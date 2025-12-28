Resultados de la lotería Powerball y quién ganó este sábado 27 de diciembre: se reinicia el pozo en US$20 millones
Los números de la suerte y ganadores del último sorteo de la popular lotería en Estados Unidos; en caso de que varias personas acierten todas las bolas mientras juegan, el pozo se reparte
Powerball es una de las loterías más atractivas en Estados Unidos. Uno de los principales motivos de su popularidad son los premios millonarios que ofrece, tal como el que ganó una persona de Arkansas el pasado 24 de diciembre, que se llevó 1870 millones de dólares. Al reiniciarse el pozo, el acumulado para el sorteo de este sábado 27 de diciembre es de US$20 millones, con una opción de cobro inmediato en efectivo de 9,2 millones de dólares.
Los números ganadores del sorteo Powerball del sábado 27 de diciembre
Este sábado 27 de diciembre por la noche se lleva a cabo el sorteo de Powerball, donde las bolas blancas van del 1 al 69 y la Powerball roja o Extra del 1 al 26. Si un jugador acierta todas las bolas, se lleva 20 millones de dólares en pagos anuales, aunque puede elegir cobrarlo de inmediato y recibe US$9,2 millones.
El ranking de los premios más altos en la historia de Powerball
- US$2040 millones: el 7 de noviembre de 2022 en California (Edwin Castro).
- US$1787 millones: el 6 de septiembre de 2025, con dos ganadores en Texas y Missouri.
- US$1870 millones: el 24 de diciembre de 2025 en Arkansas.
- US$1765 millones: el 11 de octubre de 2023, en California.
- US$1580 millones: el 13 de enero de 2016, en Tennessee y Florida.
- US$1326 millones: el 6 de abril de 2024, en Oregon.
¿Cómo cobrar un premio de la lotería Powerball?
Se dispone de un tiempo de entre 180 y 365 días para cobrar el premio, según dónde se compre el billete de Powerball.
Puede ser en una sola entrega o en 30 pagos, este último dividido en uno inmediato y otros 29 anuales. La primera opción suele ser la predilecta de los ganadores de la lotería, a pesar de que se reduce significativamente el monto recibido.
Los jugadores deben elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas. Posteriormente, deben seleccionar un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja o Extra.
Si el jugador acierta los seis números, se convertirá en el ganador del premio mayor del Powerball. En caso de que varias personas acierten todas las bolas mientras juegan Powerball, el pozo se reparte.
Premios no reclamados de la lotería: ¿qué sucede con ellos?
En caso de que algún ganador no reclame su premio dentro del tiempo estipulado, el dinero será distribuido de acuerdo con las leyes de cada estado. Por lo general, los fondos se destinan a programas educativos o sociales.
Las fórmulas para ganar el Powerball en USA
Los jugadores obtienen un premio si aciertan una de las siguientes formas de ganar:
- Seis números + Powerball: pozo acumulado.
- Cinco números: 1.000.000 de dólares. Si se compró el Power Play, se puede multiplicar hasta diez veces.
- Cuatro números + Powerball: 50.000 dólares.
- Cuatro números: 100 dólares.
- Tres números + Powerball: 100 dólares.
- Tres números: 7 dólares.
- Dos números + Powerball: 7 dólares.
- Un número + Powerball: 4 dólares.
- Powerball: 4 dólares.
Historia de Powerball y el mayor ganador histórico
A fines de 2022, el acumulado histórico escaló hasta los US$2040 millones y tuvo un ganador en California: Edwin Castro. Tras meses de una batalla judicial, recibió buenas noticias a comienzos de octubre de 2024: el juez encargado de la demanda en su contra resolvió a su favor y desestimó la presentación de José Rivera, que afirmaba que le habían robado el boleto ganador.
Powerball tuvo su origen en 1988 con el nombre Lotto America y en 2017 adquirió un formato distinto. En 1992, se le puso su nombre y su último cambio, el multiplicador x10 se añadió en 2015.
