Actualización sobre la green card: qué cambia a partir de hoy, viernes 26 de diciembre, para los extranjeros con residencia legal en EE.UU.
La nueva norma se aplica a todos los extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos por aeropuertos, puertos terrestres o marítimos y otros puntos de salida autorizados
- 3 minutos de lectura'
Este viernes 26 de diciembre, entró en vigor una regla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) que cambia el proceso de entrada al país norteamericano. Esta actualización impacta en los extranjeros con residencia legal, también llamada green card.
Qué cambia en EE.UU. a partir de este viernes 26 de diciembre
En octubre se hizo oficial una nueva regla con su publicación en el Registro Federal que exige que todos los extranjeros sean fotografiados al entrar o salir de Estados Unidos por aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y otros puntos de salida autorizados.
La actualización, que se activa este viernes 26 de diciembre, impacta en todos los extranjeros que ingresan o salen del país, “independientemente de su edad, clasificación de visa o estatus migratorio”, señalan en el aviso oficial. La norma incluye a los menores de 14 y mayores de 79 años.
Actualización de la CBP para residentes permanentes y otros
De acuerdo con el informe, los residentes permanentes legales son extranjeros autorizados a vivir permanentemente dentro de Estados Unidos, según la ley de inmigración, y como tal, para los efectos de esta regla, “serán procesados como extranjeros“.
Lo anterior quiere decir que al igual que los demás no ciudadanos que entran y salen de EE.UU., deberán ser fotografiados al pasar por un puerto de entrada.
Solo los ciudadanos estadounidenses no están cubiertos por esta norma, pero pueden participar voluntariamente en el proceso de biometría facial. Los que prefieran no someterse, pueden simplemente notificar al oficial de la CBP o a un representante de la aerolínea y someterse a una inspección manual de su pasaporte.
- La CBP desecha las fotos de ciudadanos estadounidenses dentro de las 12 horas posteriores al proceso de verificación de identidad.
- Inscribe a los extranjeros en el Sistema de Gestión de Identidad Biométrica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que conserva las fotos hasta por 75 años.
Para cumplir con la normativa, se eliminan exenciones que incluían a diplomáticos y la mayoría de los visitantes canadienses. También se amplía la recopilación de datos biométricos a nuevas modalidades de transporte, como la salida por mar, aeronaves privadas, entrada y salida de vehículos y salida de peatones.
Por qué EE.UU. exige la recolección de datos biométricos
“Establecer el requisito de que todos los extranjeros puedan ser fotografiados sin exención permite al DHS verificar biométricamente la identidad de todos los viajeros extranjeros que entran y salen de Estados Unidos, lo que ayuda a prevenir el fraude de visas y el uso fraudulento de documentación de viaje legítima”, explican.
Además, este uso de la biometría facial añade una capa adicional de seguridad y permite a la CBP:
- Identificar a delincuentes y terroristas conocidos o presuntos.
- Prevenir el fraude de visas y el uso de documentos fraudulentos.
- Detectar a personas que han excedido su estadía y a extranjeros que se encuentran en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional.
- Prevenir el reingreso ilegal de personas previamente deportadas.
La norma final establece que el incumplimiento del requisito de ser fotografiado puede resultar en una determinación de inadmisibilidad o una violación de los términos del estatus del extranjero.
Otras noticias de CBP
Atrapados en la frontera. Intentaron abandonar EE.UU. con un cargamento de armas, pero la CBP descubrió lo que escondían
Datos biométricos. La regla que entra en vigor este 26 de diciembre e impactará en los migrantes y viajeros que lleguen a EE.UU.
Seguridad fronteriza. La CBP refuerza los controles para turistas: qué documentos hay que revisar antes de viajar por Navidad
- 1
Milei está cambiando su biblioteca
- 2
Sigue grave la niña de 12 años que recibió una bala perdida en Morón durante los festejos por Navidad
- 3
Justo Piccardo, la gran revelación de los Pumas: “En un momento no estaba convencido de ser jugador profesional”
- 4
Sorpresa: un cultivo argentino con un nuevo uso le ganó una batalla a Estados Unidos en China