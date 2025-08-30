Actualizaciones en EE.UU.: las probabilidades de ganar Powerball o Mega Millions en la última oportunidad de agosto

Cientos de premios aguardan para los jugadores de la lotería en Estados Unidos, desde la Powerball hasta Mega Millions, que tienen sus últimos sorteos de agosto este sábado y viernes, respectivamente. Entre los reintegros y los galardones mayores, ¿cuáles son las probabilidades de ganar estos juegos de azar?

Cuáles son las probabilidades de ganar el último Powerball de agosto

Los jugadores de esta lotería deben elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y una cifra entre el 1 y el 26 para la roja. Si los seis números seleccionados en el boleto coinciden con los resultados, se obtiene el premio mayor.

Cuáles son las probabilidades de ganar la lotería Powerball en EE.UU. Jenny Kane/AP Photo

Según el sitio web oficial de la lotería en Estados Unidos, las probabilidades de resultar ganador en este sorteo varían en función de la recompensa que se opta. Por ejemplo:

Gran premio : una entre 292.201.338.

: una entre 292.201.338. Un millón de dólares : una entre 11.688.053.

: una entre 11.688.053. US$50.000 : una entre 913.129.

: una entre 913.129. US$100 : una entre 36.525 o una entre 14.494 si se añade la powerball roja.

: una entre 36.525 o una entre 14.494 si se añade la powerball roja. US$7 : una entre 579 o una entre 701 si se suma la bola roja.

: una entre 579 o una entre 701 si se suma la bola roja. US$4: una entre 91 o una entre 38 si solo se juega la bola roja.

El próximo sorteo se celebra el sábado 30 de agosto y el pozo mayor estimado es de US$1000 millones, con un valor en efectivo de US$453,1 millones. Se trata de un incremento de la recompensa acumulada, debido a que no hubo ningún galardonado que acertara los seis números en su totalidad en el juego del 27 de agosto pasado, que presentaba un premio de US$815 millones y la opción en efectivo de US$367,9 millones.

El premio mayor para el próximo sorteo de Powerball ascendió a US$1000 millones Powerball.com

Los boletos para este juego cuestan entre US$2 y de US$3 en ciertos estados, como Montana o Idaho.

Cuáles son las probabilidades de ganar el último sorteo de Mega Millions

Este sorteo adquirió gran popularidad en Estados Unidos y cada ticket presenta un valor de US$5. La participación consiste en elegir seis números: primero, cinco entre el 1 y el 70 para las bolas blancas y, después, uno más del 1 al 24 para la Mega Ball dorada.

Esta lotería en EE.UU. presenta la opción de multiplicadores de premios megamillions.com

El sitio web oficial compartió las probabilidades que existen de resultar ganador en este juego de azar, además de la posibilidad de conseguir los multiplicadores de los premios, que son:

El bote : una entre 90.472.336.

: una entre 90.472.336. Cinco bolas blancas (de US$2 millones a US$10 millones) : una entre 2.629.232.

: una entre 2.629.232. Cuatro blancas y la Mega Ball (de US$20.000 a US$100 mil) : una entre 2.629.232.

: una entre 2.629.232. Cuatro blancas (de US$1000 a US$5000) : una entre 38.859.

: una entre 38.859. Tres blancas y la dorada (de US$400 a US$2000) : una entre 3965.

: una entre 3965. Tres bolas blancas (de US$20 a US$100) : una entre 607.

: una entre 607. Dos blancas y la dorada (de US$14 a US$70) : una entre 665.

: una entre 665. Una blanca y la dorada (de US$14 a US$70) : una entre 86.

: una entre 86. La Mega Ball (de US$10 a US$50): una entre 35.

Los ganadores del premio mayor en Mega Millions reciben un pago inmediato seguido de 29 cobros anuales, que cada pago es un 5% mayor que el anterior, para compensar la inflación.

El próximo bote estimado es de US$302 millones, con la opción en efectivo de US$136 millones.