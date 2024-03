Escuchar

Naomi Cawley y su amiga, ambas de Saginaw, Michigan, nunca pensaron que su pacto de compartir el premio de la lotería se haría realidad. Sin embargo, el destino les tenía preparada una gran sorpresa, cuando el pasado 21 de febrero, ambas se ganaron 150 mil dólares en el sorteo de Powerball.

Las amigas tenían una estrategia. Cada vez que participaban en conjunto, seleccionaban los mismos números, pero compraban los boletos por separado. La Lotería de Michigan dio a conocer que Cawley, de 59 años, acertó las bolas blancas y el Powerball, cuya serie fue 04, 27, 33, 41, 42 y PB de 14 para ganar US$50.000. Sin embargo, gracias a que ella añadió la opción Power Play por un dólar más, su premio se duplicó a US$100 mil. En cambio, su amiga olvidó añadir la modalidad extra y solo se llevó a casa los US$50.000.

Powerball es uno de los juegos de lotería más famosos de Estados Unidos

Según las declaraciones de Cawley, ella y su amiga, cuya identidad se mantiene anónima, compraron los tickets a través de MichiganLottery.com. “Siempre hemos dicho que si ganáramos la lotería, compartiríamos el dinero”, señaló. “Me quedé en completo shock cuando una noche recibí una llamada en la que me decía que habíamos ganado con nuestros números de Powerball. Me reveló yo había ganado US$100 mil y ella había ganado US$50.000, porque olvidó agregar el Power Play a su boleto. Es muy emocionante y divertido vivir esta experiencia juntas”.

Las mujeres, que seguramente están felices y satisfechas de que su estrategia de juego dio resultado, ya tienen algunos planes con el pozo que ganaron. Cawley, por su parte, comentó que con una porción de su dinero llevará a su familia de viaje y que planea ahorrar el resto.

Unas amigas cumplieron con su compromiso de compartir la lotería Pexels

¿Cómo es el juego de Powerball?

Cada juego de Powerball se puede comprar por US$2 con los minoristas del estado de Michigan, así como en línea a través del sitio MichiganLottery.com. Además, es posible agregar una opción extra llamada Power Play, la cual multiplica los premios menores hasta diez veces en un máximo de US$2 millones, por solo un dólar extra. Asimismo, se puede agregar el Double Play, lo que brinda a los jugadores una segunda oportunidad de ganar hasta US$10 millones en el sorteo nocturno.

Powerball: qué pasa si el ganador del pozo mayor nunca reclama el premio

En primer lugar, las reglas de Powerball indican que el tiempo para reclamar el premio varía según cada estado. De acuerdo con el sitio web de la lotería, se tienen hasta 365 días contados desde la fecha del sorteo. Una vez que esto ocurre, la persona debe decidir si cobrará el total en efectivo o en 29 pagos anuales, iguales y consecutivos. Bajo la primera opción y por lo dispuesto por la lotería, el pago único suele ser de menor valor que el monto del sorteo, esto luego de deducir impuestos y otras contribuciones.

Usualmente, las autoridades de la lotería se encargan de notificar a los ganadores de su premio a través de diferentes medios: por teléfono, correo postal de Estados Unidos o por correo electrónico, a más tardar una semana después del sorteo. Además, los juegos se realizan en vivo y los números ganadores se publican en la página oficial.

En ese sentido, para recibir el monto, primero deberá entregar al Internal Revenue Service (Servicio Interno de Impuestos, IRS, por sus siglas en inglés) una retención obligatoria de impuestos federales del 24% sobre la cifra que ganó. Por ejemplo, si el premio es de diez millones de dólares, deberá entregar al fisco US$2,4 millones.

Según el sitio web de Powerball, los premios no reclamados son conservados por la jurisdicción de la lotería. De esta manera, si nadie se presenta como ganador a cobrar, el dinero debe ser devuelto a todas las loterías en proporción a sus ventas para el sorteo.

Entonces, las loterías entonces distribuirán el dinero, basándose en las leyes de su propio estado, pudiendo destinarlo a otros juegos de lotería, al fondo general de su jurisdicción, o según lo requiera la ley de cada estado.

El pleito legal entre Edwin Castro y José Rivera por el premio mayor del Powerball

Aunque ganar la lotería suele ser motivo de alegría, también hay contrastes. El latino Edwin Castro es oficialmente el ganador del histórico pozo de Powerball de 2040 millones de dólares. Sin embargo, su caso está envuelto en una batalla legal, dado que José Rivera, otro latino, asegura ser el verdadero dueño del ticket de lotería.

El hombre demandó a Castro y, desde hace más de un año, ambos se encuentran en un litigio. Recientemente, Rivera fue sometido a una prueba de salud mental y lloró tras conocer el resultado del tribunal, que fue positivo para él, dado que no tiene ninguna enfermedad.

José Rivera asegura ser el verdadero ganador de los 2040 millones de dólares de Powerball CapturaThe Sun / YouTube

“Es muy triste que me hayan enviado aquí. No estoy mintiendo sobre esto y no estoy loco. Probaré que soy el legítimo ganador, he estado luchando en este caso y espero que me escuchen. Tengo mucha confianza. Lo que estoy haciendo es lo correcto”, comentó Rivera a The Sun, mientras sostenía que le robaron su boleto.