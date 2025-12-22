¿El “gordo de la lotería de Navidad” en Estados Unidos?: el millonario premio que sortea el Powerball esta semana

El sorteo de Powerball ofrece un premio mayor millonario que se sitúa en el ranking de los cinco más altos en la historia de la lotería de Estados Unidos. Unos días antes de Navidad, uno o varios habitantes de ese territorio pueden resultar ganadores de un monto similar al popular “gordo”, que se entrega en algunos países europeos y México.

Próximo sorteo de Powerball: a cuánto asciende el premio mayor antes de Navidad

El último resultado de Powerball no contó con ningún ganador para el premio mayor del sábado 20 de diciembre, por lo que la cifra aumentó.

del sábado 20 de diciembre, por lo que la cifra aumentó. El próximo sorteo de lotería se celebra este lunes 22 de diciembre, con 1600 millones de dólares en juego si se elige la suma global.

El último sorteo de Powerball, el sábado 20 de diciembre, no obtuvo ningún ganador del premio mayor powerball.com

El premio mayor de esta lotería se acumula desde el 6 de septiembre pasado, cuando jugadores de Missouri y Texas ganaron el pozo máximo. Desde entonces, ningún jugador acertó los cinco números de las bolas blancas y el de la bola roja de Powerball.

La noche de este lunes 22 de diciembre, un afortunado (o varios) puede escalar en ese ranking y ocupar el cuarto lugar de los premios más altos de la lotería estadounidense. Si se elige el pago en efectivo, el jugador se quedaría con US$735,3 millones antes de impuestos.

La lotería antes de Navidad ofrece 1600 millones de dólares en el premio más alto powerball.com

Cuáles son los premios mayores más altos en la historia de Powerball en EE.UU.

Los boletos de Powerball, que cuestan US$2, comenzaron a venderse en 1992, aunque Lotto America, su antecedente, nació en 1988.

El premio mayor más alto se entregó a Edwin Castro el 7 de noviembre de 2022, por US$2040 millones. El ganador obtuvo su ticket en un Joe’s Service Center de California y fue acusado de robarlo, pero finalmente ganó el litigio.

Los otros pozos más altos, según detalló la propia plataforma, son:

US$1787 millones : el 6 de septiembre de 2025, con dos ganadores en Texas y Missouri.

: el 6 de septiembre de 2025, con dos ganadores en Texas y Missouri. US$1765 millones : el 11 de octubre de 2023, en California.

: el 11 de octubre de 2023, en California. US$1580 millones : el 13 de enero de 2016, en Tennessee y Florida.

: el 13 de enero de 2016, en Tennessee y Florida. US$1326 millones: el 6 de abril de 2024, en Oregon.

Si este lunes se entrega el premio mayor de Powerball, ocuparía el cuarto puesto en el ranking de los más altos otorgados en EE.UU.

Si un jugador acierta los números de las cinco bolas blancas y de la roja Powerball, se convertirá en ganador del premio mayor facebook/powerball

El sorteo también indicó cuáles son las probabilidades de acertar las cinco bolas blancas y la roja Powerball para percibir el premio mayor: una entre 292.201.338, independientemente de cuánto sea el monto total.

Los jugadores deben elegir números de entre el 1 y el 69 para las primeras, y uno más entre el 1 y el 26 para la decisiva.

¿Hay sorteo de Powerball el día antes de Navidad?

La lotería de Powerball tiene lugar todos los lunes, miércoles y sábados, a partir de las 23.59 horas (hora del Este). El sitio web oficial de la plataforma mostró los resultados de los días 24 de diciembre de los últimos años, por lo que se espera la celebración del sorteo este miércoles 24 de diciembre.

Si dos días antes no resulta ningún ganador, el monto del premio mayor será aún más alto para esa fecha.