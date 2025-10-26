Una mujer de Michigan usó ChatGPT para elegir los números del Powerball y ganó 100 mil dólares

Una mujer de Michigan ganó 100 mil dólares en la lotería Powerball tras usar ChatGPT para elegir los números de su boleto. Tammy Carvey, de 45 años, acertó cuatro bolas blancas y la Powerball. Además, gracias a la opción Power Play, duplicó su premio inicial.

Ganó la lotería Powerball y no lo podía creer

La jugadora jugó con los números 11, 23, 44, 61, 62 y la Powerball de 17, en el concurso del 6 de septiembre. Tras elegir esa combinación, el premio base de US$50.000 se elevó a US$100 mil con el Power Play.

Con la herramienta Power Play, Tammy Carvey convirtió su premio inicial de US$50 mil Damian Dovarganes - AP

“Solo juego Powerball cuando el pozo es muy alto, y estaba por encima de US$1000 millones, así que compré un ticket”, dijo Carvey a la Lotería de Michigan: “Le pedí a ChatGPT un conjunto de números y esos fueron los que jugué”.

La mujer detalló que compró su billete en línea. “Cuando revisé los números ganadores, vi que había acertado cuatro bolas blancas y el Powerball y supe que tenía que haber obtenido algo. Google me dijo que era un premio de US$50.000, así que eso pensé que había ganado ¡No fue hasta que ingresé a mi cuenta de la Lotería de Michigan que me di cuenta de que había agregado el Power Play a mi boleto y en realidad gané US$100 mil. Mi esposo y yo estábamos completamente incrédulos”.

Recientemente, Carvey acudió a la sede del concurso para reclamar su recompensa. Con el dinero obtenido, tiene previsto saldar su hipoteca y ahorrar el resto.

Según indicó New York Post, aunque utilizó ChatGPT para jugar, la Lotería de Michigan insistió en que su victoria fue completamente cuestión de suerte: “Los resultados de todos los sorteos son aleatorios y no pueden predecirse mediante el uso de inteligencia artificial u otras herramientas generadoras de números”.

Otro caso de una ganadora de la lotería que usó inteligencia artificial

No es la primera vez que un ganador utiliza inteligencia artificial para elegir números. Carrie Edwards usó ChatGPT para seleccionar las cifras del Powerball en el sorteo del Virginia Lotto del 8 de septiembre y ganó US$150 mil.

Edwards explicó que no solía jugar al concurso en línea, por lo que recurrió a la aplicación del asistente virtual en su teléfono para que la ayudara a seleccionar sus cifras. “Le dije: ‘ChatGPT, háblame ¿Tienes números para mí?’”, recordó durante una conferencia de prensa compartida por la Lotería de Virginia.

La ganadora planea usar el dinero para pagar su hipoteca y ahorrar el resto Pinterest de Powerball Online

Señaló que se dio cuenta de que había ganado el premio apenas dos días después. “Estaba en una reunión, miro mi teléfono y dice: ‘Por favor, cobra tus ganancias de la lotería’. Y pensé: ‘Creo que es una estafa. Sé que no gané’”, afirmó.

Sin embargo, una vez confirmado, planea repartir el pozo de manera equitativa entre tres organizaciones benéficas. “Tan pronto como sucedió esta ganancia inesperada y cayó sobre mis hombros, supe exactamente qué debía hacer con ella: tenía que darlo todo, porque he sido muy bendecida, y quiero que esto sea un ejemplo de cómo otras personas, cuando son bendecidas, pueden bendecir a otros”, detalló.

Cómo se juega la lotería Powerball en EE.UU.

Los boletos de Powerball tienen un costo de US$2 y pueden adquirirse tanto en los puntos de venta de la Lotería como en línea. Por US$1 adicional, los jugadores pueden agregar la opción Power Play, que multiplica los premios que no son el jackpot hasta 10 veces, con un máximo de US$2 millones. También se puede incluir Double Play por US$1 más, lo que brinda una segunda oportunidad de ganar hasta US$10 millones en el sorteo nocturno correspondiente.

La función Power Play, que multiplica los premios que no corresponden al bote mayor hasta 10 veces, con un límite de US$2 millones (Foto: Google Gemini)

Los concursos se realizan los lunes, miércoles y sábados. Los tickets están disponibles en 45 estados, así como en Washington D.C., las Islas Vírgenes de EE.UU. y Puerto Rico.