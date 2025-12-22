Powerball colosal: a cuánto asciende el premio mayor de este lunes 22 de diciembre

Powerball acumula un premio mayor colosal para el sorteo de este lunes por la noche en Estados Unidos. El pozo se ubica entre los más altos en la historia de la lotería.

De cuánto es el premio mayor de Powerball en el sorteo de este lunes

El próximo sorteo de la lotería Powerball será este lunes 22 de diciembre a partir de las 23.59 horas (hora del Este). Si alguien se lleva el dinero podrá optar por un premio mayor de US$1600 millones. La opción en efectivo es de US$735,3 millones antes de impuestos.

El próximo sorteo de Powerball se celebra el lunes 22 de diciembre a las 23.59 horas (hora del Este) powerball.com

Luego de que en el juego del sábado 20 de diciembre ningún participante acertara las cinco bolas blancas y la bola roja Powerball, el monto ascendió.

Si hay un ganador, se tratará del cuarto premio mayor más alto en la historia de la lotería desde 1992. Su antecesora, Lotto America, se creó en 1988

El último premio mayor de Powerball se entregó el 6 de septiembre de 2025 y, desde entonces, el pozo volvió a acumularse. En esa ocasión, hubo dos ganadores: uno en Missouri y otro en Texas

El premio mayor del Powerball acumulado se ubica entre los más altos de la historia de la lotería Powerball - Powerball

Cuáles son los premios más altos en la historia de Powerball en EE.UU.

El premio más alto de Powerball hasta el momento se entregó a Edwin Castro el 7 de noviembre de 2022, que fue de US$2040 millones.

El boleto ganador fue comprado en un Joe’s Service Center de California, aunque el galardonado fue acusado de robarlo por otro cliente y, tras una batalla judicial extensa, ganó el litigio.

Según detalló el sitio web oficial de la lotería, los otros pozos más altos de Powerball son:

US$1787 millones : entregado el 6 de septiembre de 2025, con dos ganadores, en Texas y Missouri.

: entregado el 6 de septiembre de 2025, con dos ganadores, en Texas y Missouri. US$1765 millones : el 11 de octubre de 2023, en California.

: el 11 de octubre de 2023, en California. US$1580 millones : el 13 de enero de 2016, en Tennessee y Florida.

: el 13 de enero de 2016, en Tennessee y Florida. US$1326 millones: el 6 de abril de 2024, en Oregon.

(Archivo) Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de una en 292,2 millones Foto de Pinterest Cyda Pereyra

Cuántas probabilidades hay de ganar el premio mayor de Powerball este lunes 22 de diciembre

Las probabilidades de ganar el pozo acumulado de Powerball, que en el próximo sorteo es de US$1600 millones, son de una entre 292.201.338, independientemente de cuál sea el monto total.

Para ello, se deben acertar los números de las cinco bolas blancas (elegidos entre el 1 y el 69) y el único de la bola roja (entre el 1 y el 26).

Para el resto de premios, las probabilidades de ganar son: