Resultados de la lotería Powerball de este sábado 10 de enero de 2026: a cuánto asciende el pozo en EE.UU.

Este sábado 10 de enero por la noche se lleva a cabo el sorteo Powerball, donde se definen las cinco bolas blancas y la bola roja.

El jugador que acierte los seis números se lleva el pozo acumulado de US$124 millones, aunque si elige recibir el premio en un único pago inmediato en efectivo, en lugar de cuotas anuales, esa cifra desciende a US$56 millones.