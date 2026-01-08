¿Cuándo caerá la próxima nevada en Texas?: el día exacto en el que entra el aire ártico y el frente frío

Texas atraviesa una etapa de transición climática en pleno invierno boreal. Tras varios días con temperaturas por encima de los valores habituales para la estación, los modelos meteorológicos anticipan la llegada de aire ártico que avanzará desde el norte de Estados Unidos hacia el sur durante el último día laboral de la semana.

Cuándo comenzará la nevada en Texas y a qué hora se espera

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la próxima nevada en Texas está prevista para el viernes 9 de enero de 2026. El fenómeno se concentrará casi exclusivamente en el Panhandle, la franja ubicada en el extremo noroeste del estado.

AccuWeather estima que en la región del Panhandle de Texas caerán entre tres y seis centímetros de nieve, con un 25% de probabilidad Brett Coomer - Houston Chronicle

Localidades como Dalhart y Amarillo se encuentran dentro del área con mayor probabilidad de registrar nieve.

El jueves 8 de enero por la noche, el frente frío ingresará inicialmente con precipitaciones en forma de lluvia. Sin embargo, a medida que las temperaturas continúen en descenso durante la madrugada, se espera una transición progresiva hacia nieve. En sectores del noroeste, este cambio podría producirse después de las 3 hs (hora local) del viernes.

Según el detalle horario del pronóstico de AccuWeather, este clima propio del invierno boreal se establecería de manera más definida alrededor de las 7 hs en ciudades como Amarillo y Dalhart. A partir de ese momento, la precipitación sólida podría mantenerse durante gran parte de la jornada.

Este cambio es impulsado por un vórtice polar que desplaza masas de aire frío a gran escala, pero no será uniforme en todo el territorio texano. Mientras que algunas regiones en el Panhandle experimentarán condiciones invernales más definidas, otras solo registrarán un descenso pronunciado de las temperaturas.

El avance del frente frío y el ingreso de aire ártico

El sistema que se aproxima está compuesto por más de una perturbación atmosférica. En una primera etapa, se espera el ingreso de humedad acompañado por vientos, lo que podría generar lluvias y algunas tormentas aisladas, especialmente en el norte del estado y en el Panhandle.

Un vórtice polar envia una ráfaga ártica hacia Texas, lo que resultará en un descenso drástico de las temperaturas y condiciones invernales a finales de esta semana NWS

Posteriormente, el frente frío principal avanzará con mayor intensidad y será el responsable de introducir aire considerablemente más frío, suficiente para provocar un cambio en el tipo de precipitación en las regiones más expuestas al norte y noroeste de Texas.

El evento comenzaría a perder intensidad hacia la tarde del viernes, cuando el sistema empiece a desplazarse hacia el este. Para las primeras horas del sábado 10 de enero, las condiciones tenderían a estabilizarse, aunque con temperaturas bajas persistentes.

Cuánta nieve podría acumularse en el Panhandle de Texas

Las estimaciones de acumulación varían según la ubicación específica dentro del Panhandle. En el noroeste de esta región, especialmente en áreas cercanas a Dalhart, se prevén acumulaciones más relevantes en comparación con otras zonas.

Los pronósticos indican que en Dalhart podrían registrarse entre tres y seis centímetros de nieve como escenario más probable. No obstante, existen probabilidades menores de que la acumulación supere ese rango y alcance valores cercanos o superiores a los diez centímetros.

En el caso de Amarillo, ciudad situada en el centro del Panhandle, el escenario proyectado es más moderado. Allí se espera principalmente un recubrimiento ligero, cercano a un centímetro. Las probabilidades de que el evento supere los tres centímetros en esta región son considerablemente bajas.

El frente frío principal pasará por el Panhandle durante la tarde y noche del jueves, esto introducirá aire mucho más frío que transformará la lluvia en nieve durante la jornada del viernes Brett Coomer - Houston Chronicle

Otros efectos asociados al frente frío en Texas

Además de la nieve y el descenso térmico, el frente frío traerá consigo otros efectos significativos. Antes del ingreso de la humedad, se prevén vientos intensos y condiciones secas en varias áreas, lo que incrementará el riesgo de incendios forestales entre el jueves y el sábado.

En las zonas donde sí se registre nieve, las bajas temperaturas posteriores podrían favorecer la formación de hielo sobre calzadas, especialmente durante la noche del viernes. Esto podría generar problemas de movilidad en rutas del Panhandle.

El escenario previsto muestra un cambio brusco en un corto período de tiempo. En cuestión de días, Texas pasará de condiciones templadas a un contexto invernal en el norte, mientras que el resto del estado experimentará frío moderado.