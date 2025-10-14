El Publix que vendió el único boleto ganador de la lotería de Miami-Dade el fin de semana del 11 de octubre

Publix, una cadena de supermercados estadounidense, se convirtió en el centro de atención en Miami-Dade tras vender el único boleto ganador del sorteo Fantasy 5 de la Lotería de Florida del sábado 11 de octubre. El afortunado jugador acertó los cinco números del sorteo, llevándose un premio de aproximadamente 124 mil dólares.

Los sorteos de la Lotería de Florida del sábado 11 de octubre, que incluye Cash4Life, Florida Lotto, Powerball y Fantasy 5, dejaron un ganador afortunado en un Publix de Kendall, según detalló Miami Herald.

En el sorteo vespertino de Fantasy 5, los números 4, 6, 15, 27 y 28 coincidieron con un boleto de Quick Pick comprado en el local ubicado en Southwest 72nd Street, otorgándole al jugador el premio mayor de US$123.973.

La recompensa de este ticket debe reclamarse en una oficina de la Lotería de Florida, la sede principal está ubicada en 14621 Oak Ln., Miami Lakes.

Otro jugador se lleva US$3 millones en Mega Millions en Florida tras comprar boleto en Publix

En agosto, otro afortunado ganador de la Lotería de Florida se llevó un premio de US$3 millones en el Mega Millions, gracias al multiplicador 3x del juego, según informó el Miami Herald. El boleto fue adquirido en un Publix de Daytona Beach y el jugador eligió la opción de “quick pick”. Es decir, los números fueron seleccionados automáticamente por la computadora.

El concurso se realizó el martes 26 de agosto, y los números ganadores fueron 7, 12, 30, 40 y 69, con el Mega Ball 17. El boleto acertó las cinco cifras principales, pero no el adicional y quedó fuera del bote mayor de US$253 millones. Este tipo de tickets incluyen un “multiplicador incorporado” que puede aumentar las ganancias fuera de las ganancias hasta diez veces. Según la lotería, las probabilidades de ganar un “premio de segunda categoría” con el multiplicador 3x son aproximadamente de 1 en 12.629.232.

Cómo jugar al Fantasy 5

Para participar en los sorteos de Fantasy 5 se deben seguir las siguientes instrucciones:

Conseguir el ticket: en cualquier punto de venta autorizado de la Lotería de Florida se puede solicitar un boleto para seleccionar los números. Cada comprobante permite jugar hasta diez secciones, y cada panel corresponde a una participación. La compra puede realizarse hasta 20 minutos antes del sorteo correspondiente.

en cualquier punto de venta autorizado de la Lotería de Florida se puede solicitar un boleto para seleccionar los números. Cada comprobante permite jugar hasta diez secciones, y cada panel corresponde a una participación. La compra puede realizarse hasta 20 minutos antes del sorteo correspondiente. Selección de números: se puede elegir cinco cifras del 1 al 36 en cada panel, o marcar la opción Quick Pick para que la terminal seleccione algunos o todos al azar. También se debe indicar el sorteo: MID para el mediodía, EVE para la noche o BOTH para ambos. Si no se selecciona un horario, el sistema asignará automáticamente el siguiente concurso disponible.

se puede elegir cinco cifras del 1 al 36 en cada panel, o marcar la opción Quick Pick para que la terminal seleccione algunos o todos al azar. También se debe indicar el sorteo: MID para el mediodía, EVE para la noche o BOTH para ambos. Si no se selecciona un horario, el sistema asignará automáticamente el siguiente concurso disponible. Complementos opcionales:

EZmatch (+ US$1): permite optar a premios instantáneos.

Advance Play: posibilita participar con los mismos números en hasta 30 días consecutivos, es decir, 60 sorteos. Es necesario indicar la cantidad de días o seleccionar el período en la sección correspondiente del boleto. La hora de compra determina la selección del concurso (MID/EVE) si no se indica manualmente.