Powerball colosal: a cuánto asciende el premio mayor de este lunes 22 de diciembre
Si hay un ganador, se tratará del cuarto premio más alto en la historia de la lotería desde 1992
- 3 minutos de lectura'
Powerball acumula un premio mayor colosal para el sorteo de este lunes por la noche en Estados Unidos. El pozo se ubica entre los más altos en la historia de la lotería.
De cuánto es el premio mayor de Powerball en el sorteo de este lunes
El próximo sorteo de la lotería Powerball será este lunes 22 de diciembre a partir de las 23.59 horas (hora del Este). Si alguien se lleva el dinero podrá optar por un premio mayor de US$1600 millones. La opción en efectivo es de US$735,3 millones antes de impuestos.
Luego de que en el juego del sábado 20 de diciembre ningún participante acertara las cinco bolas blancas y la bola roja Powerball, el monto ascendió.
Si hay un ganador, se tratará del cuarto premio mayor más alto en la historia de la lotería desde 1992. Su antecesora, Lotto America, se creó en 1988
El último premio mayor de Powerball se entregó el 6 de septiembre de 2025 y, desde entonces, el pozo volvió a acumularse. En esa ocasión, hubo dos ganadores: uno en Missouri y otro en Texas
Cuáles son los premios más altos en la historia de Powerball en EE.UU.
El premio más alto de Powerball hasta el momento se entregó a Edwin Castro el 7 de noviembre de 2022, que fue de US$2040 millones.
El boleto ganador fue comprado en un Joe’s Service Center de California, aunque el galardonado fue acusado de robarlo por otro cliente y, tras una batalla judicial extensa, ganó el litigio.
Según detalló el sitio web oficial de la lotería, los otros pozos más altos de Powerball son:
- US$1787 millones: entregado el 6 de septiembre de 2025, con dos ganadores, en Texas y Missouri.
- US$1765 millones: el 11 de octubre de 2023, en California.
- US$1580 millones: el 13 de enero de 2016, en Tennessee y Florida.
- US$1326 millones: el 6 de abril de 2024, en Oregon.
Cuántas probabilidades hay de ganar el premio mayor de Powerball este lunes 22 de diciembre
Las probabilidades de ganar el pozo acumulado de Powerball, que en el próximo sorteo es de US$1600 millones, son de una entre 292.201.338, independientemente de cuál sea el monto total.
Para ello, se deben acertar los números de las cinco bolas blancas (elegidos entre el 1 y el 69) y el único de la bola roja (entre el 1 y el 26).
Para el resto de premios, las probabilidades de ganar son:
- US$1 millón: por el acierto de las cinco bolas blancas, de una entre 11.688.053,52.
- US$50.000: por acertar cuatro bolas blancas y la Powerball, de una entre 913.129,18.
- US$100: por cuatro bolas blancas es de una entre 36.525,17, y por tres bolas blancas y la roja de una entre 14.494,11.
- US$7: por tres bolas blancas es de una entre 579,76, y por dos blancas y la Powerball es de una entre 701,33.
- US$4: por una blanca y la roja es de una entre 91,98, mientras que por solo la roja es de una entre 38,32.
Otras noticias de Agenda EEUU
Mortgage rates: el mapa actualizado con las tasas de hipotecas en EE.UU. y qué pasa con las casas asequibles
Cómo obtenerlo. Hack navideño: una reconocida tienda de EE.UU. liquida su stock con descuentos de hasta 75%
En vivo. Noticias del Sur de Florida: obispos católicos piden a Trump y a DeSantis frenar las redadas
- 1
Enzo Fernández: el doble campeón del mundo que creció de golpe y, a los 24 años, juega como un veterano
- 2
Flavia Palmiero: a los 59, cuenta por qué es modelo de su marca y cómo vive el amor en esta etapa
- 3
Los cinco jueces y las causas que involucran a Chiqui Tapia y la ruta del dinero hacia Sur Finanzas
- 4
El proyecto de la AFA en Miami liga a dos directivos del principal banco investigado por las maniobras con el dólar blue