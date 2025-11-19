LPGA anuncia 33 eventos para 2026 con un récord de US$132 millones en premios

La LPGA Tour anunció este miércoles su calendario para 2026, que contará con 33 torneos alrededor del mundo y un fondo total de premios récord de 132 millones de dólares.

En la víspera del Tour Championship, que cerrará la temporada en Naples, Florida, el circuito presentó los detalles del próximo año, una campaña que incluirá la Solheim Cup en Países Bajos en septiembre.

"Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos construido y aún más emocionado por el rumbo que llevamos", dijo el comisionado de la LPGA, Craig Kessler.

"Este calendario refleja el trabajo que hemos realizado para elevar la calidad de nuestros campos, mejorar nuestros recorridos y continuar incrementando las bolsas de premios", agregó.

El tour visitará 13 países, incluidos dos recorridos por Asia y otro por Europa.

Los Majors comenzarán con el Chevron Championship en Houston, del 23 al 26 de abril.

También estarán el 81º US Women's Open, del 4 al 7 de junio en Riviera; el Women's PGA Championship, del 25 al 28 de junio en Hazeltine; el Evian Championship en Francia, del 9 al 12 de julio; y el Women's British Open, del 30 de julio al 2 de agosto en Royal Lytham & St Annes, en Inglaterra.

La vigésima edición de la Solheim Cup, que se disputa cada dos años, se llevará a cabo en el campo Bernardus de los Países Bajos del 11 al 13 de septiembre, con Angela Stafford como capitana del equipo estadounidense defensor del título, frente a una selección europea dirigida por la sueca Anna Nordqvist.

La temporada 2026 de la LPGA comenzará con el Tournament of Champions en Lake Nona, Orlando, del 29 de enero al 1 de febrero.

Tailandia, Singapur y China albergarán los siguientes torneos antes de que el tour regrese a Estados Unidos para la Founders Cup en Sharon Heights, Menlo Park, California.

Una semana después del primer major en Houston, la LPGA viajará a México para disputar el Riviera Maya Open en Mayakoba, del 30 de abril al 3 de mayo.

Entre las paradas europeas de los Majors femeninos se disputará el Women's Scottish Open, del 23 al 26 de julio en Dundonald Links.

La LPGA visitará Edmonton del 20 al 23 de agosto para el Canadian Women's Open en Royal Mayfair.

El último recorrido asiático incluirá torneos en octubre y noviembre en China, Corea del Sur, Malasia y Japón.

El Tour Championship del próximo año, dotado con 11 millones de dólares, se jugará del 19 al 22 de noviembre en Tiburón, en Naples.

