Ganar la lotería en Estados Unidos: lo que revela un nuevo estudio sobre las probabilidades de llevarse un premio mayor

Desde que comenzó a jugarse la lotería en Estados Unidos hasta la actualidad, los sorteos experimentaron varias modificaciones, pero las más relevantes corresponden a los pozos más elevados. Un estudio elaborado recientemente reveló que los premios mayores crecieron drásticamente en los últimos años, mientras que las probabilidades de ganarlos también estuvieron sujetas a cambios.

Cómo cambiaron las probabilidades de Powerball y Mega Millions en 2025: qué revela el nuevo estudio

Tanto en el Powerball como en Mega Millions, miles de jugadores participan en los sorteos frecuentemente, y son pocos los afortunados que consiguen el premio mayor.

Mega Millions es uno de los juegos de loterías más populares en Estados Unidos Archivo

Durante las últimas décadas, los dos juegos estuvieron sujetos a varios cambios que modificaron también la posibilidad que tienen las personas de hacerse con el pozo más grande, según un estudio realizado por CBS News.

En el caso del Powerball, la modalidad actual lleva a los jugadores a elegir cinco números del 1 al 69 y un número de Powerball del 1 al 26. Sin embargo, la forma de seleccionar las bolas no fue siempre igual.

En 2015, los directivos aumentaron el número de bolas blancas de 59 a 69 y redujeron el número de bolas rojas de 35 a 26.

Antes del cambio, las probabilidades de ganar el pozo mayor eran de una en 175,2 millones y las posibilidades de ganar cualquier premio eran de una en 31,85.

Después del 2015, con el nuevo formato, el número para ganar la recompensa mayor aumentó a una en 292,2 millones. En el extremo contrario, conseguir un premio menor se hizo más fácil (una en 24,9, según la Asociación de Loterías Multiestatales).

Ganar el premio mayor de la lotería de Powerball en Estados Unidos se hizo más difícil

Por el lado del Mega Millions, los ajustes más importantes llegaron este año, cuando el premio inicial pasó de 20 millones de dólares a US$50 millones. Esto, según el portavoz Dan Miller, “mejoró las probabilidades de ganar el pozo mayor y mejoró las probabilidades generales”.

El estudio de CBS indica que luego de la eliminación de la Mega Ball Dorada, las chances de ganar el pozo mayor mejoraron de una en 302,6 millones a una en 290,5 millones.

“Se han realizado 70 sorteos en el nuevo juego. En ese tiempo, los jugadores obtuvieron 531 millones de dólares en premios que no son el jackpot. En el juego anterior, esos mismos premios habrían tenido un valor de US$119,8 millones”, sostuvo Miller.

Así crecieron los jackpots de Powerball y Mega Millions: récords históricos y cifras clave

En su primer sorteo en 1992, el Powerball ofreció un premio mayor de US$5,9 millones. Actualmente, el monto más alto registrado fue de US$2400 millones, entregado luego del sorteo del 7 de noviembre de 2022. Este es solo un ejemplo de cómo aumentaron astronómicamente las recompensas por acertar los números.

En este punto, el caso de Mega Millions es similar. El primer ganador del pozo mayor, en 2002, se llevó US$28 millones. La cantidad récord entregada por el juego fue de US$1602 millones, en el sorteo del 8 de agosto de 2023.

De acuerdo con los datos de CBS, 12 de los 20 botes más grandes se produjeron desde 2023, y el top cinco es:

7 de noviembre de 2022: Powerball de US$2400 millones .

. 6 de septiembre de 2025: Powerball de US$1790 millones .

. 11 de octubre de 2023: Powerball de US$1770 millones .

. 8 de agosto de 2023: Megamillions de US$1600 millones .

. 13 de enero de 2016: Powerball de US$1590 millones.

Los premios mayores de las loterías en Estados Unidos aumentaron astronómicamente en la última década Freepik - Freepik

Los estados en los que no se ganaron premios de lotería en Estados Unidos

En el país norteamericano, existen lugares donde nunca se ganó la lotería de Powerball o donde las probabilidades de hacerlo son extremadamente bajas. Según World Population Review, son los siguientes:

Arkansas: entre 1992 y 2025 solo se registró un ganador, lo que representa apenas el 0,2% del total.

entre 1992 y 2025 solo se registró un ganador, lo que representa apenas el 0,2% del total. Vermont: también tuvo un único ganador en ese período, con un 0,2% del total.

también tuvo un único ganador en ese período, con un 0,2% del total. Maine: desde 1992 a 2025 no hubo ningún ganador.

desde 1992 a 2025 no hubo ningún ganador. Mississippi: desde 1992 a 2025 no hubo ningún ganador.

desde 1992 a 2025 no hubo ningún ganador. Dakota del Norte: desde 1992 a 2025 no hubo ningún ganador.

desde 1992 a 2025 no hubo ningún ganador. Wyoming: desde 1992 a 2025 no hubo ningún ganador.

Existen varios estados de Estados Unidos en los que los jugadores nunca ganaron un premio mayor de la lotería Foto de Pinterest Cyda Pereyra

En el caso de Mega Millions, un informe de Jackpot, complementado con la información del sitio web oficial del juego, señala que nunca hubo un ganador en:

Wyoming

Mississippi

Dakota del Norte

Montana

Vermont

Maine

Además, en Alaska, Hawái, Nevada, Utah y Alabama no se venden boletos de la lotería, por lo que no existen ganadores en esos territorios.