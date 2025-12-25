Powerball winning numbers: las combinaciones millonarias que eligieron los ganadores en 2025

Entre los juegos de lotería que se llevan a cabo cada semana en Estados Unidos, el Powerball es uno de los más populares, con cientos de miles de participantes. A lo largo de 2025, fueron seis los ganadores que se llevaron premios mayores con distintas combinaciones millonarias. En un caso, el dinero se dividió entre dos personas.

Powerball 2025: las combinaciones ganadoras de los premios mayores

Mientras algunos participantes eligen combinaciones significativas en base a fechas importantes de su vida, como cumpleaños o aniversarios, otros dejan que la máquina decida por ellos. En los distintos estados en los que está habilitado, no existe un método que garantice la victoria, sino que se registraron ganadores que utilizaron ambas estrategias.

Algunos ganadores del Powerball eligen combinaciones significativas, mientras que otros lo dejan al azar AP foto/George Walker IV

En este 2025, según los datos de la página oficial del Powerball, los jugadores que consiguieron hacerse con los premios mayores eligieron:

18 de enero de 2025, en Oregon con los números: 14, 31, 35, 64, 69 y la Powerball 23 . El premio total fue de 328,5 millones DÓLARES.

con los números: y la Powerball . El premio total fue de 328,5 millones DÓLARES. 29 de marzo de 2025 en California, con los números: 7, 11, 21, 53, 61 y la Powerball 2 . El premio total fue de US$526,5 millones.

con los números: y la Powerball . El premio total fue de US$526,5 millones. 26 de abril de 2025 en Kentucky, con los números 1, 12, 14, 18, 69 y la Powerball 2 . El premio total fue de US$167,3 millones.

con los números y la Powerball . El premio total fue de US$167,3 millones. 31 de mayo de 2025 en California con los números: 1, 29, 37, 56, 68 y la Powerball 13 . El premio total fue de US$204,5 millones.

con los números: y la Powerball . El premio total fue de US$204,5 millones. 6 de septiembre de 2025 en Misuri y Texas (dos tickets que se dividieron el premio), con los números 11, 23, 44, 61, 62 y la Powerball 17 (dos tickets ganadores; premio total US$1787 millones).

Los mayores premios del Powerball en la historia de Estados Unidos

Según Powerball, los premios mayores más elevados en la historia al jueves 25 de diciembre fueron:

US$2040 millones: el 7 de noviembre de 2022 en California (ticket vendido en el área de Los Ángeles).

US$1817 millones: el 24 de diciembre de 2025 en Arkansas.

US$1787 millones: el 6 de septiembre de 2025 en Misuri y Texas (dos tickets que se dividieron el premio).

US$1765 millones: el 11 de octubre de 2023 en California.

US$1586 millones: el 13 de enero de 2016, compartido entre California, Florida y Tennessee (tres boletos).

US$1326 millones: el 6 de abril de 2024 en Oregón.

Los premios mayores más elevados de Powerball en EE.UU. fueron entregados en la última década Imagen creada con IA de Freepik - Imagen creada con IA de Freepik

Cómo jugar al Powerball en Estados Unidos

Entre los distintos sorteos, el Powerball se distingue del resto por utilizar dos máquinas. Una cuenta con 69 bolas blancas y otra con 26 rojas. El jugador tiene que comprar un boleto, que cuesta US$2, aunque en Idaho y Montana el billete se vende combinado con la opción Power Play y el valor mínimo asciende a US$3.

La venta de boletos está habilitada en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Los únicos que no participan son Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah, por distintas razones.

Powerball confirma que no es requisito ser ciudadano ni residente de EE.UU. para comprar un boleto Reddit

Para jugar al popular sorteo en el país norteamericano, la persona debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y uno entre el 1 y el 26 para la bola roja, conocida como Powerball.

Quiénes pueden jugar al Powerball en Estados Unidos

De acuerdo con el sitio web oficial, no hace falta ser estadounidense o residente permanente para participar. Las únicas condiciones son que el jugador tenga la edad mínima legal para apostar y adquiera un boleto en una tienda habilitada.

Además, la organización aclara que la venta de boletos está regulada de manera estricta. Algunos estados ofrecen la posibilidad de comprarlos por Internet. Este servicio se limita exclusivamente a residentes de esa jurisdicción.