Tenían poca gasolina, frenaron a cargar el tanque y ganaron miles de dólares en la lotería: “Mi esposo no me creía”

Una pareja de Maryland se detuvo en una estación de servicio en Bel Air sin imaginar que esa breve parada cambiaría su día por completo. En medio de una jornada de diligencias, compraron dos boletos de raspadita, y uno de ellos les daría uno de los momentos más felices e inesperados de sus vidas.

¿Cómo un recado común se convirtió en un premio millonario?

Según detalló la Maryland Lottery en un comunicado publicado el 11 de agosto, una pareja residente en Fallston realizó una parada en la estación de servicio Carroll Fuel de Bel Air, ubicada en 1467 Rock Springs Road, porque su auto tenía el tanque casi vacío.

La parada para cargar gasolina los llevó a a obtener US$150.000 en la lotería Foto de freepik

Mientras el esposo se ocupaba de cargar combustible, su esposa, quien se encuentra jubilada tras haber trabajado como administradora de oficina, aprovechó para entrar al local. Llevaba en su cartera dos tickets ganadores de montos menores que había adquirido previamente, y decidió cobrarlos en ese momento. “Si no hubiese tenido esos dos boletos, nunca habría entrado”, declaró la mujer en diálogo con la lotería estatal.

Con el dinero recuperado de esos tickets previos, decidió adquirir dos nuevas raspaditas del juego “More Money”, cada una con un valor de US$10. El primero no tenía premio alguno. Sin embargo, el segundo resultó ser el que marcaría un giro inesperado en sus finanzas.

El matrimonio planea compartir el premio de US$150.000 con su familia Foto de carrollfuel.com

Su sorpresa al descubrir la cifra real: ¿qué harán con el dinero obtenido?

La mujer contó que, al raspar el segundo boleto de lotería, le pareció que decía US$50.000. Pero de inmediato pensó que debía estar equivocada: ganar semejante suma le parecía imposible. “Sabía que no podía ser, así que me puse las gafas”, explicó.

Fue entonces cuando descubrió que no solo era cierto, sino que el premio era mucho mayor de lo que había creído al principio. Al mirar con atención, notó que había un “1” delante, lo que elevaba el total a US$150.000.

Su esposo, al escucharla, tampoco lo creyó de inmediato. Ella intentó mostrarle el boleto mientras él conducía, pero asumió que estaba errada. “Estaba tan seguro de que lo estaba leyendo mal que ni siquiera se detuvo”, recordó la mujer entre risas.

Ambos confirmaron que ya tienen planes definidos para el dinero obtenido: su intención es compartir buena parte del premio con sus familiares.

El premio fue de US$150.000 en un scratch-off Foto de Illinois Lottery

Este fue apenas el segundo pozo mayor de ese monto en ser reclamado desde el lanzamiento del juego More Money en marzo, que originalmente incluía cinco boletos con premio de US$150.000.

Aún quedan tres botes principales y quince de US$10.000 por cobrar. Por haber vendido el boleto ganador, la estación recibirá un bono de US$1.000.

Otra coincidencia afortunada en Maryland: quería matar el tiempo y ganó

Un trabajador de Nottingham, Maryland, transformó un almuerzo rutinario el pasado 1° de agosto de 2025, en un episodio de suerte que jamás imaginó el pasado 1° de agosto de 2025. Aquel día, al no encontrar compañeros con quienes compartir su descanso, optó por ir solo al Ashland Café, en Cockeysville.

Antes de regresar a la oficina, decidió comprar cuatro tickets de rasca y gana como simple distracción. Más tarde, mientras retomaba sus tareas, recordó que aún no los había revisado. El primero, un Lucky 7s Tripler, reveló un símbolo ganador que correspondía al premio mayor de US$57.777.

Atónito, apartó el ticket y verificó todos los boletos con la aplicación oficial de la lotería, para confirmar que la cifra era real. Su esposa reaccionó con incredulidad, pero la confirmación oficial despejó cualquier duda. Con el dinero, el afortunado afirmó que va a pagar la colegiatura de sus hijos y fortalecer sus ahorros para la jubilación.