Recomiendan no salir de sus casas en California por aire contaminado: el mapa de las ciudades afectadas

Los residentes de California se enfrentan a altos niveles de contaminación del aire. De acuerdo con el monitoreo realizado por AirNow, la plataforma oficial de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), se registran áreas de contaminación por partículas finas clasificadas como “insalubres”.

Alerta de contaminación en California

El reporte de AirNow se enfocó en el Índice de Calidad del Aire (AQI), desglosado en el seguimiento del ozono y la contaminación por partículas.

Incendios en California con récord de calor, el mes pasado ETIENNE LAURENT - AFP

Bajo estos lineamientos, advirtieron que algunas localidades del Estado Dorado como Metro Riverside, Bakersfield y Portola se encontraban en nivel “moderado”, de acuerdo con la escala del AQI dividida en seis categorías:

Buena (0-50)

Moderada (51-100)

Nociva para grupos sensibles (101-150)

Insalubre (151-200)

Muy insalubre (201-300)

Peligrosa (301+)

En áreas próximas a Portola y el Bosque Nacional Plumas contaban con partículas finas en concentraciones superiores a 150 microgramos, lo que corresponde a la categoría “insalubre”.

11 localidades del área de Sacramento mantienen alertas por “nivel moderado” APU GOMES� - AFP�

Para el 7 de enero, la agencia pronosticó que al menos 11 localidades del área de Sacramento mantienen alertas por “niveles moderados” del AQI. Los valores se mantienen en 53 en la mayoría de las zonas y, hasta el momento, solo en Río Vista escala a 55.

En el área de Los Ángeles hay 22 condados bajo alertas por “nivel moderados”. Algunos de estos son:

Central Coastal : 53 (PM2.5).

: 53 (PM2.5). Hesperia : 55 (PM2.5).

: 55 (PM2.5). Southeast LA CO: 56 (PM2.5).

56 (PM2.5). SW San Bernardino: 66 (PMB2.5)

Los efectos de corto a largo plazo por la contaminación del aire

Un estudio realizado por EPA reveló cómo la exposición a contaminantes en el aire como ozono y el material particulado (PM) tiene impactos significativos en la salud de acuerdo a la exposición y concentración.

La exposición a corto plazo de aire contaminado puede provocar reducción en la función pulmonar

A corto plazo, eventos como el tráfico intenso o incendios forestales puede generar:

Irritación inmediata: el humo de los incendios puede causar irritación en los ojos y el tracto respiratorio.

el humo de los incendios puede causar irritación en los ojos y el tracto respiratorio. Problemas respiratorios y cardíacos: se observa una reducción en la función pulmonar y la exacerbación de condiciones como el asma y la insuficiencia cardíaca.

se observa una reducción en la función pulmonar y la exacerbación de condiciones como el asma y la insuficiencia cardíaca. Impacto en servicios de salud: estas exposiciones agudas suelen provocar un incremento en las visitas a hospitales y clínicas.

estas exposiciones agudas suelen provocar un incremento en las visitas a hospitales y clínicas. Casos extremos: en situaciones críticas, la exposición a corto plazo puede derivar en la muerte.

Los efectos a largo plazo resultan de un contacto con aire contaminado por meses o años. Algunas de las consecuencias incluyen graves enfermedades cardíacas o pulmonares.

Los grupos más susceptibles al aire contaminado

El EPA aseveró que hay un grupo de riesgo que puede sufrir mayores afecciones ante el aire contaminado. En el mismo se encuentran los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas y pulmonares previas.

Asimismo, las comunidades en vecindarios de bajo nivel socioeconómico pueden verse más afectados por esta problemática debido a su proximidad con fuentes industriales y factores de estrés adicionales.