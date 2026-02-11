Luna de Sangre: dónde ver el eclipse total de luna de 2026 en Estados Unidos
Los amantes de la astronomía y las familias en el país podrán ver el evento en varios lugares del país
Los residentes de Estados Unidos se preparan para un espectáculo astronómico que teñirá de rojo el cielo nocturno: un eclipse total de Luna, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, que será visible en gran parte del país durante marzo.
Cuándo es y por qué ocurre la Luna de Sangre
De acuerdo con Telemundo, el próximo eclipse total de Luna ocurrirá el 3 de marzo de 2026. El fenómeno recibe el nombre de “luna de sangre” porque, en su punto máximo, el satélite natural adquiere un tono rojizo intenso.
Este color se produce por un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh. Durante el eclipse, la atmósfera terrestre filtra la luz azul del Sol y permite que predominen las longitudes de onda rojas y anaranjadas, que son las que finalmente iluminan la superficie lunar.
En un eclipse lunar total, la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. La Luna atraviesa primero la penumbra y luego la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre, momento en el que se observa el característico tono rojizo.
Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse total de luna en Estados Unidos
En Estados Unidos, la visibilidad será amplia. En la costa este, el fenómeno ocurrirá durante las primeras horas de la mañana, poco antes del amanecer.
Para quienes están en la costa este y el centro de la Unión Americana, podrán disfrutar por completo del eclipse total lunar, durante todas sus fases. De acuerdo con la NASA, durante el 3 de marzo, la totalidad del eclipse será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central, y en el extremo occidental de Sudamérica.
Para disfrutar de la mejor manera el evento astronómico, los expertos recomiendan lo siguiente:
- Buscar cielos despejados: Alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades ayudará a ver el eclipse de mejor manera.
- Uso de instrumentos: Aunque es visible a simple vista, el uso de telescopios y binoculares permitirá apreciar mejor los cambios de color en la superficie del satélite natural.
- Puntos elevados: Buscar un edificio alto o una colina alejada de la ciudad, puede ser el mejor punto para observar la luna durante el eclipse.
Minuto a minuto para ver el eclipse total lunar de 2026
Para quienes no se quieren perder ningún minuto del eclipse total de luna el 3 de marzo de 2026, la NASA compartió los detalles de cuándo iniciará en evento astronómico y los horarios en que tendrá lugar las fases:
- Inicio del eclipse penumbral: 3.44 hs (ET). La Luna entra en la penumbra y comienza un leve oscurecimiento.
- Inicio del eclipse parcial: 4.50 hs (ET). La Luna empieza a ingresar en la umbra y el oscurecimiento se vuelve evidente.
- Inicio de la totalidad: 6.04 hs (ET). La Luna queda completamente dentro de la umbra y adquiere el tono rojizo.
- Fin de la totalidad: 7.03 hs (ET). La Luna comienza a salir de la umbra y el color rojo se desvanece.
- Fin del eclipse parcial: 8.17 hs (ET). La Luna abandona la umbra.
- Fin del eclipse penumbral: 9.23 hs (ET). El fenómeno concluye por completo.
