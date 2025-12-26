Tiendas de la suerte de Florida: cuáles son y dónde están los Publix que vendieron los boletos ganadores de la lotería

Publix se volvió otra vez el escenario de venta de boletos ganadores de lotería, lo que la sitúa como una especie de “tienda de la suerte” este 2025. En los días previos a Navidad, varios jugadores obtuvieron sus tickets en distintas sucursales y resultaron afortunados.

Ubicación de las tiendas Publix de Florida que vendieron boletos ganadores de lotería

La lotería de Florida cuenta con diversos sorteos, como Florida Lotto, Fantasy 5 o Cash4Life, que este fin de semana otorgaron miles de dólares a los ganadores.

Este Publix ubicado en el 9755 NW 41 St. de Doral entregó un boleto ganador de lotería este fin de semana Google Maps

Según detalló Miami Herald, las sucursales de Publix que otorgaron los boletos ganadores del sábado fueron.

Publix en Doral : en el 9755 NW 41 St., de Quick Pick, que presentó cinco números básicos ganadores por un premio de US$1 millón.

: en el 9755 NW 41 St., de Quick Pick, que presentó cinco números básicos ganadores por un premio de US$1 millón. Publix de Royal Palm Beach: en el 127 S. de State Road 7, con un boleto Quick Pick de Fantasy 5, con un valor de US$64.365. Otro similar fue vendido en una estación de Valero, en el 3801 NW 12th Ave. de miami.

Por otra parte, el premio mayor de Fantasy 5, correspondiente a US$60.047 lo obtuvo un boleto de Quick Pick, adquirido en una gasolinera Speedway, en el 9515 E. Gulf de Lake Highway, en Inverness.

La tienda en Royal Palm Beach consagró la suerte para uno de los participantes del sorteo Google Maps

¿Por qué los Publix son tiendas de la suerte en Florida?

A lo largo de los años, distintos comercios se convirtieron en “tiendas de la suerte” por las victorias de sus jugadores en la lotería. Un informe de Casino.org citado por NBC Miami reveló que Florida es el segundo estado más afortunado de todo Estados Unidos, con US$9400 millones en premios.

La tienda que más dinero entregó fue Publix en Flagler Park Plaza, con US$451 millones. Por debajo se ubicó Mercado Miami, con un total de US$297 millones. Para completar el podio, Publix en las Tiendas de Quail Roast ocupó el tercer lugar, con un total de US$291 millones.

Dónde reclamar el premio de los boletos ganadores de la lotería en Florida

Los boletos ganadores de la lotería en Florida se deben cobrar en la oficina de Tallahassee o en una de las nueve sucursales de distrito, según indicó el medio citado. En Miami, la sede se encuentra en el 14621 Oak Ln. de Miami Lakes.

En tanto, la organización advirtió en su página web oficial que sus servicios permanecerán cerrados entre el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre, por motivo de las fiestas de Navidad.

Si se reside fuera del Estado del Sol, se debe completar la información señalada en el dorso del boleto ganador y enviarlo por correo a la oficina principal, junto con la documentación adicional que se solicita.

Los ganadores de la lotería pueden reclamar sus premios en las oficinas designadas en Florida Powerball - Powerball

Cuál es el plazo para recibir un premio de lotería en Florida

La organización detalló que el plazo para percibir un premio de lotería en Florida depende del monto ganado. Por ejemplo:

Si es menor de US$250 mil : el mismo día laborable que se gana.

: el mismo día laborable que se gana. Si es mayor a US$250 mil después de impuestos: dos días hábiles para percibir el depósito electrónico.

En tanto, si el método del reclamo del premio se realiza por correo electrónico a la oficina central de lotería en Florida, puede llevar un período de alrededor de 30 días.

Con respecto a otros juegos, la Asociación de Lotería Multiestatal (MUSL) recauda los ingresos en cada una de las 45 jurisdicciones que participan en Powerball y Mega Millions y los emite hasta 15 días después de la fecha del sorteo. Esta es la misma situación para Cash4Life.