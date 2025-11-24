Luis Suárez asumió su suplencia de forma admirable, dice Mascherano

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, aplaudió la actitud de su delantero Luis Suárez después de su inusual suplencia en la victoria del domingo en las semifinales de la Conferencia Este de la MLS.

En lugar de la veterana figura uruguaya, dupla habitual de Lionel Messi en ataque, Mascherano se decantó por el joven Mateo Silvetti, que fue clave en la goleada 4-0 frente al FC Cincinnati con un tanto y una asistencia.

"Para mí no es una decisión fácil cuando tienes que sacar a un jugador como Luis, con su trayectoria y la importancia que tiene en el equipo y en el club", dijo El Jefecito sobre su excompañero en el Barcelona.

Las dudas alrededor del once de Mascherano surgieron después de que, con Silvetti como titular, el Inter goleara también por 4-0 al Nashville SC la semana pasada en la primera ronda de playoffs.

Ese día Suárez cumplió un juego de sanción por haber golpeado a un jugador del Nashville en el partido anterior.

Este domingo Mascherano apostó por la misma fórmula ofensiva, lo que implicó sentar a Suárez, socio histórico de Messi y uno de los jugadores de mayor peso en el vestuario.

"Sacar a un jugador que ha hecho 600 goles en su carrera nunca es fácil (...) Pero también tengo que decir que es admirable como él tomó la decisión", señaló el Jefecito en la sala de prensa del TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

"Muchas veces cuando tenés que tomar estas decisiones puede ser que del otro lado sea difícil entenderlo", recordó. "Lo hablamos en la semana, lo entendió, ayudó a sus compañeros, entrenó de la mejor manera y estuvo siempre detrás".

"Creo que ha mostrado la grandeza que tiene como jugador y como persona", dijo el técnico argentino sobre Suárez que, a los 38 años, no tiene asegurada la continuidad en Miami tras una temporada en la que se desplomaron sus registros goleadores.

gbv/raa/