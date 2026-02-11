Luna de Sangre: dónde ver el eclipse total de luna de 2026 en Estados Unidos

Los residentes de Estados Unidos se preparan para un espectáculo astronómico que teñirá de rojo el cielo nocturno: un eclipse total de Luna, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, que será visible en gran parte del país durante marzo.

Cuándo es y por qué ocurre la Luna de Sangre

De acuerdo con Telemundo, el próximo eclipse total de Luna ocurrirá el 3 de marzo de 2026. El fenómeno recibe el nombre de “luna de sangre” porque, en su punto máximo, el satélite natural adquiere un tono rojizo intenso.

El eclipse total lunar será el 3 de marzo (Estudio de visualización científica de la NASA)

Este color se produce por un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh. Durante el eclipse, la atmósfera terrestre filtra la luz azul del Sol y permite que predominen las longitudes de onda rojas y anaranjadas, que son las que finalmente iluminan la superficie lunar.

En un eclipse lunar total, la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. La Luna atraviesa primero la penumbra y luego la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre, momento en el que se observa el característico tono rojizo.

Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse total de luna en Estados Unidos

En Estados Unidos, la visibilidad será amplia. En la costa este, el fenómeno ocurrirá durante las primeras horas de la mañana, poco antes del amanecer.

El eclipse total de luna se podrán ver en la mayoría de Estados Unidos (Estudio de visualización científica de la NASA)

Para quienes están en la costa este y el centro de la Unión Americana, podrán disfrutar por completo del eclipse total lunar, durante todas sus fases. De acuerdo con la NASA, durante el 3 de marzo, la totalidad del eclipse será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central, y en el extremo occidental de Sudamérica.

Para disfrutar de la mejor manera el evento astronómico, los expertos recomiendan lo siguiente:

Buscar cielos despejados : Alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades ayudará a ver el eclipse de mejor manera.

: Alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades ayudará a ver el eclipse de mejor manera. Uso de instrumentos : Aunque es visible a simple vista, el uso de telescopios y binoculares permitirá apreciar mejor los cambios de color en la superficie del satélite natural.

: Aunque es visible a simple vista, el uso de telescopios y binoculares permitirá apreciar mejor los cambios de color en la superficie del satélite natural. Puntos elevados: Buscar un edificio alto o una colina alejada de la ciudad, puede ser el mejor punto para observar la luna durante el eclipse.

Minuto a minuto para ver el eclipse total lunar de 2026

Para quienes no se quieren perder ningún minuto del eclipse total de luna el 3 de marzo de 2026, la NASA compartió los detalles de cuándo iniciará en evento astronómico y los horarios en que tendrá lugar las fases: