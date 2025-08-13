Visitó una pequeña ciudad de Texas, decidió probar suerte en la lotería y ganó un millón de dólares

Un turista de Grand Prairie obtuvo un premio de un millón de dólares al adquirir un boleto US$1.000.000 Crossword durante su paso por Buda, informó la Comisión de la Lotería de Texas. El sorteo, que cuesta 20 dólares por participación, entregó así su último premio mayor el martes 5 de agosto de 2025, cuando el ganador —que optó por el anonimato— reclamó el cheque.

¿En qué lugar de Texas se vendió el raspadito ganador?

El boleto fue adquirido en Starfield Market, un establecimiento comercial ubicado en el 2335 de Main Street, en la ciudad de Buda.

El boleto se compró en Starfield Market, en Buda Captura de Google Maps

Este punto de venta se encuentra en el condado de Hays, al sur del área metropolitana de Austin. La localidad formó parte del itinerario del residente de Grand Prairie durante su paso por la región.

Fue en el marco de ese recorrido que compró el ticket que, más tarde, le permitiría al jugador asegurar el premio mayor y cambiar de manera definitiva su situación financiera.

La probabilidad general de ganar es de una en 3,41 Captura de mapquest

¿Cómo funciona el juego US$1.000.000 Crossword?

El US$1.000.000 Crossword es un juego de raspadito de la Lotería de Texas que cuenta con una mecánica sencilla y premios de gran atractivo para los participantes.

En total, ofrece seis premios mayores, cada uno por un monto de un millón de dólares, y el correspondiente a la ciudad de Buda fue el último de esa categoría en ser entregado.

La Lotería de Texas ofrece sorteos como Powerball y Mega Millions Foto de Tripadvisor

En conjunto, este programa de premios distribuye más de US$229,3 millones en diferentes categorías y cuenta con una probabilidad general de ganar de una en 3,41. Dentro de esas posibilidades de acierto se incluyen tanto los premios en efectivo de distintas escalas como aquellos equivalentes al valor del propio boleto adquirido.

¿Qué otros juegos ofrece la Lotería de Texas?

Entre las alternativas que ofrece la Lotería de Texas se encuentran reconocidos sorteos interestatales como Powerball y Mega Millions, así como modalidades locales tales como Lotto Texas, All or Nothing, Texas Two Step, Pick 3, Daily 4 y Cash Five.

A estas opciones se suman múltiples juegos de raspadito, que presentan distintos precios y escalas de premios para atraer a diversos tipos de jugadores.

El programa reparte más de US$229,3 millones en premios Foto de freepik disponible en freepik

La entidad organizadora recuerda de manera enfática que la participación está reservada exclusivamente para personas mayores de 18 años y subraya la importancia de hacerlo de forma responsable. El objetivo es que la experiencia se mantenga como una actividad de entretenimiento y no genere consecuencias negativas para los participantes.

La compra de un boleto ganador que desató un conflicto en Texas

No todos los ganadores de la Lotería de Texas logran cobrar sin obstáculos, o al menos no fue el caso de Kristen Moriarty.

La jugadora obtuvo el pozo de US$83,5 millones en febrero de 2025 tras adquirir un boleto de Lotto Texas mediante Jackpocket, una aplicación que actúa como servicio de mensajería de lotería. Sin embargo, el pago fue bloqueado.

La Comisión de la Lotería detectó que el ticket había sido emitido por un courier, una modalidad que la Legislatura estatal había prohibido en 2023 tras un caso en el que un grupo, con apoyo de este tipo de servicios, compró casi todas las combinaciones posibles y ganó un premio millonario.

Esa prohibición convirtió la victoria de Moriarty en el inicio de una batalla legal, con meses de investigaciones y presión política que mantuvieron el premio congelado, pese a que la propia Comisión había confirmado que ella era la portadora legítima del boleto. Finalmente, tras un acuerdo judicial, el organismo accedió a pagarle en un solo desembolso US$45.889.188 antes de impuestos, con lo que cerró así un conflicto que marcó un precedente sobre el uso de plataformas digitales para comprar boletos en Texas.