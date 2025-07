Magnate de la música Sean "Diddy" Combs conocerá su setencia el 3 de octubre

El magnate de la música Sean "Diddy" Combs, declarado culpable hace una semana de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución, conocerá su sentencia el próximo 3 de octubre, anunció el juez este martes.

Al término de dos meses de juicio, Combs fue absuelto el miércoles pasado de asociación ilícita y tráfico sexual, los cargos más importantes punibles con cadena perpetua. En cambio, le declaró culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución.

Cada cargo por el que ha sido declarado culpable conlleva una pena máxima de 10 años de cárcel.

Tras reunirse con la fiscalía y la defensa, el juez Arun Subramanian confirmó la fecha que había adelantado al conocerse el fallo del jurado para anunciar la condena que impondrá al rey del hip hop.

Detenido desde septiembre, el juez denegó a Combs que aguardara el anuncio de la condena en libertad debido a que tanto el magnate como su defensa no habían logrado demostrar que el fundador de la discográfica Bad Boy Records "no representa peligro para nadie", en particular para sus acusadoras.

El juez recordó que en junio de 2024, cuando estaba bajo investigación, hubo un incidente violento contra una expareja.

La fiscalía acusó al rey del hip hop de obligar a dos exparejas, Casandra "Cassie" Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo de "Jane", a mantener relaciones sexuales no deseadas con prostitutos, para lo que contó con la ayuda de fieles empleados que le encubrieron y protegieron.

af/dga