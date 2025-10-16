Es de Texas, ganó 1800 millones de dólares en Powerball, pero solo recibirá US$410 millones antes de impuestos
El jugador que se llevó uno de los pozos históricos de la lotería decidió perder US$500 millones para llevarse el premio en un solo pago
- 3 minutos de lectura'
El ganador del premio mayor de Powerball, que compartió el bote de 1800 millones de dólares con otro jugador en Missouri, finalmente recibirá un monto inferior a la suma anunciada. Luego de su decisión de cobrar el dinero en un pago único, lo cual le lleva a perder aproximadamente US$500 millones.
El monto más alto de la lotería para un jugador de Texas
Oriundo de la ciudad de Fredericksburg, ubicada en el corazón del estado sureño de Texas, el afortunado jugador, cuya identidad permanece en el anonimato debido a que reclamó el premio mediante un fideicomiso, compró su boleto en un local de Big’s en 103 11905 E. US Highway 290.
Al acertar la combinación exacta de los seis números sorteados el 6 de septiembre (11-23-44-61-62, más el Powerball 17), ganó el premio mayor estimado en 1800 millones de dólares en el sorteo llevado a cabo a principios del mes pasado, según especificó la Comisión de la Lotería de Texas en un comunicado.
Junto con el ganador de Fredericksburg, otro hombre acertó la combinación en el estado de Missouri, por lo que ambos compartirán el premio, que comprende el monto más grande que involucra a un jugador de la Lotería de Texas y el segundo más alto en la historia tanto de Powerball como de las loterías de todo el país.
Un mes más tarde, la Comisión de la Lotería de Texas informó que el ganador tejano optó por recibir su premio en un pago único. Con esta decisión, el jugador perderá aproximadamente US$500 millones del monto final, y según la Asociación de Loterías Multiestatales, recibirá aproximadamente US$410 millones antes de impuestos.
El pequeño error que permitió al jugador obtener el premio mayor
A pesar de la astronómica cifra que perdió con su elección, el jugador aún se mantiene como el ganador del mayor premio jamás pagado a un solo participante de la Lotería de Texas.
De acuerdo con la comisión que regula la lotería en el estado sureño, un representante del fideicomiso detalló que el jugador suele seleccionar números al azar, pero en esta ocasión se inclinó por elegir números que le resultaran significativos.
No obstante, al revisar el boleto que había adquirido se dio cuenta de que uno de los números era diferente al que había querido elegir. Al día siguiente, cuando conducía hacia la iglesia junto con su familia, el hombre revisó el boleto y descubrió que había acertado la combinación gracias al pequeño error que cambió para siempre su vida.
Ganadores del premio mayor de Powerball en el estado de Texas
En el comunicado de prensa publicado para anunciar el resultado del sorteo del pasado 6 de septiembre, la comisión informó que el jugador es el tercer ganador del premio mayor de Powerball de la Lotería de Texas desde que el estado se unió al juego multijurisdiccional en 2010, y el primero desde febrero de 2015.
El Estado de la Estrella Solitaria tuvo a su primer ganador del premio mayor de Powerball en 2013, cuando un residente de Bells reclamó el premio de 40 millones de dólares al acertar la combinación en el sorteo del 29 de mayo de 2013. Poco más de cuatro años más tarde, un jugador oriundo de Austin compartió el premio mayor de 564,1 millones de dólares con otros dos ganadores.
Otras noticias de Loterías en Estados Unidos
En Los Ángeles. La polémica inversión que hizo Edwin Castro, el latino que se hizo multimillonario con Powerball
Los números ganadores. Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este miércoles 15 de octubre
Sueño cumplido. Ganaron la lotería en Carolina del Norte y podrán celebrar su luna de miel tras 31 años de casados
- 1
Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque
- 2
La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores
- 3
Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder
- 4
La periodista de C5N Agustina Peñalva denunció por acoso al economista Walter Graziano