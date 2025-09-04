Malas noticias para Trump en las encuestas de Nueva Jersey y Virginia: ¿quién va ganando?

Las elecciones para gobernador que se celebrarán este 2025 en Nueva Jersey y Virginia encendieron las alarmas dentro del Partido Republicano. Con los comicios a la vuelta de la esquina, las encuestas y las predicciones apuntaron a un escenario muy favorable para los demócratas en esas jurisdicciones, lo que representa un duro golpe para Donald Trump.

Las encuestas de Virginia y Nueva Jersey que preocupan a los republicanos

En su análisis para CNN, el especialista Harry Enten subrayó que tanto en Virginia como en Nueva Jersey las candidatas demócratas llegan con ventaja sólida. La situación, según explicó, constituye “una señal de alarma roja intermitente” para el Partido Republicano.

En Nueva Jersey, Mikie Sherrill aparece como amplia favorita con un 89% de posibilidades de ganar .

aparece como amplia favorita con un . En Virginia, Abigail Spanberger parte aún más fortalecida, con una probabilidad del 94% de victoria.

La comparación histórica es clave: en Nueva Jersey los demócratas apenas habían logrado conservar la gobernación hace cuatro años, mientras que en Virginia los republicanos obtuvieron un triunfo con Glenn Youngkin. Hoy, las encuestas reflejan un terreno electoral mucho más favorable para el partido azul.

Por qué estas las elecciones en Virginia y Nueva Jersey importan de cara a las elecciones 2026

Aunque se trate de comicios locales, los resultados en Nueva Jersey y Virginia se convirtieron en un termómetro político. Desde 1989, existe un patrón llamativo: cuando un mismo partido gana las gobernaciones de ambos estados, seis de siete veces también logra conquistar la Cámara de Representantes al año siguiente.

En Nueva Jersey, Mikie Sherrill tiene un 89% de posibilidades de ganar X: @MikieSherrill

Esto significa que, si los demócratas retienen Nueva Jersey y conquistan Virginia, la historia les daría una ventaja estadística considerable rumbo a las elecciones legislativas de 2026. Como señaló Enten en CNN, la importancia radica en que “estas carreras tienen poder predictivo” para lo que suceda a nivel federal.

El antecedente más claro se remonta a 2017. En ese ciclo, los demócratas también mostraron ventajas similares en las encuestas de estos dos estados y al año siguiente consiguieron recuperar el control de la Cámara baja.

El factor Donald Trump y la incógnita republicana en Nueva Jersey y Virginia

Uno de los puntos centrales de este análisis es el papel de Donald Trump. En estas elecciones no aparece su nombre en la boleta y esa ausencia podría debilitar la movilización republicana. La pregunta que ronda a estrategas y analistas es cómo reaccionará el electorado conservador en un contexto donde la figura del presidente de Estados Unidos no está directamente en juego.

Enten advirtió que el escenario es complejo para los republicanos porque, cuando los votantes acuden a las urnas en elecciones intermedias o especiales, los demócratas vienen con rendimientos por encima de lo esperado. Esa dinámica plantea un dilema: si el Partido Republicano no logra articular un mensaje más allá de Trump, corre el riesgo de perder terreno en estados competitivos.

Abigail Spanberger tiene una probabilidad del 94% de victoria SHABAN ATHUMAN/TIMES-DISPATCH - Richmond Times-Dispatch

Las elecciones especiales que anticipan una ventaja demócrata y encienden las alarmas de los republicanos

Las señales no se limitan a las encuestas en Nueva Jersey y Virginia. En lo que va de 2025, varias elecciones especiales ofrecieron pistas sobre el humor del electorado. Un caso emblemático ocurrió en Iowa, donde la demócrata Cateline Drey logró imponerse en el Distrito 1, donde Trump había ganado por dos dígitos en 2024, según comentó Enten,

En promedio, durante los comicios especiales de 2025, los demócratas superaron en 15 puntos porcentuales el rendimiento que Kamala Harris obtuvo en 2024 en esos mismos distritos. Esto refleja una tendencia consistente: cada vez que se votó este año, los azules salieron mejor parados que en las presidenciales de 2024.

De confirmarse estas proyecciones en Virginia y Nueva Jersey, el patrón consolidaría la idea de que el electorado se inclinó hacia el Partido Demócrata en un contexto de elecciones sin Trump en las boletas.