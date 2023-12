escuchar

Muchas veces la suerte puede venir en el momento que uno menos se lo espera. Eso es lo que le ocurrió a Safa Behnam, un residente de Sterling Heights, Michigan que sin saberlo logró ganar 100.000 dólares para su cumpleaños. Él había participado en el juego 500X Money Maker de la Lotería de Michigan sin éxito, pero su decisión de escanear el billete perdedor le llevó a hacerse acreedor de una suma de dinero en el sorteo de segunda oportunidad.

“Siempre he jugado en el juego 500X Money Maker con la esperanza de ganar uno de los grandes premios de $6 millones, y luego escaneaba los billetes no ganadores para una segunda oportunidad”, contó Behnam en diálogo con la Lotería de Michigan. No obstante, su sorpresa fue muy grande luego de recibir un correo electrónico en el que le informaban que había ganado $100.000.

Al principio, Behnam pensó que no era real. “Llamé a la oficina de la Lotería para confirmar que era solo un correo de estafa, así que cuando me dijeron que era real, quedé en shock”, relató. Tras la sorpresiva noticia, Behnam se dirigió a la sede de la Lotería para reclamar su premio. Contó a los funcionarios de la Lotería de Michigan que planea utilizar parte del dinero para llevar a su familia de vacaciones a México y ahorrar el resto.

Esto ocurrió en la ciudad de Sterling Heights, en Michigan World Atlas

“Para mí y mi familia, ganar significa menos estrés y más vacaciones y relajación”, expresó Behnam. El sorteo de segunda oportunidad, que se realiza diez veces al año, brinda a los participantes con billetes no ganadores una nueva oportunidad de ganar. Behnam, de 45 años, se llevó el premio de $100.000 solo unos días antes de su cumpleaños, según informó la Lotería de Michigan.

Algo similar ocurrió durante abril, cuando una mujer de 44 años del condado de San Clair también ganó este premio consuelo, lo que le permitió abrir su propio negocio. En un artículo de la lotería de Michigan, la beneficiaria del dinero señaló que también pensó que se trataba de una estafa al ver el mail, aunque tras darse cuenta de que era verdadero llamó a su hijo para compartirle las novedades.

Qué es el 500X Money Maker

El juego 500X Money Maker es un “raspadito” de US$50 en el que los jugadores pueden ganar hasta US$6 millones. Cada boleto ofrece una oportunidad adicional de ganar un premio, que varía desde US$500 hasta US$100.000. Los jugadores pueden escanear su boleto no ganador de 500X Money Maker mediante la aplicación móvil de la Lotería de Michigan hasta el 21 de junio de 2024, para tener la oportunidad de ganar en una de las 10 extracciones programadas para esta promoción.

Las probabilidades generales de ganar cualquier premio en el juego son de 1 en 3,43. Actualmente, hay tres premios mayores de US$6 millones disponibles. Los boletos se pueden comprar en persona en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y supermercados. Algunas terminales de aeropuertos también pueden vender tickets de lotería.

El hombre compró un "raspadito" del 500X Money Maker Michigan Lottery

Este juego ofrece a los jugadores múltiples oportunidades para ganar, no solo con el premio principal, sino también a través de la emocionante opción de la segunda oportunidad, que aumenta las posibilidades de experimentar la emoción de un gran triunfo.

LA NACION