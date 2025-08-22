Últimas encuestas en Nueva Jersey: Sherrill vs. Ciattarelli, quién lidera entre por la gobernación en 2025

A menos de tres meses para las elecciones primarias en Nueva Jersey, encuestas revelaron que la demócrata Mikie Sherrill supera al republicano Jack Ciattarelli. La congresista y sucesora de Phil Murphy se encuentra nueve puntos arriba del empresario aliado de Trump en la carrera por la gobernación.

La ventaja de Sherrill frente a Ciattarelli en Nueva Jersey

Un nuevo informe de Real Clear Politics promedió las encuestas de las consultoras Rutgers-Eagleton y Fairleigh Dickinson y estableció que la candidata demócrata Mikie Sherrill se encuentra nueve puntos por encima del candidato republicano Jack Ciattarelli de cara a las elecciones primarias de noviembre en Nueva Jersey.

La candidata demócrata y congresista Mikie Sherrill tiene una ventaja de nueve puntos sobre el republicano, según las encuestas X: @MikieSherrill

En detalle, el relevamiento de Rutgers-Eagleton determinó que si las elecciones se celebraran hoy.

El 44% de los encuestados votaría por Sherrill.

El 35% votaría por Ciattarelli.

El 3% dice que no votaría por ninguno de los dos o por otro candidato.

17% no está seguro.

“A medida que el verano llega a su fin y las campañas entran en sus últimos meses, la contienda por la gobernación se ha vuelto más reñida”, apuntó Ashley Koning, directora del Centro Eagleton para Encuestas de Interés Público de la Universidad Rutgers-New Brunswick.

Y aclaró: “Sherrill aún tiene ventaja, pero lo importante es que la contienda es competitiva y seguirá en constante cambio, porque todavía hay un número considerable de indecisos”.

Los resultados, publicados este 21 de agosto, provienen de una encuesta estatal a 1650 votantes probables contactados a través del Panel Garden, del 31 de julio al 11 de agosto. La muestra tiene un margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales.

Por su parte, la encuesta de Fairleigh Dickinson, publicada el 29 de julio, mostró una cifra similar. De acuerdo con la consultora, la candidata demócrata mantenía una ventaja de ocho puntos sobre el candidato republicano y gran aliado de Donald Trump.

El 45% de los votantes probables elige a Sherrill mientras que el 37% prefiere a Ciattarelli.

16% de los encuestados aún está indeciso.

En este caso, la toma de la muestra se llevó a cabo del 17 al 23 de julio.

La clave para los republicanos está en los independientes

Ambas encuestas señalan que los electores partidarios estarán alineados a sus partidos y votarán a los candidatos de su respectivo frente. “A menos que algo salga terriblemente mal, los partidarios votarán por el candidato de su partido”, remarcó Dan Cassino, profesor de Gobierno y Política en la Universidad Fairleigh Dickinson y director ejecutivo de la encuesta.

En ese sentido, consideró: “Si bien los republicanos han ido reduciendo la diferencia, todavía hay más demócratas que republicanos en el estado y Ciattarelli necesita empezar a atraer a más independientes y demócratas si quiere ganar”.

Apoyado por Trump, Jack Ciattarelli deberá prestarle atención a los independientes de Nueva Jersey x.com/Jack4NJ

De acuerdo con el relevamiento de Fairleigh Dickinson, al hacer preguntas sobre temas nacionales, el apoyo a Ciattarelli disminuyó cuatro puntos entre los encuestados independientes. Sin embargo, los temas federales fortalecieron el apoyo entre los republicanos.

“Hay una razón por la que Ciattarelli se centra tanto en los asuntos locales y trata de no hablar del presidente Trump, cuanto más nacionalizada esté esta contienda, peor le va a Ciattarelli en general, aunque le beneficia un poco entre los republicanos”, explicó Cassino.

La importancia de los independientes también quedó graficada en la encuesta de Rutgers-New Brunswick, donde los partidarios se posicionan en sus respectivos bandos: el 85% de los demócratas afirman que votarían por Sherill y el 81% de los republicanos, por Ciattarelli.

Los votantes partidarios están alineados con su partidos, mientras que los independientes se muestran más divididos Canva

Sin embargo, los independientes se mostraron divididos, ya que el 33% apoya a Sherrill frente al 32% de Ciattarelli, y el 29% no está seguro. “Los independientes siempre son un bloque electoral clave aquí en Nueva Jersey”, advirtió Koning.

Y concluyó: “A pesar del reciente aumento en el registro republicano, Ciattarelli aún necesita una proporción sustancial de independientes para ganar en noviembre. Asimismo, Sherrill debe mantener su ventaja con los independientes en áreas clave para contrarrestar cualquier debilidad en la participación de las bases”.