Luis Suárez se dice "satisfecho" pese al empate del Inter Miami

El delantero uruguayo Luis Suárez salió contento con la forma en que Inter Miami compitió frente a Al Ahly egipcio este sábado, en su debut en el Mundial de Clubes, pese al empate sin goles que tuvo como protagonistas a ambos arqueros.

“Lo que queríamos era ganar”, reconoció Suárez. “Creo que corregimos algunas cosas en el segundo tiempo para poder llevarnos los tres puntos, no se consiguió y ahora toca descansar y pensar en el próximo rival”.

Junto a Lionel Messi, el exdelantero del FC Barcelona lideró el ataque de Inter Miami que mostró su mejor versión en el complemento.

“Todo el mundo sabe la tranquilidad que te da tenerlo de tu lado, disfrutar el tiempo que queda jugando al lado de él y poder conseguir cosas importantes con él también es lindo”, comentó Suárez sobre la oportunidad de compartir este escenario con el goleador argentino.

Para Suárez, el partido sirve como enseñanza no solamente pensando en el resto del Mundial de Clubes, sino en la temporada de MLS.

“Hoy es un día en el que no nos podemos reprochar nada”, afirmó. “Hay resultados que te vas con la sensación de que puedes dar un poco más y te arrepentís después del partido, pero este es uno de esos días en el que me voy contento con el esfuerzo y el trabajo del equipo, me voy satisfecho a pesar de no haber ganado”.

Inter Miami logra un empate que lo mantiene en la lucha por la clasificación, siendo el partido ante el Oporto portugués en Atlanta clave para avanzar en la competencia.

Con varias atajadas espectaculares y un penalti atajado, el portero Óscar Ustari se quedó con el premio al Jugador del Partido.

“Siempre trabajé, siempre fui honesto”, dijo el veterano Ustari. “Hoy es una recompensa a tanto esfuerzo que nos toca hacer, más cuando pasamos en etapas de lesión”.

Con 38 años y recientemente renovado por Inter Miami, el portero no ha considerado la actuación de hoy como la mejor de su carrera, pero sí una confirmación del trabajo realizado durante todo el año. str/ag