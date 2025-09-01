Entre un US$1.000.000 y 1100 millones de dólares: las probabilidades de ganar la lotería Powerball en Estados Unidos

Los jugadores de la lotería Powerball en Estados Unidos tienen la oportunidad de ganar entre US$1.000.000 y 1100 millones de dólares en el sorteo de este lunes 1º de septiembre. ¿Cuáles son las probabilidades de llevarse el premio mayor?

Cuáles son las probabilidades de ganar la lotería Powerball en EE.UU.

Con el inicio del nuevo mes, los participantes pueden acceder al valor de US$1100 millones en el sorteo de esta noche. Esto se debe a un monto acumulado debido a que ni el 27 de agosto ni el día 30 concluyó un ganador del premio mayor.

El premio mayor del 1º de septiembre es de 1100 millones de dólares Powerball.com

Con un nuevo gran premio en juego, los jugadores de la lotería tienen una entre 292.201.338 probabilidades de ganarlo. Para ello, deben acertar los seis números elegidos en el boleto, compuestos por cinco entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y uno entre el 1 y el 26 para la roja.

Esta cifra cambia en función del monto al que se opte en este juego de azar, según detalló la entidad en su página web. Por ejemplo:

US$1 millón : al acertar las cinco bolas blancas, una entre 11.688.053,52.

: al acertar las cinco bolas blancas, una entre 11.688.053,52. US$50.000 : con cuatro bolas blancas y la roja, una entre 913.129,18.

: con cuatro bolas blancas y la roja, una entre 913.129,18. US$100 : cuatro blancas, una entre 36.525,17. O tres blancas y la roja, una entre 14.494,11.

: cuatro blancas, una entre 36.525,17. O tres blancas y la roja, una entre 14.494,11. US$7 : tres bolas blancas, una entre 579,76. O dos blancas y la roja, una entre 701,33.

: tres bolas blancas, una entre 579,76. O dos blancas y la roja, una entre 701,33. US$4: una bola blanca y una roja, una entre 91,98. O únicamente la bola Powerball, una entre 38,32.

Cuántas probabilidades hay de ganar la lotería Powerball REUTERS/Shannon Stapleton

Asimismo, los jugadores pueden incluir en su sorteo una multiplicación del premio, que puede ser desde una duplicación hasta multiplicarlo por 10.

Cuál es el premio final de la lotería Powerball este 1º de septiembre de 2025

Los participantes del sorteo de este lunes pueden optar al premio mayor, que es de US$1100 millones, con una opción en efectivo de US$498,4 millones. Pero a esta cifra se le deben descontar los impuestos federales y estatales para conocer cuánto recibiría el potencial ganador.

La retención federal obligatoria es del 24% y, según un análisis de Forbes, cuando el premio mayor se situaba en US$815, esa reducción representaría un valor final de US$231,8 millones para quienes tributan en la tasa máxima del 37%.

Los galardonados tienen la opción de elegir que el premio se administre en 30 cuotas anuales.

Los premios de la lotería varían en función del resultado y los números acertados en el boleto Freepik

Dónde se puede comprar un boleto de lotería para Powerball

Este juego de azar tiene presencia en 45 estados del territorio norteamericano, además de en Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Con US$2, los interesados pueden comprar un boleto para el sorteo, a excepción de en ciertas zonas como Montana o Idaho donde el valor asciende a US$3 por lo general.

Los tickets se pueden adquirir en sitios autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas y supermercados, hasta entre una y dos horas previo a la celebración del sorteo.

Posteriormente, solo queda esperar al resultado de Powerball, que se realiza los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 horas (hora del este). Si se debe recibir algún premio, se tiene que reclamar en la jurisdicción donde se compró el boleto.