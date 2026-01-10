Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 9 de enero en EE.UU.: los números ganadores

Este viernes 9 de enero por la noche se lleva a cabo el sorteo de Mega Millions. El pozo acumulado quedó en US$199 millones, con una opción de pago en efectivo de US$90,5 millones.

El martes 6 de enero los números ganadores fueron: 9, 39, 47, 58, 68 y la bola dorada de 24. Hubo un ganador del Match 5, pero nadie se llevó el pozo total.