Ganó US$167 millones en la lotería Powerball, pero ahora podría terminar en la cárcel: fue arrestado en Florida

El video de la cámara corporal de un policía en Florida muestra la detención de James Farthing, ganador de US$167,3 millones en el Powerball, durante un incidente en un hotel de St. Pete Beach. La grabación revela el momento en que fue reducido con una descarga eléctrica en medio de acusaciones de agresión a un oficial y otro huésped.

El incidente que protagonizó el ganador del Powerball

En las imágenes registradas por la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas se observa cómo el hombre, de 50 años, es interceptado por agentes en TradeWinds Resort en abril pasado.

Un video policial muestra la detención de James Farthing

Según el acta de arresto citada por USA Today, Farthing había golpeado a un huésped y luego le dio una patada en la cara a un agente.

Los cargos contra el ganador del Powerball

De acuerdo con documentos judiciales, Farthing enfrenta un cargo por delito grave de agresión a un agente de la ley y dos cargos menores por agresión y resistencia. La policía sostiene que intentó escapar del lugar antes de ser capturado.

En un expediente separado, la policía acusa a Jacqueline Fightmaster, pareja de Farthing, de intentar pelear con clientes en el bar del resort. “Parecía muy intoxicada y gritaba frases incoherentes”, señala el reporte policial. Está acusada de alteración del orden público.

Del récord histórico de Powerball al escándalo

El 28 de abril, tan solo un día antes de que se produjera su arresto en Florida, James Shannon Farthing y su madre, Linda Grizzle, participaron en el acto oficial de entrega del cheque correspondiente al premio más alto de lotería jamás adjudicado en la historia de Kentucky. La ceremonia, organizada por las autoridades de la lotería estatal, fue un momento de gran expectativa y celebración.

Las imágenes registran cómo fue reducido con una descarga eléctrica tras un altercado Captura de youtube del canal tsg600

En medio de la emoción, Grizzle tomó la palabra para expresar lo que ese dinero significaba para su vida personal y familiar y, declaró ante los presentes: “Este va a ser un buen Día de la Madre. Esto va a pagar mi deuda”.

El historial criminal del ganador del Powerball

Según consta en los registros judiciales del estado de Kentucky, James Farthing es catalogado como un delincuente reincidente. Su historial penal abarca condenas en, al menos, nueve condados distintos y un extenso paso por el sistema carcelario. Ha cumplido condenas en 25 instituciones penitenciarias diferentes.

Su pareja, Jacqueline Fightmaster, fue acusada de alterar el orden público en el bar del resort Captura de youtube del canal tsg600

Entre los delitos por los que fue sentenciado se incluyen casos de estrangulamiento a una pareja, la venta de cocaína a un informante, el tráfico de drogas con la colaboración de su madre y el soborno a funcionarios con el objetivo de introducir fármacos en prisión.

En el momento de su detención en Florida, Farthing estaba incumpliendo las condiciones de su libertad condicional, ya que no notificó a las autoridades su salida de Kentucky. De acuerdo con lo publicado por New York Post, en ese momento, utilizó parte del dinero obtenido en la lotería para abonar una fianza de US$11.000 y así recuperar la libertad de forma provisional. Sin embargo, según se informó en ese momento, podría enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión por el cargo de agresión a un agente policial.