educación K-12. Durante el último año fiscal, que finalizó el pasado 30 de septiembre, los funcionarios entregaron más de US$22,5 millones en fondos.

Entre todos los premios, la Lotería de Virginia recaudó en 2025 más de US$901 millones para el sistema educativo, una cifra que representa aproximadamente el 10% del presupuesto escolar total.

Otro afortunado en Virginia: miraba fútbol americano y ganó una fortuna en la lotería

La Lotería de Virginia registró otro jugador afortunado en la pequeña localidad de Coeburn, donde Donald Williams miraba fútbol americano como pasatiempo. En el desarrollo del partido, comenzó a raspar un boleto de lotería para calmar sus ansias.

Al observar el boleto del juego 50X the Money, que había comprado en Roadrunner Market, ubicado en 577 Front Street West, notó que había ganado el segundo premio, que entrega US$200 mil. Los directores de la lotería detallaron que la probabilidad de ganar el premio mayor es de uno en 1.142.400.

Respecto a su futuro y el destino que le dará a su nueva fortuna, expresó que aún no sabe cómo la utilizará. Tras entregar el dinero a Williams, la lotería informó que aún quedan dos premios mayores sin reclamar por el monto de US$3 millones.