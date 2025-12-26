Actualización sobre la green card: qué cambia a partir de hoy, viernes 26 de diciembre, para los extranjeros con residencia legal en EE.UU.

Este viernes 26 de diciembre, entró en vigor una regla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) que cambia el proceso de entrada al país norteamericano. Esta actualización impacta en los extranjeros con residencia legal, también llamada green card.

Qué cambia en EE.UU. a partir de este viernes 26 de diciembre

En octubre se hizo oficial una nueva regla con su publicación en el Registro Federal que exige que todos los extranjeros sean fotografiados al entrar o salir de Estados Unidos por aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y otros puntos de salida autorizados.

La norma de Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos entra en vigor este viernes CBP

La actualización, que se activa este viernes 26 de diciembre, impacta en todos los extranjeros que ingresan o salen del país, “independientemente de su edad, clasificación de visa o estatus migratorio”, señalan en el aviso oficial. La norma incluye a los menores de 14 y mayores de 79 años.

Actualización de la CBP para residentes permanentes y otros

De acuerdo con el informe, los residentes permanentes legales son extranjeros autorizados a vivir permanentemente dentro de Estados Unidos, según la ley de inmigración, y como tal, para los efectos de esta regla, “serán procesados ​​como extranjeros“.

Lo anterior quiere decir que al igual que los demás no ciudadanos que entran y salen de EE.UU., deberán ser fotografiados al pasar por un puerto de entrada.

Según la nueva norma, se exigirá a todos los extranjeros que se tomen una fotografía al entrar o salir de Estados Unidos CBP - CBP

Solo los ciudadanos estadounidenses no están cubiertos por esta norma, pero pueden participar voluntariamente en el proceso de biometría facial. Los que prefieran no someterse, pueden simplemente notificar al oficial de la CBP o a un representante de la aerolínea y someterse a una inspección manual de su pasaporte.

La CBP desecha las fotos de ciudadanos estadounidenses dentro de las 12 horas posteriores al proceso de verificación de identidad.

al proceso de verificación de identidad. Inscribe a los extranjeros en el Sistema de Gestión de Identidad Biométrica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que conserva las fotos hasta por 75 años.

Para cumplir con la normativa, se eliminan exenciones que incluían a diplomáticos y la mayoría de los visitantes canadienses. También se amplía la recopilación de datos biométricos a nuevas modalidades de transporte, como la salida por mar, aeronaves privadas, entrada y salida de vehículos y salida de peatones.

Por qué EE.UU. exige la recolección de datos biométricos

“Establecer el requisito de que todos los extranjeros puedan ser fotografiados sin exención permite al DHS verificar biométricamente la identidad de todos los viajeros extranjeros que entran y salen de Estados Unidos, lo que ayuda a prevenir el fraude de visas y el uso fraudulento de documentación de viaje legítima”, explican.

La CBP es la agencia encargada de la gestión, el control y la protección de las fronteras de EE.UU. Facebook U.S. Customs and Border Protection

Además, este uso de la biometría facial añade una capa adicional de seguridad y permite a la CBP:

Identificar a delincuentes y terroristas conocidos o presuntos.

Prevenir el fraude de visas y el uso de documentos fraudulentos.

Detectar a personas que han excedido su estadía y a extranjeros que se encuentran en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional.

Prevenir el reingreso ilegal de personas previamente deportadas.

La norma final establece que el incumplimiento del requisito de ser fotografiado puede resultar en una determinación de inadmisibilidad o una violación de los términos del estatus del extranjero.